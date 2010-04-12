У меня подозрение, что глюк был. В отделении сказали .30+, курс только поменялся. После обмена приятным бонусом оказалось .26
Подожду среды, может вернемся.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 жов, 2018 13:32
У меня подозрение, что глюк был. В отделении сказали .30+, курс только поменялся. После обмена приятным бонусом оказалось .26
Подожду среды, может вернемся.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Додано: Вів 09 жов, 2018 14:00
Завтра погашение на 2,8 млрд.грн ( погашение + купон )
Сегодня пройдут 4 аукциона по гривне , 3 по доллару и 1 по евро. Результаты вечером.
Живите своим умом!
Додано: Вів 09 жов, 2018 14:02
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Вів 09 жов, 2018 14:12
Re: Валютный рынок в контексте
1. Отсутствие обязательной продажи будет завтра. Сегодня доллары не заходили, потому что этой ночью в США был выходной. Обязательная продажа на следующий день после поступления.
2. Кроме обязательной продажи, есть еще и возможность добровольно продать вторую половину. Добровольная продажа не привязана ко времени и играет на компенсацию очевидных факторов.
дядя Caша
Так ли серьезен гривнедефицит, как кажется?
Сегодняшнее существенное снижение остатков целиком и полностью на совести банков, которые понесли лишнюю гривну в НБУ на овернайт. Был бы дефицит - не расстались бы.
Может это многие покупатели просто решили отложить покупку валюты, опасаясь сопровождающей обычно американские праздники волатильности?
Додано: Вів 09 жов, 2018 14:27
Та подождем конечнож. Вопрос в том что перед выборами будет больше-меньше и насколько.
Что если сейчас сдать по 28.07 и на депо то к сотке баксов +30 копеек ежемесячно. Тогда через 4 месяца на депо это будет уже 2927 а не 2807
Вот и получается вопрос к тем кто сидит на зеленом матрасе и ждет зимы сдать - какого курса они ждут.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Вів 09 жов, 2018 14:37
как минимум, они не ждут подешевления валокардина
Додано: Вів 09 жов, 2018 14:37
Депозитна система - в першу чергу система довіри.
Якщо ви довіряєте їй то звичайно несіть гроші на депозит.
На мою ж думку гроші повинні працювати, а на депозиті вони просто зберігаються від інфляції і то не в повній мірі.
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Додано: Вів 09 жов, 2018 14:43
тю які наївні люди ... якщо я наприклад вмію запробляти, то я сиджу собі тихо і заробляю, а не ділюся знаннями за дурно з кимось , навіщо мені конкуренти ? Хто вміє заробляти - заробляє і не роздає за дурно чи навіть за гроші свої знання . Навіть якісь гімняні курси "програмерів" стартуються від $500 і дозволять заробляти на початках $200, а вже потім у віддаленій перспективі якщо пощастить $500+ . А ви кажете на шару .
Востаннє редагувалось yama в Вів 09 жов, 2018 14:46, всього редагувалось 1 раз.
свинорыл
Додано: Вів 09 жов, 2018 14:45
30 и ешо подумаем...
а шо делать?
Додано: Вів 09 жов, 2018 15:02
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в понедельник относительно доллара 0,31 коп., на торгах вторника повысился на 0,65 коп., оказавшись на уровне 28,0814 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 09-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв символические 0,54 коп., составил 28,0848 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 09 октября с уровней предыдущего закрытия 28,085/28,110 UAH/USD виртуально, без сделок.
К 09.52, оправдывая ожидания роста и еще не покидая виртуальную сферу, котировки СКВ на межбанке приподнялись к 28,10/28,15 UAH/USD.
Около 10.09 курс доллара, выйдя в реальную сферу, сузил спред, остановившись на уровне 28,10/28,12 UAH/USD, где пребывал до 11.00 Киева.
С этого часа на рынке безналичного доллара стартовала нисходящая коррекция, уронив «американец» вначале к 28,00/28,10, а спустя полчаса, на 11.32 до 28,07/28,09 UAH/USD.
Локальный минимум (28,05/28,07 UAH/USD) на межбанке был достигнут около 11.47 Киева, после чего коррекция СКВ взяла тайм-аут. На обеденный перерыв межбанк ушел около 13.00 на фоне более высоких цен (28,06/28,07 UAH/USD).
Некоторые участники торгов утверждали, что эта курсовая динамика «американца» состоялась без вмешательства регулятора, однако дальнейшее развитие событий вызвало сомнения в этой «самостоятельности».
С 13.20 возобновилась «порционная» коррекция курса безналичного доллара на межбанке , затянувшаяся, по сути, до самого завершения торгов, словно намекая, что НБУ покинул рынок, свернув возможные гривневые интервенции, выкупая долларовый «излишки».
При этом поэтапное снижение курса СКВ продолжалась, уронив доллар к 28,030/28,055 UAH/USD.
Эти цены оставались действующими до закрытия торгов.
Сессия по безналичному доллару на межбанке во вторник завершились в районе этой отметки.
Большинство сделок на межбанке 09 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,0814 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,05% с 28,0672 UAH/USD до 28,0814 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 09 октября гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,00% годовых (с 13.00 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 09 октября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», немного потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, гривню от девальвации во вторник на межбанке спасла заблаговременная подготовка игроков к высоковероятному подорожанию доллара. Участники рынка запаслись валютой, сформировав ее изобилие на рынке, компенсировавшее падение объема притока экспортной СКВ из-за длинных выходных в США.
Во-вторых, финансовые власти страны также подготовились ко вторнику, ужесточив монетарные показатели и сжав гривневую ликвидность. Строго говоря, участники рынка помогли процессу, увеличивая процент СКВ в своем инвестиционном валютном портфеле в ущерб гривне. Таким образом, покупать СКВ на межбанке не было особой нужды и, собственно, не на что: гривни катастрофически не хватало.
Последнее подтверждалось падением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 48 349,3 млн. грн. к отметке 41 455,4 млн. грн. Тренд совпадал с сохранением ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo в «приподнявшемся» накануне состоянии.
В-третьих, откат безналичного «американца» на межбанке был поддержан коррекцией цен наличного рынка.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 09 октября заметно повысились, имея для этого следующие причины.
Во-первых, укажем на низкую базу сравнения – накануне торговался доллар валютированием «завтра» или tom, в режиме непопулярном в Украине.
Во-вторых, на рынок безналичного доллара вернулись «медведи», что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.
В-третьих, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (в дебюте новой недели рынок редко радует оборотами) была снята с повестки дня.
Дата: 09 октября 2018 г. 16.13
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 28,00/28,10 UAH/USD (с утра 28,07/28,12 UAH/USD, к полудню 28,07/28,12 UAH/USD)
€ 32,30/32,50 UAH/EUR (с утра 32,30/32,50 UAH/EUR, к полудню 32,30/32,50 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 09 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного, как и накануне, равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение равновесия покупок без ценовых ревизий.
На 12.06 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили действующие цены, оставив их на уровне открытия: 28,07/28,12 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и очень «вялая» торговля. Обороты «слабые».
После обеда на столичном наличном рынке местные дилеры снова предприняли попытку «спасти игру» за счет широкой маржи. Спред котировок в паре доллар-гривня растянули, более заметно понизив биды. Наверняка здесь не обошлось без послеобеденной коррекции безналичного доллара на межбанке .
Действия столичных валютчиков позволили сохранить итоговое равновесие спроса и предложения, способствовавшее повторению местным рынком «удовлетворительных» показателей предыдущей сессии – ликвидность, заслужила, как и в понедельник, «тройку».
Дата: 09 октября 2018 г. на 16.05
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,08/28,15 UAH/USD (с утра - 28,10/28,17 UAH/USD, к полудню - 28,10/28,17 UAH/USD)
€ – 32,35/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,40/32,56 UAH/EUR, к полудню - 32,40/32,55 UAH/EUR)
RUB 0,416/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,421 UAH/RUB, к полудню - 0,417/0,421 UAH/RUB)
US
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