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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 жов, 2018 15:03
ребе Нок написав: Captain Obvious написав: ребе Нок написав:Captain Obvious
не росте нияк, обломец
Подождём
Та подождем конечнож. Вопрос в том что перед выборами будет больше-меньше и насколько.
Что если сейчас сдать по 28.07 и на депо то к сотке баксов +30 копеек ежемесячно. Тогда через 4 месяца на депо это будет уже 2927 а не 2807
Вот и получается вопрос к тем кто сидит на зеленом матрасе и ждет зимы сдать - какого курса они ждут.
28.7 хотя бы, чтобы слить жду, до декабря. Это гораздо больше полученных крох с депо.
ПЫСЫ хождения евры с .70 до .30 уже принесли профит за недельку. А вы про заморозку гривона.
Востаннє редагувалось Proofy
в Вів 09 жов, 2018 15:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 15:13
ребе Нок написав:
....
Что если сейчас сдать по 28.07 и на депо то к сотке баксов +30 копеек ежемесячно. Тогда через 4 месяца на депо это будет уже 2927 а не 2807
Вот и получается вопрос к тем кто сидит на зеленом матрасе и ждет зимы сдать - какого курса они ждут.
Во-первых, так получается при ставке 21%, а таких депо сегодня, вроде, нет.
По-видимому, Вы забыли о налогах.
Во-вторых, 29,27 (или близкая цифра) вполне может быть уже через 3, а не через 4 месяца.
В-третьих, понравилось замечание crazymod
.
Загадывать, какой курс можно ожидать зимой, сейчас рановато. Слишком много неизвестных. Ближе к НГ будет видно, но 29, по-моему, должно быть.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Вів 09 жов, 2018 15:17
ЛАД написав:
Во-первых, так получается при ставке 21%, а таких депо сегодня, вроде, нет. По-видимому, Вы забыли о налогах.
Не так. При 13% годовых чистыми имеем 2807 x 13 : 100 : 12 x 4 = 120 прыбутку. 2807 + 120 = 2927
Востаннє редагувалось Proofy
в Вів 09 жов, 2018 15:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 15:17
zzzzzz написав: vovan_prm написав: zzzzzz написав:
Укргазовыдобування с 1 января по 7 октября ( 280 дней )прирост добычи газа АЖ +0,6%
Прирост к чему?
А какие могут быть варианты, мне просто любопытно ?
-К аналогичному периоду прошлого года
-К аналогичному периоду n-ого года
-К прошлому году (всему)
- Предыдущим 280 дням
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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Додано: Вів 09 жов, 2018 15:30
Proofy написав:
Заехал сегодня в один банк взял евро по 32.26, хотя было более .40 изначально
Уже подняли курс
Вот думаю: только будет дешеветь или еще добрать.
евро уже перепродан технически и намечается коррекция, но уже не раз было,
что тех анализ в топке и не исключаю падение до уровня 1,141-1,139
наши банки не спешат продавать евро задешево...
думаю дешевле 32,20 не будет
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