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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6447644864496450>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:03

  ребе Нок написав:
  Captain Obvious написав:
  ребе Нок написав:Captain Obvious не росте нияк, обломец

Подождём 8)

Та подождем конечнож. Вопрос в том что перед выборами будет больше-меньше и насколько.
Что если сейчас сдать по 28.07 и на депо то к сотке баксов +30 копеек ежемесячно. Тогда через 4 месяца на депо это будет уже 2927 а не 2807
Вот и получается вопрос к тем кто сидит на зеленом матрасе и ждет зимы сдать - какого курса они ждут.

28.7 хотя бы, чтобы слить жду, до декабря. Это гораздо больше полученных крох с депо.

ПЫСЫ хождения евры с .70 до .30 уже принесли профит за недельку. А вы про заморозку гривона.
Востаннє редагувалось Proofy в Вів 09 жов, 2018 15:13, всього редагувалось 1 раз.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:13

  ребе Нок написав:....
Что если сейчас сдать по 28.07 и на депо то к сотке баксов +30 копеек ежемесячно. Тогда через 4 месяца на депо это будет уже 2927 а не 2807
Вот и получается вопрос к тем кто сидит на зеленом матрасе и ждет зимы сдать - какого курса они ждут.

Во-первых, так получается при ставке 21%, а таких депо сегодня, вроде, нет. :) По-видимому, Вы забыли о налогах.
Во-вторых, 29,27 (или близкая цифра) вполне может быть уже через 3, а не через 4 месяца.
В-третьих, понравилось замечание crazymod. :)
Загадывать, какой курс можно ожидать зимой, сейчас рановато. Слишком много неизвестных. Ближе к НГ будет видно, но 29, по-моему, должно быть.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:17

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Во-первых, так получается при ставке 21%, а таких депо сегодня, вроде, нет. По-видимому, Вы забыли о налогах.
Не так. При 13% годовых чистыми имеем 2807 x 13 : 100 : 12 x 4 = 120 прыбутку. 2807 + 120 = 2927
Востаннє редагувалось Proofy в Вів 09 жов, 2018 15:22, всього редагувалось 1 раз.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:17

  zzzzzz написав:
  vovan_prm написав:
  zzzzzz написав:Укргазовыдобування с 1 января по 7 октября ( 280 дней )прирост добычи газа АЖ +0,6%

Прирост к чему?


А какие могут быть варианты, мне просто любопытно ? :mrgreen:

-К аналогичному периоду прошлого года
-К аналогичному периоду n-ого года
-К прошлому году (всему)
- Предыдущим 280 дням :twisted:
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:30

  Proofy написав:Заехал сегодня в один банк взял евро по 32.26, хотя было более .40 изначально
Уже подняли курс :(
Вот думаю: только будет дешеветь или еще добрать.


евро уже перепродан технически и намечается коррекция, но уже не раз было,
что тех анализ в топке и не исключаю падение до уровня 1,141-1,139

наши банки не спешат продавать евро задешево...
думаю дешевле 32,20 не будет
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:55

  yama написав:Навіть якісь гімняні курси "програмерів" стартуються від $500 і дозволять заробляти на початках $200, а вже потім у віддаленій перспективі якщо пощастить $500+ . А ви кажете на шару .


якщо пощастить, то $3500+
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:59

  Proofy написав:
  ЛАД написав:Во-первых, так получается при ставке 21%, а таких депо сегодня, вроде, нет. По-видимому, Вы забыли о налогах.
Не так. При 13% годовых чистыми имеем 2807 x 13 : 100 : 12 x 4 = 120 прыбутку. 2807 + 120 = 2927

Прошу прощения, посчитал депозит за 3 месяца.
Но Вы тоже забыли о налогах. За 4 месяца курс 29,27 получится при 16%.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 16:09

  ЛАД написав:Загадывать, какой курс можно ожидать зимой, сейчас рановато. Слишком много неизвестных. Ближе к НГ будет видно, но 29, по-моему, должно быть.


МВФ исходит из предположения, что среднегодовой курс гривни по итогам 2018 года составит 27,07 грн за доллар, в 2019 году девальвирует на 5,89% - до 28,655 грн за доллар, а в 2020 году - еще на 4,43%, до 29,925 грн за доллар.

https://minfin.com.ua/2018/10/09/35201661/
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 16:11

Re: Валютный рынок в контексте

Опять приблизились к 28!Похоже,что на межбанке дно и папа ниже не пустит! Эх,жаль,что нету свободной гриши,можно было бы завтра с утра,как здесь кто-то прикольно сказал,стоять возле обменки и сразу с утра мониторить "дыхание рынка" и при случае сразу тариться!
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 16:19

  ЛАД написав:
  Proofy написав:
  ЛАД написав:Во-первых, так получается при ставке 21%, а таких депо сегодня, вроде, нет. По-видимому, Вы забыли о налогах.
Не так. При 13% годовых чистыми имеем 2807 x 13 : 100 : 12 x 4 = 120 прыбутку. 2807 + 120 = 2927

Прошу прощения, посчитал депозит за 3 месяца.
Но Вы тоже забыли о налогах. За 4 месяца курс 29,27 получится при 16%.

16% за 4 месяца в банке Пинчука я и считал изначально.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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