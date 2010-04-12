ребе Нок написав:

Captain Obvious написав: ребе Нок написав: Captain Obvious не росте нияк, обломец не росте нияк, обломец

Подождём Подождём

Та подождем конечнож. Вопрос в том что перед выборами будет больше-меньше и насколько.Что если сейчас сдать по 28.07 и на депо то к сотке баксов +30 копеек ежемесячно. Тогда через 4 месяца на депо это будет уже 2927 а не 2807Вот и получается вопрос к тем кто сидит на зеленом матрасе и ждет зимы сдать - какого курса они ждут.