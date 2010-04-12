ребе Нок написав:Captain Obvious не росте нияк, обломец
Подождём
Та подождем конечнож. Вопрос в том что перед выборами будет больше-меньше и насколько. Что если сейчас сдать по 28.07 и на депо то к сотке баксов +30 копеек ежемесячно. Тогда через 4 месяца на депо это будет уже 2927 а не 2807 Вот и получается вопрос к тем кто сидит на зеленом матрасе и ждет зимы сдать - какого курса они ждут.
28.7 хотя бы, чтобы слить жду, до декабря. Это гораздо больше полученных крох с депо.
ПЫСЫ хождения евры с .70 до .30 уже принесли профит за недельку. А вы про заморозку гривона.
Востаннє редагувалось Proofy в Вів 09 жов, 2018 15:13, всього редагувалось 1 раз.
ребе Нок написав:.... Что если сейчас сдать по 28.07 и на депо то к сотке баксов +30 копеек ежемесячно. Тогда через 4 месяца на депо это будет уже 2927 а не 2807 Вот и получается вопрос к тем кто сидит на зеленом матрасе и ждет зимы сдать - какого курса они ждут.
Во-первых, так получается при ставке 21%, а таких депо сегодня, вроде, нет. По-видимому, Вы забыли о налогах. Во-вторых, 29,27 (или близкая цифра) вполне может быть уже через 3, а не через 4 месяца. В-третьих, понравилось замечание crazymod. Загадывать, какой курс можно ожидать зимой, сейчас рановато. Слишком много неизвестных. Ближе к НГ будет видно, но 29, по-моему, должно быть.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
ЛАД написав:Загадывать, какой курс можно ожидать зимой, сейчас рановато. Слишком много неизвестных. Ближе к НГ будет видно, но 29, по-моему, должно быть.
МВФ исходит из предположения, что среднегодовой курс гривни по итогам 2018 года составит 27,07 грн за доллар, в 2019 году девальвирует на 5,89% - до 28,655 грн за доллар, а в 2020 году - еще на 4,43%, до 29,925 грн за доллар.
Опять приблизились к 28!Похоже,что на межбанке дно и папа ниже не пустит! Эх,жаль,что нету свободной гриши,можно было бы завтра с утра,как здесь кто-то прикольно сказал,стоять возле обменки и сразу с утра мониторить "дыхание рынка" и при случае сразу тариться!