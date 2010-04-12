Для 30 думаю должно чтото серьезное случится, но если чтото такое серьезное случится то и 30 может быть мало.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 жов, 2018 16:22
Для 30 думаю должно чтото серьезное случится, но если чтото такое серьезное случится то и 30 может быть мало.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Вів 09 жов, 2018 16:57
Re: Валютный рынок в контексте
40 копеек профита за неделю хорошо, так понимаю для профита должно опять отрасти до .70
ДС мне друг, но истина дороже
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