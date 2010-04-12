ЛАД написав:Загадывать, какой курс можно ожидать зимой, сейчас рановато. Слишком много неизвестных. Ближе к НГ будет видно, но 29, по-моему, должно быть.
МВФ исходит из предположения, что среднегодовой курс гривни по итогам 2018 года составит 27,07 грн за доллар, в 2019 году девальвирует на 5,89% - до 28,655 грн за доллар, а в 2020 году - еще на 4,43%, до 29,925 грн за доллар.
По данным Национального банка Украины средний курс гривны с начала текущего года составляет 26,99 грн за доллар.
Но это средний, а пик был 28,86. Ещё интересны прогнозы ВВП и инфляции:
....в долларовом выражении номинальный ВВП Украины оценен: в $126,39 млрд по итогам 2018 года, $132,928 млрд по итогам 2019-го и $141,824 млрд по итогам 2020-го. ....Как сообщалось, МВФ в октябрьском обзоре мировой экономики снизил оценку роста ВВП Украины в 2019 году до 2,7% с 3,3%, прогнозируемых в апреле. Помимо этого, Фонд ухудшил прогноз роста ВВП на 2020 год до 3,4% с 4%, однако улучшил этот показатель к концу 2018 года до 3,5% с 3,2%.
Оценка среднегодовой инфляции в 2018 году улучшена на 0,1 процентный пункт (п.п.) - до 10,9%, в 2019 году - на 0,7 п.п., до 7,3%.
Прогноз роста потребительских цен к концу 2018 года остался неизменным, тогда как к концу 2019 года улучшен до 6,2% с 6,5%.
Всемирный банк на прошлой неделе ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,3% с 3,5%, в 2019 году – до 3,5% с 4%.
bub-har написав:Опять приблизились к 28!Похоже,что на межбанке дно и папа ниже не пустит! Эх,жаль,что нету свободной гриши,можно было бы завтра с утра,как здесь кто-то прикольно сказал,стоять возле обменки и сразу с утра мониторить "дыхание рынка" и при случае сразу тариться!
такое впечатление, что ты с паровоза спрыгнул, ну или упал...на ходу. возле станции 28.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
......" насколько можно им доверять" В том числе и прогнозам "sinusa".
Там ссылка на прогноз МВФ. sinus, естественно, не лучше.
Ещё о прогнозе ВБ:
Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,3%, а в 2019 году экономисты прогнозируют показатель в 3,5%. Если же Украина не сможет договориться с МВФ, то экономический рост не превысит 2% в год. Такую информацию обнародовал в новом экономическом обзоре и макроэкономическом прогнозе для Украины директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Какхонен.