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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 64486449645064516452>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 17:38

  ребе Нок написав:
  Proofy написав:28.7 хотя бы, чтобы слить жду, до декабря. Это гораздо больше полученных крох с депо.

ПЫСЫ хождения евры с .70 до .30 уже принесли профит за недельку. А вы про заморозку гривона.

40 копеек профита за неделю хорошо, так понимаю для профита должно опять отрасти до .70


неверно, человек слил Евро, а потом купил его больше, зафиксировав прибыль
crazymod
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 17:54

  crazymod написав:
  ребе Нок написав:
  Proofy написав:28.7 хотя бы, чтобы слить жду, до декабря. Это гораздо больше полученных крох с депо.

ПЫСЫ хождения евры с .70 до .30 уже принесли профит за недельку. А вы про заморозку гривона.

40 копеек профита за неделю хорошо, так понимаю для профита должно опять отрасти до .70


неверно, человек слил Евро, а потом купил его больше, зафиксировав прибыль

за неделю. я ж не против. за месяц грн депо от 3270 дало бы +35 коп профита. если 0.30 не отрастет то это было бы 40+35 коп профитов. а отрастет то може и в 0 получится :)
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 18:16

  freeze написав:
  ЛАД написав:Загадывать, какой курс можно ожидать зимой, сейчас рановато. Слишком много неизвестных. Ближе к НГ будет видно, но 29, по-моему, должно быть.


МВФ исходит из предположения, что среднегодовой курс гривни по итогам 2018 года составит 27,07 грн за доллар, в 2019 году девальвирует на 5,89% - до 28,655 грн за доллар, а в 2020 году - еще на 4,43%, до 29,925 грн за доллар.

https://minfin.com.ua/2018/10/09/35201661/

По Вашей же ссылке
По данным Национального банка Украины средний курс гривны с начала текущего года составляет 26,99 грн за доллар.

Но это средний, а пик был 28,86.
Ещё интересны прогнозы ВВП и инфляции:
....в долларовом выражении номинальный ВВП Украины оценен: в $126,39 млрд по итогам 2018 года, $132,928 млрд по итогам 2019-го и $141,824 млрд по итогам 2020-го.
....Как сообщалось, МВФ в октябрьском обзоре мировой экономики снизил оценку роста ВВП Украины в 2019 году до 2,7% с 3,3%, прогнозируемых в апреле. Помимо этого, Фонд ухудшил прогноз роста ВВП на 2020 год до 3,4% с 4%, однако улучшил этот показатель к концу 2018 года до 3,5% с 3,2%.

Оценка среднегодовой инфляции в 2018 году улучшена на 0,1 процентный пункт (п.п.) - до 10,9%, в 2019 году - на 0,7 п.п., до 7,3%.

Прогноз роста потребительских цен к концу 2018 года остался неизменным, тогда как к концу 2019 года улучшен до 6,2% с 6,5%.

Всемирный банк на прошлой неделе ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,3% с 3,5%, в 2019 году – до 3,5% с 4%.

https://interfax.com.ua/news/economic/536887.html

Но на паралл. ветке sinus дал интересную ссылку https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://forbes.net.ua/news/1390393-mvf-prognoziruet-kurs-dollara-po-2380-k-2020-godu&ved=2ahUKEwishO31y_ndAhWGlYsKHTjIB-YQFjAHegQIBBAB&usg=AOvVaw1wfeL19zfIM7CI9oCYU4gc
Это к вопросу о прогнозах, и насколько можно им доверять. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 18:21

  bub-har написав:Опять приблизились к 28!Похоже,что на межбанке дно и папа ниже не пустит! Эх,жаль,что нету свободной гриши,можно было бы завтра с утра,как здесь кто-то прикольно сказал,стоять возле обменки и сразу с утра мониторить "дыхание рынка" и при случае сразу тариться!


такое впечатление, что ты с паровоза спрыгнул, ну или упал...на ходу. :) возле станции 28.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 18:29

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Во-первых, так получается при ставке 21%, а таких депо сегодня, вроде, нет.


Єсть!

Моно банк
Депозит Спортивний
він правда особливий, але дає рівно 21
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 18:31

ЛАД

......" насколько можно им доверять"
В том числе и прогнозам "sinusa".
холява
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 18:37

  холява написав:ЛАД

......" насколько можно им доверять"
В том числе и прогнозам "sinusa".

Там ссылка на прогноз МВФ.
sinus, естественно, не лучше. :)

Ещё о прогнозе ВБ:
Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,3%, а в 2019 году экономисты прогнозируют показатель в 3,5%. Если же Украина не сможет договориться с МВФ, то экономический рост не превысит 2% в год. Такую информацию обнародовал в новом экономическом обзоре и макроэкономическом прогнозе для Украины директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Какхонен.

https://etcetera.media/dengi-mvf-nuzhno-li-ukraine-prodolzhat-sotrudnichestvo.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 18:40

  greenozon написав:
  ЛАД написав:Во-первых, так получается при ставке 21%, а таких депо сегодня, вроде, нет.


Єсть!

Моно банк
Депозит Спортивний
він правда особливий, але дає рівно 21


https://www.monobank.ua/deposit
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 18:48

До кінця 2018 року Польська нафтогазова компанія (PGNiG) підпише щонайменше два контракти на придбання скрапленого газу.
....
Йдеться про придбання згідно з формулою: «ми купуємо газ і пливемо з ним туди, кули вважаємо за доцільне, також до Польщі». У результаті регазифікації це буде майже 5,5 млрд кубометрів блакитного палива.

Віце-голова PGNiG сказав, що цей газ значно дешевший, ніж російський. «Я говорю про вартість транспортування до Польщі, тобто газ, перевезення, розвантаження – ця сировина буде дешевшою, ніж та, яку нині Польщі пропонує Ґазпром, конкурентоспроможною щодо російського газу», - відзначив він.

http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/386307?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 19:01

Re: Валютный рынок в контексте

  Vitl написав:такое впечатление, что ты с паровоза спрыгнул, ну или упал...на ходу. возле станции 28.
Тю,так я же напейсал,что спрыгнул с поезда
  bub-har написав:Сдал никчемность па 28,13!
И ещё я напейсал,что следующий прыжок намечается на 23 января
  bub-har написав:Следующий прыжок с поезда намечен на 23 января(заканчивается никчемный суперстолб)! Надеюсь может па 29 сплавлю жалкие клочки бумаги!
Читай внимательно!
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