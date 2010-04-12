МВФ исходит из предположения, что среднегодовой курс гривни по итогам 2018 года составит 27,07 грн за доллар, в 2019 году девальвирует на 5,89% - до 28,655 грн за доллар, а в 2020 году - еще на 4,43%, до 29,925 грн за доллар.

....в долларовом выражении номинальный ВВП Украины оценен: в $126,39 млрд по итогам 2018 года, $132,928 млрд по итогам 2019-го и $141,824 млрд по итогам 2020-го.

....Как сообщалось, МВФ в октябрьском обзоре мировой экономики снизил оценку роста ВВП Украины в 2019 году до 2,7% с 3,3%, прогнозируемых в апреле. Помимо этого, Фонд ухудшил прогноз роста ВВП на 2020 год до 3,4% с 4%, однако улучшил этот показатель к концу 2018 года до 3,5% с 3,2%.



Оценка среднегодовой инфляции в 2018 году улучшена на 0,1 процентный пункт (п.п.) - до 10,9%, в 2019 году - на 0,7 п.п., до 7,3%.



Прогноз роста потребительских цен к концу 2018 года остался неизменным, тогда как к концу 2019 года улучшен до 6,2% с 6,5%.



Всемирный банк на прошлой неделе ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,3% с 3,5%, в 2019 году – до 3,5% с 4%.