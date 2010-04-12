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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6449645064516452>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 19:01

Минфин еще более повысил ставки по доллару и евро

По доллару с погашением 15.01.2020 ставка поднялась до 7,5% ( 5,95)
Всего долларов было привлечено 127 млн
на 252 дня - 21,3 млн по 7%
на 462 дня - 54,6 млн по 7,5%
на 477 дней - 51,1 млн по 7,5%


По евро с погашение 5 июня 2019 ставки поднялись до 4,6% ( 4,2% ) , привлекли 30 млн.евро.

Гривны привлекли 1,475 млрд

Завтра будет погашение гривневых выпусков на 2,8 млрд.грн. Через неделю 501 млн.долларов ( их првлекали по 6,35% 20.12.2016). Через 2 недели 210 млн.евро, их привлекали по 4% , два года тому назад.

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Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 09 жов, 2018 19:20, всього редагувалось 2 разів.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 19:02

Валерий ПАЦКАН, глава Счетной палаты:
Несмотря на запланированное повышение тарифов на газ для населения и расширение перечня семей, имеющих право на получение субсидий на жилищно-коммунальные услуги, в проекте Госбюджета на 2019 год предусмотрено уменьшение финансирования системы субсидий. Эти данные свидетельствуют об уменьшении количества семей, которые получат жилищные субсидии.
ПЕРСПЕКТИВА. Прожиточный минимум для трудоспособных украинцев с 1 января 2019 года повысят до 1921 гривны. Кроме того, с января минимальная заработная плата должна повыситься с 3723 до 4172 гривен. А с 1 марта 2019 года правительство намерено увеличить размер пенсий в среднем на 20%. В Кабмине обещают, что показатели будут учитывать рост уровня инфляции.

https://etcetera.media/prognoz-chto-budet-v-2019-godu-s-zarplatami-i-pensiyami.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 19:09

  greenozon написав:.............
https://www.monobank.ua/deposit

Спасибо!
А как они проверяют к-во шагов?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 19:22

  ребе Нок написав:Европа это не только тарифы
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Ближе к телу :mrgreen:

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 19:22

zzzzzz
Спасибо за информацию!
А как Вы считаете грн?
У меня получилось по номиналу 1,533 млрд. Если учесть доходность 18,5-19%, то реально получено примерно 1,25 млрд.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 19:25

дядя Caша , пожалуйста ответьте на мой вопрос

Я читал ваш вечерний обзор вчера , но так и не понял почему одновременно растут доллар и ставки по трежерям ?
Если можно объясните доступным языком
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 19:27

ЛАД

Нижняя строчка ( залучено по номиналу ) это сумма чистых денег.Пересчитай, ты там с ноликами ошибся)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 19:51

  zzzzzz написав:дядя Caша , пожалуйста ответьте на мой вопрос

Я читал ваш вечерний обзор вчера , но так и не понял почему одновременно растут доллар и ставки по трежерям ?
Если можно объясните доступным языком


Для усиленного привлечения средств, видимо, чего то одного уже недостаточно.Факторы как бы противоположные, но цель преследуется такая, что они в паре.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 19:57

Vitl

А есть какой-то график изменения номинальной суммы трежерей находящихся в обороте за 1 год.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 20:07

  Корнеев написав:
  ребе Нок написав:
  Captain Obvious написав:Та подождем конечнож. Вопрос в том что перед выборами будет больше-меньше и насколько.
Что если сейчас сдать по 28.07 и на депо то к сотке баксов +30 копеек ежемесячно. Тогда через 4 месяца на депо это будет уже 2927 а не 2807
Вот и получается вопрос к тем кто сидит на зеленом матрасе и ждет зимы сдать - какого курса они ждут.

Депозитна система - в першу чергу система довіри.
Якщо ви довіряєте їй то звичайно несіть гроші на депозит.
На мою ж думку гроші повинні працювати, а на депозиті вони просто зберігаються від інфляції і то не в повній мірі.

Можете привести пару -тройку примеров?
Vadim V
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