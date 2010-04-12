Валерий ПАЦКАН, глава Счетной палаты: Несмотря на запланированное повышение тарифов на газ для населения и расширение перечня семей, имеющих право на получение субсидий на жилищно-коммунальные услуги, в проекте Госбюджета на 2019 год предусмотрено уменьшение финансирования системы субсидий. Эти данные свидетельствуют об уменьшении количества семей, которые получат жилищные субсидии. ПЕРСПЕКТИВА. Прожиточный минимум для трудоспособных украинцев с 1 января 2019 года повысят до 1921 гривны. Кроме того, с января минимальная заработная плата должна повыситься с 3723 до 4172 гривен. А с 1 марта 2019 года правительство намерено увеличить размер пенсий в среднем на 20%. В Кабмине обещают, что показатели будут учитывать рост уровня инфляции.
Captain Obvious написав:Та подождем конечнож. Вопрос в том что перед выборами будет больше-меньше и насколько. Что если сейчас сдать по 28.07 и на депо то к сотке баксов +30 копеек ежемесячно. Тогда через 4 месяца на депо это будет уже 2927 а не 2807 Вот и получается вопрос к тем кто сидит на зеленом матрасе и ждет зимы сдать - какого курса они ждут.
Депозитна система - в першу чергу система довіри. Якщо ви довіряєте їй то звичайно несіть гроші на депозит. На мою ж думку гроші повинні працювати, а на депозиті вони просто зберігаються від інфляції і то не в повній мірі.