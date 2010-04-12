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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 20:09
zzzzzz написав:
Минфин еще более повысил ставки по доллару и евро
По доллару с погашением 15.01.2020 ставка поднялась до 7,5% ( 5,95)
Всего долларов было привлечено 127 млн
на 252 дня - 21,3 млн по 7%
на 462 дня - 54,6 млн по 7,5%
на 477 дней - 51,1 млн по 7,5%
По евро с погашение 5 июня 2019 ставки поднялись до 4,6% ( 4,2% ) , привлекли 30 млн.евро.
Гривны привлекли 1,475 млрд
Завтра будет погашение гривневых выпусков на 2,8 млрд.грн. Через неделю 501 млн.долларов ( их првлекали по 6,35% 20.12.2016). Через 2 недели 210 млн.евро, их привлекали по 4% , два года тому назад.
Короче, будет только дорожать.
И никчемность станет не настолько уж никчемной.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Додано: Вів 09 жов, 2018 20:38
Рост ставок трежерис делает инвестиции в этот вид бумаг привлекательными. Но, чтобы приобрести трежерис надо иметь доллары. За евро эти облигации не купишь. Рост спроса на валюту США делает ее дороже.
zzzzzz написав:дядя Caша
Я читал ваш вечерний обзор вчера , но так и не понял почему одновременно растут доллар и ставки по трежерям ?
Если можно объясните доступным языком.
US
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