Додано: Вів 09 жов, 2018 20:57

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, потерявший в понедельник относительно доллара 0,31 коп., на торгах вторника повысился на 0,65 коп., оказавшись на уровне 28,0814 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 09-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв символические 0,54 коп., составил 28,0848 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 09 октября с уровней предыдущего закрытия 28,085/28,110 UAH/USD виртуально, без сделок.



К 09.52, оправдывая ожидания роста и еще не покидая виртуальную сферу, котировки СКВ на МЕЖБАНКЕ приподнялись к 28,10/28,15 UAH/USD.



Около 10.09 курс доллара, выйдя в реальную сферу, сузил спред, остановившись на уровне 28,10/28,12 UAH/USD, где пребывал до 11.00 Киева.

С этого часа на рынке безналичного доллара стартовала нисходящая коррекция, уронив «американец» вначале к 28,00/28,10, а спустя полчаса, на 11.32 до 28,07/28,09 UAH/USD.

Локальный минимум (28,05/28,07 UAH/USD) на МЕЖБАНКЕ был достигнут около 11.47 Киева, после чего коррекция СКВ взяла тайм-аут. На обеденный перерыв межбанк ушел около 13.00 на фоне более высоких цен (28,06/28,07 UAH/USD).



Некоторые участники торгов утверждали, что эта курсовая динамика «американца» состоялась без вмешательства регулятора, однако дальнейшее развитие событий вызвало сомнения в этой «самостоятельности».

С 13.20 возобновилась «порционная» коррекция курса безналичного доллара на МЕЖБАНКЕ , затянувшаяся, по сути, до самого завершения торгов, словно намекая, что НБУ покинул рынок, свернув возможные гривневые интервенции, выкупая долларовый «излишки».



При этом поэтапное снижение курса СКВ продолжалась, уронив доллар к 28,030/28,055 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими до закрытия торгов.



Сессия по безналичному доллару на МЕЖБАНКЕ во вторник завершились в районе этой отметки.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ 09 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,0814 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ понизился на 0,05% с 28,0672 UAH/USD до 28,0814 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 09 октября гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,00% годовых (с 13.00 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 09 октября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», немного потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, гривню от девальвации во вторник на МЕЖБАНКЕ спасла заблаговременная подготовка игроков к высоковероятному подорожанию доллара. Участники рынка запаслись валютой, сформировав ее изобилие на рынке, компенсировавшее падение объема притока экспортной СКВ из-за длинных выходных в США.



Во-вторых, финансовые власти страны также подготовились ко вторнику, ужесточив монетарные показатели и сжав гривневую ликвидность. Строго говоря, участники рынка помогли процессу, увеличивая процент СКВ в своем инвестиционном валютном портфеле в ущерб гривне. Таким образом, покупать СКВ на межбанке не было особой нужды и, собственно, не на что: гривни катастрофически не хватало.



Последнее подтверждалось падением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 48 349,3 млн. грн. к отметке 41 455,4 млн. грн. Тренд совпадал с сохранением ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo в «приподнявшемся» накануне состоянии.



В-третьих, откат безналичного «американца» на МЕЖБАНКЕ был поддержан коррекцией цен наличного рынка.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 09 октября заметно повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, укажем на низкую базу сравнения – накануне торговался доллар валютированием «завтра» или tom в режиме непопулярном в Украине.



Во-вторых, на рынок безналичного доллара вернулись «медведи», что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.



В-третьих, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (в дебюте новой недели рынок редко радует оборотами) была снята с повестки дня.



Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) до полудня 09 октября довольно динамично снижался, после обеда заморозив откат из-за рисков снижения клиентского «приноса».



Вторничная сессия на рынках вышеперечисленных городов завершилась равновесием покупок и продаж в паре доллар-гривня, однако это не обеспечило валютчиков бонусами на участке ликвидности – по итогам торгов обороты везде повторили показатели предыдущей сессии.



Прогресс на этом участке, по всей видимости, отсутствовал по нескольким причинам. Возможно, потенциальные покупатели «воздерживались» рассчитывая на более глубокую «просадку» доллара на межбанковских торгах в среду, когда на рынке появится двойная порция предложения СКВ из-за длинных выходных. Не исключено, что в силу известных проблем с гривневой ликвидностью (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков), у клиентов наблюдалась банальная нехватка гривни.



Так или иначе, торги среды внесут определенную ясность в этот вопрос.



В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Запорожье), либо потеряла 1,0-7,0 коп. (наиболее заметным был откат на рынке столице, где дилеры вновь попытались спасти профит широченной маржой). Офера доллара во вторник понизились на 1,0-2,0 коп.



По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Днепр, Харьков, Одесса), либо потеряли 1,0-2,0 коп. Позиция «предложение» либо не изменилась (Запорожье, Киев, Одесса), либо выросла на 1,0 коп.



Подобно рынку безналичного доллара «наличка» в большинстве случаев тоже снизила курсовую динамику. Мы уверены в «импорте» подобных перемен с валютного межбанка.

Меж тем, послеобеденная «заморозка» курсовой динамики на наличном рынке сулит, если верить предсказаниям «налички» , валютному межбанку попытки вхождения в боковой тренд, который, по всей видимости, будет отличаться от «классического боковика» заметно выросшей ликвидностью торгов.



Наберемся терпения и проверим это очередное «предсказание», реализация которого будет «функцией нескольких переменных»: состояния рынка гривневого ресурса, объема притока экспортной выручки из-за рубежа и уровня «прижимистости» валютных спекулянтов, которые несомненно постараются придерживать экспортную СКВ, начиная ее обязательные продажи лишь после заметного ее подорожания.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 09 октября в первом приближении отражает общую картину вторника на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся.



Впрочем, по порядку.



Торги 09 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,30/32,43 UAH/EUR, рубль – 0,415/0,420 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях равновесия спроса и предложения, большей частью, виртуального, без реальных сделок.

Осторожность проистекала из ожидания динамичного роста курса «американца» на МЕЖБАНКЕ .



Еще до полудня «зеленое» ралли на межбанке провалилось, дав возможность клиентам наличного рынка Днепра и местным дилерам чувствовать себя более свободно, сосредоточившись на равновесной торговле в паре доллар-гривня, спред котировок которой был сужен.



Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились, составив 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,35/32,50 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.



В дальнейшем валютчики Днепра заморозили движение цен, небезосновательно опасаясь падения клиентского «приноса». Кроме того, к курсовой стабильности местный рынок обязывал сложившийся баланс спроса и предложения.



По итогам дня в мелкооптовом и розничном сегменте наличного рынка Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж, которое, помогло сберечь обороты на приличном уровне – ликвидность, заслужив «четверку с плюсом», повторила показатели предыдущей сессии.



В течение 09 октября позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара понизилась на 1,0-3,0 коп., офера стали ниже на 1,0-2,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре не изменились, офера прибавили 1,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, долларовые торги вторника в котором завершились уровнями 28,07/28,13 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию «размытыми» уровнями цен, пытаясь «не промахнуться» в случае «неожиданного» направления движения безналичной пары доллар-гривня, которое окажет определяющее воздействие на настроения клиентов.

К 11.00 стало понятно, что «зеленое» ралли на межбанке не состоится, дав «отмашку» для наличного оптового рынка, дилеры которого к полудню аккуратно дисконтировали действующие цены в сопровождении равновесия спроса и предложения.



К 12.20 Киева в оптовом сегменте наличного «неформального» рынка Днепра действовали цены: 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,35/32,50 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB на фоне баланса покупок и продаж оптовых партий «американца».



После обеда оптовики Днепра небезосновательно опасаясь проблем с клиентскими оферами СКВ, не стали пролонгировать снижение более значимых бидов в оптовой паре доллар-гривня, сохранив при этом и полуденные уровни оферов.

Собственно, в силу сбалансированной торговли менять действующие цены не было оснований.



К финишу сессии это равновесие спроса и предложения сохранилось, обеспечив сегменту приличные обороты, которые заслужив «твердую четверку», повторили показатели предыдущей сессии.



На протяжении 09 октября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре просели на 1,0-3,0 коп., офера потеряли 1,0-2,0 коп.



По сравнению с закрытием 08 октября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не претерпели изменений, офера прибавили копейку.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 09 октября уровнями 32,30/32,43 UAH/EUR, констатировав в течение вторника пятикопеечное снижение бидов на фоне семикопеечной потери оферов.



доллар – 28,07/28,12 UAH/USD, евро – 32,40/32,50 UAH/EUR, рубль – 0,412/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 10,0 коп., офера стали ниже на 7,0 коп.



Как рассказали дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение первой половины вторника довелось дисконтировать действующие цены в паре доллар-гривня, действуя предельно аккуратно, чтобы избежать потерь в ликвидности из-за падения «приноса» и при этом сохранить равновесие покупок и продаж. Когда же этот баланс был окончательно сформирован, дилеры не стали ревизовать курсы пары доллар-гривня после обеда.



Однако, несмотря на минимум внимания, уделяемого наличной паре евро-гривня, наши валютчики все-таки не упустили из виду случившийся на европейской сессии мирового рынка forex провал пары евро-доллар около 15.00 Киеву, уронивший евро в район отметки $1,1430, понизив в течение вторника обе позиции евронала. Впоследствии, когда наши дилеры наличного рынка уже сворачивали торговлю, пара евро-доллар восстановилась, прибавив около 50 пунктов от указанного выше минимума. Торговый день у наших дилеров заканчивался, и они предпочли больше «не трогать» цены наличной пары евро-гривня, отложив их ревизию на следующую сессию.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1497 к $1,1467, потеряв в течение этого промежутка времени 30 пунктов.



Полагаю, наши дилеры учли эту потерю, присовокупив к ней внутридневную коррекция наличной пары доллар-гривня, а также «впечатлившись» вышеупомянутым провалом евро около 15.00 Киева.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 09 октября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1490, пара евро-доллар на излете азиатской сессии, около 07.50 кратковременно прикоснулась к концептуальнозначимой отметке $1,1500, инициировав с этого момента поэтапную коррекцию, неоднократно прерываемую периодами стабильности )например, с 09.30 до 12.00 пара евро-доллар не покидала район отметки $1,1475, возобновив с полудня динамичное снижение, которое закончилось в 15.00 падением к цифре $1,1430.



После получасового отдыха в этой «яме» пара евро-доллар начала «реабилитационное» ралли, цель которого была очевидна: отметка $1,1500.

Адепты евро очень старались, но дело исчерпалось диапазоном $1,1475-1,1492, который пара евро-доллар не покидала до 21.20 Киева.



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Пара евро-доллар упала на европейской сессии рынка forex до минимального уровня с 20 августа.

Евро упал до минимального уровня с 20 августа против доллара из-за общего нежелания рисковать инвесторов, которые опасаются неразрешенной ситуации с бюджетом Италии и Brexit.



На 13.15 Киева пара евро-доллар остается на отметке $1,1445. Доходность итальянских облигаций на максимальных уровнях за несколько лет, это негативно влияет на рынки акций Европы.



На европейской сессии пара евро-доллар продолжила снижение, обновив 6-недельные минимумы. Евро около 15.00 Киева подешевел к доллару на 0,6% (-70 п.), до $1,1432. В центре внимания по-прежнему остаются доходности облигаций и развитие ситуации с бюджетом Италии, а также общее укрепление доллара. Коалиционное правительство Италии прогнозирует рост бюджетного дефицита в следующем году до 2,4% ВВП.



Спред доходности 10-летних облигаций Италии и Германии по-прежнему составляет больше 300 пунктов (3,627% против 0,547%). Доходность 10-летних облигаций США находится на максимумах (3,23%).



Участники рынка убеждены в том, что ФРС повысит ставку в декабре на 25 б.п. По данным CME Group, в ценах заложена 83%-я вероятность повышения ставок. Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан 09-го заявил, что в этом году ожидается приличный рост ВВП.



Если ожидается приличный рост, значит, спекулянты будут и его закладывать в цены. Курс единой валюты опустился до поддержки $1,1460. Трендовая линия от минимума $1,0340 (03.01.17) проходит через $1,1419. Если на рынок продолжат поступать негативные новости по Brexit и бюджету Италии, то продавцы нацелятся в $1,1276.



Курс американского доллара повышается относительно большинства основных нацвалют торговых партнеров США. Этому способствует, в частности, снижение прогноза темпов роста мировой экономики Международным валютным фондом.



На курс единой европейской валюты продолжают оказывать давление события в Италии, где вновь усилилась напряженность вокруг бюджета страны.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повысился на 0,4% и находится выше психологически важной отметки в 96 пунктов. Это близко к максимуму за последние семь недель.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,26%.



Евро торгуется во вторник около 15.36 Киева в районе $1,1438 против $1,1492 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится в указанное время в районе ¥129,39 по сравнению со ¥130,12 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥113,12 против ¥113,23 в понедельник.



Фунт стерлингов торгуется около $1,3041 против $1,3090 днем ранее.



МВФ ухудшил оценку глобального экономического подъема в 2018-2019 гг. до 3,7% по сравнению с ожидавшимися в апреле 3,9% в год.



Стало быть, курс доллара растет к большинству ведущих валют во вторник, чему способствует уход от риска на фоне итальянских проблем, торговой войны и ставшего следствием всех этих событий снижения прогноза темпов роста мировой экономики Международным валютным фондом (МВФ). События в Италии оказывают как прямое негативное влияние на евро, так и опосредованное, стимулируя уход от риска. В стране снова разгорелись споры вокруг бюджета.



Индекс доллара, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повысился на 0,28% до 95,80 пункта, максимума семи недель. Евро

торгуется в районе $1,480 против $1,1492 на закрытие прошлой сессии, ранее во вторник евро падал до $1,1432.



Курс доллара к иене растет до ¥113.30 с ¥113.23 в понедельник. Фунт стерлингов торгуется около $1,3073 против $1,3090 днем ранее.



Доллар подешевел к иене во вторник на фоне ухода от риска в связи с ростом доходности облигаций США, в связи с торговой войной Пекина и Вашингтона и на фоне политической неопределенности в Европе.



Коалиционное правительство Италии заложило в проект на следующий год дефицит бюджета в 2.4% ВВП, решив поднять пособия малоимущим, уменьшить налоги и снизить пенсионный возраст. Правила ЕС не допускают дефицит выше 3% ВВП. Тем не менее, Еврокомиссия раскритиковала проект итальянского бюджета.



В ответ на это вице-премьер Италии Маттео Сальвини, выступая на совместной на пресс-конференции с лидером ультраправых Франции Марин Ле Пен в понедельник, назвал председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и еврокомиссара по экономике Пьера Московичи врагами Европы, тем самым подогрев напряженность в отношениях сторон.



Сегодня министр финансов Италии Джованни Триа в обращении к парламенту призвал всех проявить сдержанность. Но в его выступлении не было сигналов о том, что итальянское правительство может пересмотреть социальную программу.



Этот скандал подтолкнул доходность десятилетних гособлигаций Италии до максимума за 4,5 года в 3,71%, при этом спред к бумагам Германии превышал 300 базисных пунктов и достигал 305 базисных пунктов.



«С учетом текущего ухудшения настроений на итальянских рынках возникает вопрос, насколько вырастет спред BTP/Bund, и как это отразится на валютном рынке», — говорит аналитик BNY Mellon Саймон Деррик.



Превышение доходности 10-летних гособлигаций Италии над аналогичными по сроку бумагами Испании увеличилось во вторник до максимума за более чем 20 лет. Доходность испанских госбумаг остается у 1,61%. Таким образом, спред между бондами Италии и Испании расширился до 2,07 процентного пункта - максимума с декабря 1997 года. Министру финансов страны Джованни Триа во вторник так и не удалось успокоить инвесторов, встревоженных бюджетным кризисом. Во вторник доходность 10-летних US Treasuries поднялась до 3.26%, максимального уровня с 2011 года.



Растущая стоимость заимствования может негативно сказаться на доходах инвесторов и компаний, а также привести к переоценке стоимости активов, включая акции. Это провоцирует покупку защитных активов. Рынки ожидают выступлений главы Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберта Каплана и его коллеги из ФРБ Филадельфии Патрика Харкера. Во вторник вечером также состоится пресс-конференция главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса.







Итак, возвращаясь в недалекое прошлое, напомним, что расти доллару было от чего.



Итоги заседания ФРС были явно позитивны для доллара. В прогнозных материалах Федрезерва, в так называемом «точечном графике», было показано, что из 18 членов комитета ФРС по открытому рынку (FOMC) 14 ждут повышения ставки ФРС в декабре 2018 года.

И далее медиана мнения членов комитета предсказывает еще 3 повышения ставки 2019 году и одно повышение в 2020 году. Таким образом, до 2020 года включительно ставка будет поднята еще 5 раз, до диапазона 3,25-3,50%.



При этом скорость сокращения баланса ФРС в IV кв. 2018 года достигла $50 млрд. в месяц. Это на фоне ЕЦБ, который в IV кв. все еще будет наращивать баланс со скоростью Є15 млрд. (завершая количественное смягчение в этом году), а также, как было заявлено, не будет повышать ставку как минимум до конца лета 2019 года. Разница в курсе монетарной политики между ФРС и ЕЦБ должна сильнейшим образом играть на стороне доллара, однако пока в достаточной степени этого не наблюдалось.



Меж тем доходность облигаций США выросла, реагируя на повышение ставки, в частности, доходность 10-летних облигаций США в начале октября достигала 3,24% годовых, доходность 2-летних облигаций США достигала 2,89%.



Разница в доходностях 2-летних облигаций Германии и США достигла в начале октября нового рекорда на уровне 3,42%. Как мы много раз указывали, модель корреляции между курсом пары евро-доллар и дифференциалом 2-летних ставок Германии и США предсказывает, что курс пары евро-доллар может упасть ближе к паритету.



Возвращаясь к «страстям по бюджету» в Италии, заметим, что, несмотря на шум вокруг ситуации в Италии, влияние итальянских событий на курс пары евро-доллар свелось лишь к краткосрочному усилению волатильности. В целом за период ситуация на валютном рынке определялась динамикой аппетитов к риску.



А здесь появился новый аргумент в пользу дальнейшего укрепления доллара.



Во вторник стало известно, что американская администрация введет дополнительные таможенные пошлины на импорт из Китая, если Пекин продолжит отвечать на уже сделанные ранее Вашингтоном шаги подобного рода. С таким предупреждением выступил во вторник в Овальном кабинете Белого дома президент США Дональд Трамп.



У него поинтересовались, готовы ли США ввести дополнительные таможенные пошлины в двустороннем товарообороте с КНР на сумму в размере $267 млрд., о чем Трамп несколько раз упоминал в некоторых своих публичных выступлениях на протяжении последних нескольких недель.

«Абсолютно. 100%. Если китайские власти это сделают, если они примут ответные меры», - ответил американский лидер.



«У нас очень хорошие отношения с Китаем. Однако они забирали у нашей страны в течение многих лет по $500 млрд. в год, и мы просто не можем позволить, чтобы такое происходило», - заявил Трамп. Он имел в виду дефицит США в двусторонней торговле с КНР.



«Мы помогли перестроить Китай. Если бы мы этого не делали, то Китай бы не находился в такой форме, в которой он находится сейчас», - считает руководитель вашингтонской администрации.



Рост напряженности в отношениях США и Поднебесной на руку доллару, стимулируя его дальнейшее укрепление.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «самостоятельной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 32,30/32,43 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное снижение бидов на фоне семикопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не претерпев в течение вторника изменений ни в бидах, ни в оферах.



Торги рублем во вторник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,415/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового рубля прибавили 30 пунктов, не изменившись по предложению.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 09 октября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по понизившемуся с закрытия понедельника на 10,0 коп. спросу и потерявшему 7,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 09 октября по выросли на 30 пунктов, не изменившись по предложению.



Маятник настроения на украинском валютном межбанке качнулся в другую, немного неожиданную сторону: лишь очень ленивый не предупреждал участников рынка «зеленого» безнала о падении объема притока экспортной выручки во вторник из-за длинных выходных в Америке. Наши игроки и бизнес перестраховались, войдя «по самые уши» в доллар, ожидая его подорожания 09-го.



При этом все дружно упустили из виду рынок гривневого ресурса, где обозначился обострившейся дефицит нацвалюты.



Таким образом, торги безналичным долларом во вторник сопровождались накопленным с прошлой недели изобилием СКВ и нехваткой гривневого инструмента.

Безналичному доллару не оставалось иного пути, кроме коррекции. Незначительной, но достаточной для формирования «медвежьего» тренда.



Вослед за «зеленым» безналом вниз покатился и наличный «американец» стараниями клиентов, «понесшим валюту» в «обменки» или, что точнее, «побежав за дефицитной гривней». Впрочем, здесь уже с полудня откат прекратился из-за опасений дилеров потерять клиентский «принос», а также установившегося надежного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.



В среду на межбанке появится двойная порция предложения экспортной доллара, которая как минимум задержит «американец» на понизившимся во вторник уровне. Если же дефицит гривни сохранится, вернувшиеся во вторник на рынок «зеленые медведи» станут более агрессивными, обеспечив межбанк более глубокой коррекцией СКВ, а регулятора «долларовыми излишками», которые Институтская постарается выкупить.



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