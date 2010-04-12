Додано: Вів 09 жов, 2018 23:54

starsn написав: дядя Caша написав: zzzzzz написав: дядя Caша



Я читал ваш вечерний обзор вчера , но так и не понял почему одновременно растут доллар и ставки по трежерям ?

Если можно объясните доступным языком. Я читал ваш вечерний обзор вчера , но так и не понял почему одновременно растут доллар и ставки по трежерям ?Если можно объясните доступным языком.



Рост ставок трежерис делает инвестиции в этот вид бумаг привлекательными. Но, чтобы приобрести трежерис надо иметь доллары. За евро эти облигации не купишь. Рост спроса на валюту США делает ее дороже. Суммы там миллиардные, способные оказать влияние на форекс.



US



Спасибо . Я понял что первичным есть повышение доходности трежерис от Минфина США , а уже когда покупатели ломанулись в трежеря скидывая другие валюты и покупая доллары, как следствие вырос курс доллара. Спасибо . Я понял что первичным есть повышение доходности трежерис от Минфина США , а уже когда покупатели ломанулись в трежеря скидывая другие валюты и покупая доллары, как следствие вырос курс доллара.

Все взимосвязано: чтоб ликвидировать дыру в бюджете из-за фискальных льгот Трампа Казначейству в этом квартале надо разметить трежурок на $440 млрд, если не ошибаюсь., но без приличной доходности и крепкого бакса их никто брать не будет.



US

Извините, что вмешиваюсь, но первичным в данном случае являются действия ФРС по ужесточению денежной политики при одновременном огромном предложении трежерей со стороны Минфина(который, кстати не так давно возобновил заимствования,после почти месячного перерыва) для реализации стимулов Деда, в условиях мирового доллародефицита и торговой войны, что с одной стороны приводит к вынужденной мере для того же Минфина в виде повышения ставок по займам(отнюдь не по его желанию), а с другой делает американские активы очень привлекательными с точки зрения доходности для иностранцев, для покупки которых нужно покупать доллар и продавать местную валюту. Кстати, львиная доля в росте прибыли ЕЦБ за прошедший год, как раз от инвестиций в американские активы.[/quote]