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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6450645164526453

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 23:54

  starsn написав:
  дядя Caша написав:
  zzzzzz написав:дядя Caша

Я читал ваш вечерний обзор вчера , но так и не понял почему одновременно растут доллар и ставки по трежерям ?
Если можно объясните доступным языком.


Рост ставок трежерис делает инвестиции в этот вид бумаг привлекательными. Но, чтобы приобрести трежерис надо иметь доллары. За евро эти облигации не купишь. Рост спроса на валюту США делает ее дороже. Суммы там миллиардные, способные оказать влияние на форекс.

US


Спасибо . Я понял что первичным есть повышение доходности трежерис от Минфина США , а уже когда покупатели ломанулись в трежеря скидывая другие валюты и покупая доллары, как следствие вырос курс доллара.


Извините, что вмешиваюсь, но первичным в данном случае являются действия ФРС по ужесточению денежной политики при одновременном огромном предложении трежерей со стороны Минфина(который, кстати не так давно возобновил заимствования,после почти месячного перерыва) для реализации стимулов Деда, в условиях мирового доллародефицита и торговой войны, что с одной стороны приводит к вынужденной мере для того же Минфина в виде повышения ставок по займам(отнюдь не по его желанию), а с другой делает американские активы очень привлекательными с точки зрения доходности для иностранцев, для покупки которых нужно покупать доллар и продавать местную валюту. Кстати, львиная доля в росте прибыли ЕЦБ за прошедший год, как раз от инвестиций в американские активы.[/quote]

Все взимосвязано: чтоб ликвидировать дыру в бюджете из-за фискальных льгот Трампа Казначейству в этом квартале надо разметить трежурок на $440 млрд, если не ошибаюсь., но без приличной доходности и крепкого бакса их никто брать не будет.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 07:58

Середньорічна-зважена


Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!

Дата_____Об`єм _СерДоб___Дельта__СерРічна_Дельта
_________МБ_____ова______на вчора__________на вчора
01.10.2018 393,206917 28,212677 -0,0572 26,98838093 0,0065
02.10.2018 447,113470 28,276259 0,06358 26,99607244 0,0077
03.10.2018 573,540205 28,320055 0,04380 27,00613829 0,0101
04.10.2018 589,668121 28,175055 -0,1450 27,01520427 0,0091
05.10.2018 520,070265 28,084816 -0,0902 27,02247119 0,0073


Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,037023(0,04141). Йшов ДОДОЛУ на тижні в середньому по 3,7023 копійки за добу.

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: 0,008119(0,008225). СерРічна йшла догори на тижні в середньому по 0,8119 копійки за добу.

Повні оберти МБ за тиждень - 2523,599(2454,1844). Тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень: 504,7197958(490,8368841) млн. долярів. Вони були більшими ніж середньоарифметичні оберти за рік на добу - 409,35(406,73). Останнє значення таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

СерРічна на кінець тижня - 27,02247119. Курс готівки і НБУ вище. Доляр продавати має ценз.

Вставити очі у график.

Вставити очі у пройдешній рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 08:34

  дядя Caша написав:
3. На ликвидность межбанковских торгов вторника, как указано выше, оказали непосредственное влияние длинные выходные в США, обрезав появление экспортной выручкйи 09-го. По правилам межбанка, упавшая на счета СКВ может появиться на МБ лишь на следующий день. В нашем случае, в среду.

US


Ух ты, значит сегодня на МБ будет весело и НБУ снова придется пылесосить бакс по 28)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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