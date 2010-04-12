Я читал ваш вечерний обзор вчера , но так и не понял почему одновременно растут доллар и ставки по трежерям ? Если можно объясните доступным языком.
Рост ставок трежерис делает инвестиции в этот вид бумаг привлекательными. Но, чтобы приобрести трежерис надо иметь доллары. За евро эти облигации не купишь. Рост спроса на валюту США делает ее дороже. Суммы там миллиардные, способные оказать влияние на форекс.
US
Спасибо . Я понял что первичным есть повышение доходности трежерис от Минфина США , а уже когда покупатели ломанулись в трежеря скидывая другие валюты и покупая доллары, как следствие вырос курс доллара.
Извините, что вмешиваюсь, но первичным в данном случае являются действия ФРС по ужесточению денежной политики при одновременном огромном предложении трежерей со стороны Минфина(который, кстати не так давно возобновил заимствования,после почти месячного перерыва) для реализации стимулов Деда, в условиях мирового доллародефицита и торговой войны, что с одной стороны приводит к вынужденной мере для того же Минфина в виде повышения ставок по займам(отнюдь не по его желанию), а с другой делает американские активы очень привлекательными с точки зрения доходности для иностранцев, для покупки которых нужно покупать доллар и продавать местную валюту. Кстати, львиная доля в росте прибыли ЕЦБ за прошедший год, как раз от инвестиций в американские активы.[/quote]
Все взимосвязано: чтоб ликвидировать дыру в бюджете из-за фискальных льгот Трампа Казначейству в этом квартале надо разметить трежурок на $440 млрд, если не ошибаюсь., но без приличной доходности и крепкого бакса их никто брать не будет.
Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,037023(0,04141). Йшов ДОДОЛУ на тижні в середньому по 3,7023 копійки за добу.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: 0,008119(0,008225). СерРічна йшла догори на тижні в середньому по 0,8119 копійки за добу.
Повні оберти МБ за тиждень - 2523,599(2454,1844). Тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень: 504,7197958(490,8368841) млн. долярів. Вони були більшими ніж середньоарифметичні оберти за рік на добу - 409,35(406,73). Останнє значення таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
СерРічна на кінець тижня - 27,02247119. Курс готівки і НБУ вище. Доляр продавати має ценз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
дядя Caша написав: 3. На ликвидность межбанковских торгов вторника, как указано выше, оказали непосредственное влияние длинные выходные в США, обрезав появление экспортной выручкйи 09-го. По правилам межбанка, упавшая на счета СКВ может появиться на МБ лишь на следующий день. В нашем случае, в среду.
US
Ух ты, значит сегодня на МБ будет весело и НБУ снова придется пылесосить бакс по 28)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.