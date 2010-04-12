Я читал ваш вечерний обзор вчера , но так и не понял почему одновременно растут доллар и ставки по трежерям ? Если можно объясните доступным языком.
Рост ставок трежерис делает инвестиции в этот вид бумаг привлекательными. Но, чтобы приобрести трежерис надо иметь доллары. За евро эти облигации не купишь. Рост спроса на валюту США делает ее дороже. Суммы там миллиардные, способные оказать влияние на форекс.
US
Спасибо . Я понял что первичным есть повышение доходности трежерис от Минфина США , а уже когда покупатели ломанулись в трежеря скидывая другие валюты и покупая доллары, как следствие вырос курс доллара.
Извините, что вмешиваюсь, но первичным в данном случае являются действия ФРС по ужесточению денежной политики при одновременном огромном предложении трежерей со стороны Минфина(который, кстати не так давно возобновил заимствования,после почти месячного перерыва) для реализации стимулов Деда, в условиях мирового доллародефицита и торговой войны, что с одной стороны приводит к вынужденной мере для того же Минфина в виде повышения ставок по займам(отнюдь не по его желанию), а с другой делает американские активы очень привлекательными с точки зрения доходности для иностранцев, для покупки которых нужно покупать доллар и продавать местную валюту. Кстати, львиная доля в росте прибыли ЕЦБ за прошедший год, как раз от инвестиций в американские активы.[/quote]
Все взимосвязано: чтоб ликвидировать дыру в бюджете из-за фискальных льгот Трампа Казначейству в этом квартале надо разметить трежурок на $440 млрд, если не ошибаюсь., но без приличной доходности и крепкого бакса их никто брать не будет.
Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,037023(0,04141). Йшов ДОДОЛУ на тижні в середньому по 3,7023 копійки за добу.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: 0,008119(0,008225). СерРічна йшла догори на тижні в середньому по 0,8119 копійки за добу.
Повні оберти МБ за тиждень - 2523,599(2454,1844). Тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень: 504,7197958(490,8368841) млн. долярів. Вони були більшими ніж середньоарифметичні оберти за рік на добу - 409,35(406,73). Останнє значення таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
СерРічна на кінець тижня - 27,02247119. Курс готівки і НБУ вище. Доляр продавати має ценз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
дядя Caша написав: 3. На ликвидность межбанковских торгов вторника, как указано выше, оказали непосредственное влияние длинные выходные в США, обрезав появление экспортной выручкйи 09-го. По правилам межбанка, упавшая на счета СКВ может появиться на МБ лишь на следующий день. В нашем случае, в среду.
US
Ух ты, значит сегодня на МБ будет весело и НБУ снова придется пылесосить бакс по 28)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
1. Дефицит притока экспорной выручки на рынок и, следовательно, падение объма ее обязательных продаж. Продавать нечего. 2. Дефицит гривни. Об этот говорят сами участники межбанковских торгов, о том же рало понять падение остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ. Приобретать доллары на межбанке не на что. 3. На ликвидность межбанковских торгов вторника, как указано выше, оказали непосредственное влияние длинные выходные в США, обрезав появление экспортной выручкйи 09-го. По правилам межбанка, упавшая на счета СКВ может появиться на МБ лишь на следующий день. В нашем случае, в среду.
Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,030/28,055 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сжатия гривневой ликвидности, где углубилась «монетарная жесткость». Об этом дали понять обвалившиеся с уровня 41 455,4 млн. грн. к отметке 38 163,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 10 октября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 32,00/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,435 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу по предложению потерял по 10,0 коп.
Евро по сравнению с 09 октября по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 09 октября по спросу и по предложению прибавил по 50 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1492, поднявшись до $1,1500 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до отметки $1,1503 на открытии торгов в Европе.
Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.04 Киева немного понизились, обосновавшись на уровне 28,01/28,04 UAH/USD. «Похоже, нынче вверх снова не пойдем, не хватает гривни», - заметил наш консультант.
Captain Obvious написав:Зима 2018... Нбу приходится выкупать доллары, чтобы не слишком укрепилась гривна.
Агонь, а не страна.
Интересно, что харьковские обменки не верят в укрепление и ниже 28,15 (14) продажу не опускают при всех падениях на МБ. Меня сейчас больше интересует - по Евро/USD локальное дно или временная остановка. Но так как этого не знает никто, то придется брать по текущей цене. Пока и доллар к гривне припал.