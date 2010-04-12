Додано: Сер 10 жов, 2018 09:48

Привет из Днепра-3



После того, как котировки доллара на межбанке провалились к 27,98/27,99 UAH/USD, на рынке появился регулятор, выкупавший СКВ с платформы Matching по 27,99 UAH/USD, курс доллара к 10.46 восстановился до 27,99/28,01 UAH/USD.



Дата: 10 октября 2018 г.



Рынок наличных Киева 10.35



Мелкий опт «неформал»



$ 28,02/28,08 UAH/USD

EUR 32,20/32,50 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 10 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного, и по сути виртуального, равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.



Дата: 10 октября 2018 г. на 10.30



Рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 28,05/28,11 UAH/USD

€ 32,35/32,50 UAH/EUR

RUB – 0,416/0,423 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях

преобладания розничного клиентского «приноса», оптовые сделки пока отсутствуют.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 10 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,03/28,10 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 4,0-5,0 коп.), евро – 32,30/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 09 октября спрос просел на 5,0 коп., предложение не изменилось); рубль - 0,415/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился пунктов, офера прибавили 20 пунктов).



На открытии торгов 10 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях «виртуального», по сути, баланса.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,03/28,10 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 4,0-5,0 коп.), евро – 32,30/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 09 октября спрос просел на 5,0 коп., предложение не изменилось); рубль - 0,415/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился пунктов, офера прибавили 20 пунктов).



На старте торгов 10 октября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.



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