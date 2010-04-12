Captain Obvious написав:Зима 2018... Нбу приходится выкупать доллары, чтобы не слишком укрепилась гривна.
Агонь, а не страна.
Интересно, что харьковские обменки не верят в укрепление и ниже 28,15 (14) продажу не опускают при всех падениях на МБ. Меня сейчас больше интересует - по Евро/USD локальное дно или временная остановка. Но так как этого не знает никто, то придется брать по текущей цене. Пока и доллар к гривне припал.
Пивденный уже продает по 28.05 Горит сарай гори и хата.
Я верю в честность Президента И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
После того, как котировки доллара на межбанке провалились к 27,98/27,99 UAH/USD, на рынке появился регулятор, выкупавший СКВ с платформы Matching по 27,99 UAH/USD, курс доллара к 10.46 восстановился до 27,99/28,01 UAH/USD.
Дата: 10 октября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.35
Мелкий опт «неформал»
$ 28,02/28,08 UAH/USD EUR 32,20/32,50 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 10 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного, и по сути виртуального, равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания розничного клиентского «приноса», оптовые сделки пока отсутствуют.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 10 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,03/28,10 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 4,0-5,0 коп.), евро – 32,30/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 09 октября спрос просел на 5,0 коп., предложение не изменилось); рубль - 0,415/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился пунктов, офера прибавили 20 пунктов).
На открытии торгов 10 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях «виртуального», по сути, баланса.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,03/28,10 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 4,0-5,0 коп.), евро – 32,30/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 09 октября спрос просел на 5,0 коп., предложение не изменилось); рубль - 0,415/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился пунктов, офера прибавили 20 пунктов).
На старте торгов 10 октября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.