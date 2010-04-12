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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:35

  crazymod написав:
  Captain Obvious написав:Зима 2018...
Нбу приходится выкупать доллары, чтобы не слишком укрепилась гривна.

Агонь, а не страна.


Интересно, что харьковские обменки не верят в укрепление и ниже 28,15 (14) продажу не опускают при всех падениях на МБ.
Меня сейчас больше интересует - по Евро/USD локальное дно или временная остановка. Но так как этого не знает никто, то придется брать по текущей цене. Пока и доллар к гривне припал.

Пивденный уже продает по 28.05
Горит сарай гори и хата.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:36

crazymod
http://rulya-bank.com.ua 27.95-28.10

https://goverla.ua 28.00-28.14

Вчора ДС писав що долар ще довго буде сильний і очікується його ріст щодо євро впритул до паритету.Так що виходить це локальна зупинка.
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:39

  Корнеев написав:crazymod
http://rulya-bank.com.ua 27.95-28.10

https://goverla.ua 28.00-28.14

Вчора ДС писав що долар ще довго буде сильний і очікується його ріст щодо євро впритул до паритету.Так що виходить це локальна зупинка.


ДС не в первый раз предсказывает паритет. К концу 2017 тоже предсказывал. А, если вы помните, паритета не было. А, как раз наоборот, Евро покорял вершины. Так что ...
Востаннє редагувалось crazymod в Сер 10 жов, 2018 10:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:42

Re: Валютный рынок в контексте

  crazymod написав:К концу 1917 тоже предсказывал.
ленин на броневичке нарушил планы паритета
Гурман
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:43

  Captain Obvious написав:Пивденный уже продает по 28.05
Горит сарай гори и хата.


Если бы он еще по Евро нормальную цену поставил, цены бы ему не было
crazymod
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:48

Привет из Днепра-3

После того, как котировки доллара на межбанке провалились к 27,98/27,99 UAH/USD, на рынке появился регулятор, выкупавший СКВ с платформы Matching по 27,99 UAH/USD, курс доллара к 10.46 восстановился до 27,99/28,01 UAH/USD.

Дата: 10 октября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.35

Мелкий опт «неформал»

$ 28,02/28,08 UAH/USD
EUR 32,20/32,50 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 10 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного, и по сути виртуального, равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.

Дата: 10 октября 2018 г. на 10.30

Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,05/28,11 UAH/USD
€ 32,35/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,423 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
преобладания розничного клиентского «приноса», оптовые сделки пока отсутствуют.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 10 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,03/28,10 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 4,0-5,0 коп.), евро – 32,30/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 09 октября спрос просел на 5,0 коп., предложение не изменилось); рубль - 0,415/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился пунктов, офера прибавили 20 пунктов).

На открытии торгов 10 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях «виртуального», по сути, баланса.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,03/28,10 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 4,0-5,0 коп.), евро – 32,30/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 09 октября спрос просел на 5,0 коп., предложение не изменилось); рубль - 0,415/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился пунктов, офера прибавили 20 пунктов).

На старте торгов 10 октября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.

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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:54

  crazymod написав:ДС не в первый раз предсказывает паритет. К концу 1917 тоже предсказывал. А, если вы помните, паритета не было.


ДС конечно промахнулся с паритетом царского червонца и фунта стерлингов, бывает.

Кстати, не забываем, следующий понедельник у нас выходной день, страна отдыхает.
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:56

  freeze написав:
  crazymod написав:ДС не в первый раз предсказывает паритет. К концу 1917 тоже предсказывал. А, если вы помните, паритета не было.


ДС конечно промахнулся с паритетом царского червонца и фунта стерлингов, бывает.


не понятен сарказм. Хотите верить прогнозам и терять свои деньги - ваше право. Я не верю.
crazymod
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:58

  crazymod написав:
  freeze написав:
ДС конечно промахнулся с паритетом царского червонца и фунта стерлингов, бывает.


не понятен сарказм. Хотите верить прогнозам и терять свои деньги - ваше право. Я не верю.


100 лет прошло а вот забыть и простить никак не можете? :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:59

  freeze написав:
  crazymod написав:ДС не в первый раз предсказывает паритет. К концу 1917 тоже предсказывал. А, если вы помните, паритета не было.


ДС конечно промахнулся с паритетом царского червонца и фунта стерлингов, бывает.

Кстати, не забываем, следующий понедельник у нас выходной день, страна отдыхает.


ДС не мог предсказывать паритет к концу 1917 года, его еще на свете не было. как, впрочем, и евро.

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