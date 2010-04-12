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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6453645464556456>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:00

  Aps написав: 100 лет прошло а вот забыть и простить никак не можете? :wink:


год прошел, за этот год что-то изменилось в точности прогнозов? Уверен, что нет. И дело не в ДС, а в любых прогнозах. Пора смириться с тем, что прогнозы могут сбыться только случайно. Ну описка, сейчас исправлю. К концу 2017-го конечно.
Судя по МБ можно с покупкой еще день подождать.
Хотя банки могут среагировать на действия НБУ.
crazymod
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:06

  crazymod написав:
  Aps написав: 100 лет прошло а вот забыть и простить никак не можете? :wink:


год прошел, за этот год что-то изменилось в точности прогнозов? Уверен, что нет. И дело не в ДС, а в любых прогнозах. Пора смириться с тем, что прогнозы могут сбыться только случайно. Ну описка, сейчас исправлю. К концу 2017-го конечно.
Судя по МБ можно с покупкой еще день подождать.
Хотя банки могут среагировать на действия НБУ.


Странно, с нами с 17.08.18, а уже мыслите "годовыми категориями", погружаясь в столетнюю историю форекса (до 1917 года :roll: ). Может быть сами попробуете предсказать?

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:08

  дядя Caша написав:
Странно, с нами с 17.08.18, а уже мыслите "годовыми категориями", погружаясь в столетнюю историю форекса (до 1917 года :roll: ). Может быть сами попробуете предсказать?

US


Зачем? Чтобы попасть пальцем в небо и вызвать потом нарекания от тех, кто поверит? Спасибо, не надо.
crazymod
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:12

  дядя Caша написав:
  crazymod написав:

год прошел, за этот год что-то изменилось в точности прогнозов? Уверен, что нет. И дело не в ДС, а в любых прогнозах.


[b]Странно, с нами с 17.08.18, а уже мыслите "годовыми категориями", погружаясь в столетнюю историю форекса (до 1917 года :roll: ). Может быть сами попробуете предсказать?

US[/b]


Сейчас Чая сюда накликаете с его Александром Григорьевичем :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:12

Привет из Днепра-4

Присутствие на межбанке регулятора, порциями выкупающего долларовую ликвидность, удерживало курс доллара на отметке 27,99/28,01 UAH/USD по состоянию на 11.10 Киева.

Дополуденная динамичная коррекция курса безналичного «американца» на межбанке , остановленная вмешательством гривневых интервенций НБУ, сопровождалась сохранением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo в «приподнятом» до уровня 17,00/18,00% годовых состоянии. Эта динамика пребывает в гармонии с обвалившимися объемами остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:13

Re: Валютный рынок в контексте

В прогнозах ДС аргументував свою точку зору з огляду на ситуацію у світовій економіці.Вірити чи не вірити то ваше право.Але воно має бути аргументоване.Інакше це домисли.
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:17

  crazymod написав:
  Aps написав: 100 лет прошло а вот забыть и простить никак не можете? :wink:


год прошел, за этот год что-то изменилось в точности прогнозов? Уверен, что нет. И дело не в ДС, а в любых прогнозах. Пора смириться с тем, что прогнозы могут сбыться только случайно. Ну описка, сейчас исправлю. К концу 2017-го конечно.
Судя по МБ можно с покупкой еще день подождать.
Хотя банки могут среагировать на действия НБУ.


Извините, но, может, надо было не цифирки высматривать, а творчески осмысливать, т.с.? У меня очень хорошо всё вышло и в прошлом году, и в этом будет неплохо, уверен :)
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:18

  crazymod написав:
  дядя Caша написав:
Странно, с нами с 17.08.18, а уже мыслите "годовыми категориями", погружаясь в столетнюю историю форекса (до 1917 года :roll: ). Может быть сами попробуете предсказать?

US


Зачем? Чтобы попасть пальцем в небо и вызвать потом нарекания от тех, кто поверит? Спасибо, не надо.


Тогда, следуя вашей логике, и вам не мешает прикусить язычок. :mrgreen:

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:19

  Корнеев написав:В прогнозах ДС аргументував свою точку зору з огляду на ситуацію у світовій економіці.Вірити чи не вірити то ваше право.Але воно має бути аргументоване.Інакше це домисли.


И что оно ему помогло? Да анализировал, аргументировал. А потом бац и все изменилось. Та же ситуация в мировой экономике. И вместо паритета было 1,20 на конец года. А потом еще выше. Я не в укор ему. Я к тому, что ЛЮБЫЕ прогнозы - вилами по воде. И началось все со ссылки на прогноз ДС на этот год. Где гарантия, что он все проанализировал, а завтра все резко не изменится. Нет ее, этой гарантии.
crazymod
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:20

  Корнеев написав:В прогнозах ДС аргументував свою точку зору з огляду на ситуацію у світовій економіці.Вірити чи не вірити то ваше право.Але воно має бути аргументоване.Інакше це домисли.


Коллеги, есть предложение подвести черту и понаблюдать на нашим межбанком. все-таки он ближе.

Спасибо.

US
дядя Caша
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