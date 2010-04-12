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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 жов, 2018 10:00
Aps написав:
100 лет прошло а вот забыть и простить никак не можете?
год прошел, за этот год что-то изменилось в точности прогнозов? Уверен, что нет. И дело не в ДС, а в любых прогнозах. Пора смириться с тем, что прогнозы могут сбыться только случайно. Ну описка, сейчас исправлю. К концу 2017-го конечно.
Судя по МБ можно с покупкой еще день подождать.
Хотя банки могут среагировать на действия НБУ.
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crazymod
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Додано: Сер 10 жов, 2018 10:06
Странно, с нами с 17.08.18, а уже мыслите "годовыми категориями", погружаясь в столетнюю историю форекса (до 1917 года ). Может быть сами попробуете предсказать?
crazymod написав: Aps написав:
100 лет прошло а вот забыть и простить никак не можете?
год прошел, за этот год что-то изменилось в точности прогнозов? Уверен, что нет. И дело не в ДС, а в любых прогнозах. Пора смириться с тем, что прогнозы могут сбыться только случайно. Ну описка, сейчас исправлю. К концу 2017-го конечно.
Судя по МБ можно с покупкой еще день подождать.
Хотя банки могут среагировать на действия НБУ.
US
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дядя Caша
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crazymod
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Додано: Сер 10 жов, 2018 10:12
дядя Caша написав:
[b]Странно, с нами с 17.08.18
crazymod написав:
год прошел, за этот год что-то изменилось в точности прогнозов? Уверен, что нет. И дело не в ДС, а в любых прогнозах.
, а уже мыслите "годовыми категориями", погружаясь в столетнюю историю форекса (до 1917 года
). Может быть сами попробуете предсказать?
US[/b]
Сейчас Чая сюда накликаете с его Александром Григорьевичем
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freeze
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Додано: Сер 10 жов, 2018 10:12
Привет из Днепра-4
Присутствие на межбанке регулятора, порциями выкупающего долларовую ликвидность, удерживало курс доллара на отметке 27,99/28,01 UAH/USD по состоянию на 11.10 Киева.
Дополуденная динамичная коррекция курса безналичного «американца» на межбанке , остановленная вмешательством гривневых интервенций НБУ, сопровождалась сохранением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo в «приподнятом» до уровня 17,00/18,00% годовых состоянии. Эта динамика пребывает в гармонии с обвалившимися объемами остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
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дядя Caша
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Додано: Сер 10 жов, 2018 10:13
В прогнозах ДС аргументував свою точку зору з огляду на ситуацію у світовій економіці.Вірити чи не вірити то ваше право.Але воно має бути аргументоване.Інакше це домисли.
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
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Корнеев
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Додано: Сер 10 жов, 2018 10:17
crazymod написав: Aps написав:
100 лет прошло а вот забыть и простить никак не можете?
год прошел, за этот год что-то изменилось в точности прогнозов? Уверен, что нет. И дело не в ДС, а в любых прогнозах. Пора смириться с тем, что прогнозы могут сбыться только случайно. Ну описка, сейчас исправлю. К концу 2017-го конечно.
Судя по МБ можно с покупкой еще день подождать.
Хотя банки могут среагировать на действия НБУ.
Извините, но, может, надо было не цифирки высматривать, а творчески осмысливать, т.с.? У меня очень хорошо всё вышло и в прошлом году, и в этом будет неплохо, уверен
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Mazay256
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Додано: Сер 10 жов, 2018 10:18
Тогда, следуя вашей логике, и вам не мешает прикусить язычок.
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дядя Caша
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Додано: Сер 10 жов, 2018 10:19
Корнеев написав:
В прогнозах ДС аргументував свою точку зору з огляду на ситуацію у світовій економіці.Вірити чи не вірити то ваше право.Але воно має бути аргументоване.Інакше це домисли.
И что оно ему помогло? Да анализировал, аргументировал. А потом бац и все изменилось. Та же ситуация в мировой экономике. И вместо паритета было 1,20 на конец года. А потом еще выше. Я не в укор ему. Я к тому, что ЛЮБЫЕ прогнозы - вилами по воде. И началось все со ссылки на прогноз ДС на этот год. Где гарантия, что он все проанализировал, а завтра все резко не изменится. Нет ее, этой гарантии.
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crazymod
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