Додано: Сер 10 жов, 2018 10:13

В прогнозах ДС аргументував свою точку зору з огляду на ситуацію у світовій економіці.Вірити чи не вірити то ваше право.Але воно має бути аргументоване.Інакше це домисли.

«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн