Вы зря обижаетесь. Обсуждалась стратегия по Евро. На мой вопрос привели Ваш прогноз в качестве аргумента. А я вспомнил, что такой прогноз уже раз не сбылся. Чисто техническая дискуссия.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 жов, 2018 10:21
Додано: Сер 10 жов, 2018 10:24
Додано: Сер 10 жов, 2018 10:36
Re: Валютный рынок в контексте
Сумно (R)
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Додано: Сер 10 жов, 2018 10:37
Удивительно, что Нацбанк с покупкой до сих пор не вышел.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Сер 10 жов, 2018 10:37
Додано: Сер 10 жов, 2018 10:38
Re: Валютный рынок в контексте
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Додано: Сер 10 жов, 2018 10:46
такие прогнозы еще и намек закрыть все депозиты в банках. До прояснения. Гривневые само собой. Но и валютные тоже, от греха подальше - выход за пределы возвращаемого фондом, проблемы с валютой. Если это не очередная пугалка под очередной загон. Но тут еще непредсказуемые выборы на носу.
Додано: Сер 10 жов, 2018 10:51
Re: Валютный рынок в контексте
я очень извиняюсь - а когда выборы были предсказуемыми ?
Додано: Сер 10 жов, 2018 10:55
Привет из Днепра-5
К 11.49 на рынок безналичного доллара снизошла «скучная стабильность» - цены безналичного «американца» на межбанке сохранились на уровне 27,99/28,01 UAH/USD на фоне установившегося равновесия покупок и продаж.
На 11.58 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили действующие цены бидов, оставив их на уровне открытия: 28,02/28,06 UAH/USD, евро – 32,20/32,50 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и «вялая» торговля. Обороты «слабые». Стабильность бидов – результат обоснованного опасения снижения клиентского «приноса» в случае дисконтирования этой позиции.
По состоянию на 12.04 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении действующих цен до уровня 28,03/28,10 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,416/0,422 UAH/RUB. На указанное время здесь утреннее преобладание розничного «приноса» сменилось равновесием покупок и продаж тех же розничных количеств доллара.
Около 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не изменились, составив 28,03/28,10 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,415/0,422 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня.
С невысокой ликвидностью.
Дата: 10 октября 2018 г. на 11.51
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,09/28,14 UAH/USD
€ – 32,35/32,55 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,422 UAH/RUB
US
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:21
ДС - ця людина з нами з 2009 року.Пам"ятаєте - позивний "Дочка".
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