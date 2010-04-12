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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6454645564566457>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:21

  дядя Caша написав:
Тогда, следуя вашей логике, и вам не мешает прикусить язычок. :mrgreen:

US


Вы зря обижаетесь. Обсуждалась стратегия по Евро. На мой вопрос привели Ваш прогноз в качестве аргумента. А я вспомнил, что такой прогноз уже раз не сбылся. Чисто техническая дискуссия.
crazymod
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:24

  freeze написав:Сейчас Чая сюда накликаете с его Александром Григорьевичем :lol:


Если всем дружно начать Чая называть Александром Григорьевичем, хороший флешмоб может получиться.
crazymod
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:36

Re: Валютный рынок в контексте

Сумно (R)
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:37

Удивительно, что Нацбанк с покупкой до сих пор не вышел.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:37

  Искатель написав:Удивительно, что Нацбанк с покупкой до сих пор не вышел.


Так вроде же вышел, ДС написал, что выкупает
crazymod
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:38

Re: Валютный рынок в контексте

https://economics.unian.net/finance/102 ... rivni.html
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:46

  Корнеев написав:https://economics.unian.net/finance/10292988-samoe-vremya-bezhat-za-dollarom-ekspert-nazval-samye-opasnye-mesyacy-dlya-grivni.html


такие прогнозы еще и намек закрыть все депозиты в банках. До прояснения. Гривневые само собой. Но и валютные тоже, от греха подальше - выход за пределы возвращаемого фондом, проблемы с валютой. Если это не очередная пугалка под очередной загон. Но тут еще непредсказуемые выборы на носу.
crazymod
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:51

Re: Валютный рынок в контексте

я очень извиняюсь - а когда выборы были предсказуемыми ?
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:55

Привет из Днепра-5

К 11.49 на рынок безналичного доллара снизошла «скучная стабильность» - цены безналичного «американца» на межбанке сохранились на уровне 27,99/28,01 UAH/USD на фоне установившегося равновесия покупок и продаж.

На 11.58 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили действующие цены бидов, оставив их на уровне открытия: 28,02/28,06 UAH/USD, евро – 32,20/32,50 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и «вялая» торговля. Обороты «слабые». Стабильность бидов – результат обоснованного опасения снижения клиентского «приноса» в случае дисконтирования этой позиции.

По состоянию на 12.04 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении действующих цен до уровня 28,03/28,10 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,416/0,422 UAH/RUB. На указанное время здесь утреннее преобладание розничного «приноса» сменилось равновесием покупок и продаж тех же розничных количеств доллара.

Около 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не изменились, составив 28,03/28,10 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,415/0,422 UAH/RUB.

К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня.
С невысокой ликвидностью.

Дата: 10 октября 2018 г. на 11.51

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,09/28,14 UAH/USD
€ – 32,35/32,55 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,422 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:21

  дядя Caша написав:
  crazymod написав:
год прошел, за этот год что-то изменилось в точности прогнозов? Уверен, что нет. И дело не в ДС, а в любых прогнозах. Пора смириться с тем, что прогнозы могут сбыться только случайно. Ну описка, сейчас исправлю. К концу 2017-го конечно.
Судя по МБ можно с покупкой еще день подождать.
Хотя банки могут среагировать на действия НБУ.


Странно, с нами с 17.08.18, а уже мыслите "годовыми категориями",

US

ДС - ця людина з нами з 2009 року.Пам"ятаєте - позивний "Дочка". :mrgreen:
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