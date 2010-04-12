|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:21
Привет из Днепра-6
Судя по всему, регулятор своей активной скупкой долларовой ликвидности напугал игроков межбанка, и этот «испуг» проявился в послеполуденном отскоке курса «американца» на межбанке к цифре 28,01/28,03 UAH/USD по состоянию на 12.17 Киева.
Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
понизился на 8,55 коп., составив 27,9993 UAH/USD.
US
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 67591
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4272 раз.
- Подякували: 7800 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:25
crazymod написав: freeze написав:
Сейчас Чая сюда накликаете с его Александром Григорьевичем
Если всем дружно начать Чая называть Александром Григорьевичем, хороший флешмоб может получиться.
Олександр Григорович в нас один.
В будь-якому випадку бажаю Вам здоров"я і побороти ту недугу,що у Вас є.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 15902
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 410 раз.
- Подякували: 2065 раз.
-
- Профіль
-
4
3
-
Sashulik
-
-
- Повідомлень: 648
- З нами з: 21.05.09
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 жов, 2018 12:03
и наличка сопротивляется.
-
Oleg_Sa
-
-
- Повідомлень: 1942
- З нами з: 27.10.08
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 жов, 2018 12:09
Завтра буде видно точніше...
-
twin
-
-
- Повідомлень: 2720
- З нами з: 19.01.09
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6424
|1362595
|
Сер 10 жов, 2018 12:16
ЛОБ
|
|13478
|1520496
|
|
|159
|246139
|
|