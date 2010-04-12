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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6454645564566457

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:21

Привет из Днепра-6

Судя по всему, регулятор своей активной скупкой долларовой ликвидности напугал игроков межбанка, и этот «испуг» проявился в послеполуденном отскоке курса «американца» на межбанке к цифре 28,01/28,03 UAH/USD по состоянию на 12.17 Киева.

Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
понизился на 8,55 коп., составив 27,9993 UAH/USD.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:25

  crazymod написав:
  freeze написав:Сейчас Чая сюда накликаете с его Александром Григорьевичем :lol:


Если всем дружно начать Чая называть Александром Григорьевичем, хороший флешмоб может получиться.

Олександр Григорович в нас один.
В будь-якому випадку бажаю Вам здоров"я і побороти ту недугу,що у Вас є.
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:29

Re: Валютный рынок в контексте

Виглядає на те, що зібрались серйозно протиснути 28 :roll:
twin
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 12:01

  twin написав:Виглядає на те, що зібрались серйозно протиснути 28 :roll:


Виглядало би, якщо б НБУ не став на покупку з пилосмоком) :roll:
Sashulik
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 12:03

  Sashulik написав:
  twin написав:Виглядає на те, що зібрались серйозно протиснути 28 :roll:


Виглядало би, якщо б НБУ не став на покупку з пилосмоком) :roll:

и наличка сопротивляется.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 12:09

Re: Валютный рынок в контексте

Завтра буде видно точніше...
twin
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