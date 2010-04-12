Додано: Сер 10 жов, 2018 13:15

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,030/28,055 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сжатия гривневой ликвидности, где углубилась «монетарная жесткость». Об этом дали понять обвалившиеся с уровня 41 455,4 млн. грн. к отметке 38 163,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.04 Киева немного понизились, обосновавшись на уровне 28,01/28,04 UAH/USD. «Похоже, нынче вверх снова не пойдем, не хватает гривни», - заметил наш консультант.



После того, как котировки доллара на межбанке провалились к 27,98/27,99 UAH/USD, на рынке появился регулятор, выкупавший СКВ с платформы Matching по 27,99 UAH/USD, курс доллара к 10.46 восстановился до 27,99/28,01 UAH/USD.



Присутствие на межбанке регулятора, порциями выкупающего долларовую ликвидность, удерживало курс доллара на отметке 27,99/28,01 UAH/USD по состоянию на 11.10 Киева.



Дополуденная динамичная коррекция курса безналичного «американца» на межбанке , остановленная вмешательством гривневых интервенций НБУ, сопровождалась сохранением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo в «приподнятом» до уровня 17,00/18,00% годовых состоянии. Эта динамика пребывает в гармонии с обвалившимися объемами остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 11.49 на рынок безналичного доллара снизошла «скучная стабильность» - цены безналичного «американца» на межбанке сохранились на уровне 27,99/28,01 UAH/USD на фоне установившегося равновесия покупок и продаж.



Судя по всему, регулятор своей активной скупкой долларовой ликвидности напугал игроков межбанка, и этот «испуг» проявился в послеполуденном отскоке курса «американца» на межбанке к цифре 28,01/28,03 UAH/USD по состоянию на 12.17 Киева.



Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который

понизился на 8,55 коп., составив 27,9993 UAH/USD.



На 13.20 цена безналичного «американца» на межбанке немного сузила спред, и оказавшись на цифре 28,01/28,04 UAH/USD.

На фоне этой цены межбанк, около 13.23 ушел на обеденный перерыв.



Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 10 октября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 32,00/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу по предложению потерял по 10,0 коп.



Евро по сравнению с 09 октября по спросу и по предложению не изменился.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 09 октября по спросу и по предложению прибавил по 50 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1492, поднявшись до $1,1500 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до отметки $1,1503 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 10 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,03/28,10 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 4,0-5,0 коп.), евро – 32,30/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 09 октября спрос просел на 5,0 коп., предложение не изменилось); рубль - 0,415/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился пунктов, офера прибавили 20 пунктов).



На открытии торгов 10 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях «виртуального», по сути, баланса.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,03/28,10 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 4,0-5,0 коп.), евро – 32,30/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 09 октября спрос просел на 5,0 коп., предложение не изменилось); рубль - 0,415/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился пунктов, офера прибавили 20 пунктов).



На старте торгов 10 октября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.



На 11.58 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили действующие цены бидов, оставив их на уровне открытия: 28,02/28,06 UAH/USD, евро – 32,20/32,50 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и «вялая» торговля. Обороты «слабые». Стабильность бидов – результат обоснованного опасения снижения клиентского «приноса» в случае дисконтирования этой позиции.



По состоянию на 12.04 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении действующих цен до уровня 28,03/28,10 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,416/0,422 UAH/RUB. На указанное время здесь утреннее преобладание розничного «приноса» сменилось равновесием покупок и продаж тех же розничных количеств доллара.



Около 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не изменились, составив 28,03/28,10 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,415/0,422 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня.

С невысокой ликвидностью.

В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 10 октября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,05/28,15 UAH/USD, евро – 32,40/32,58 UAH/EUR, рубль 0,418/0,423 UAH/RUB, Киев опт 28,02/28,08 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,02/28,08 UAH/USD, евро (опт) 32,20/32,50 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,20/32,50 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,00/28,15 UAH/USD, евро – 32,15/32,45 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 28,05/28,10 UAH/USD, розница – 28,00/28,14 UAH/USD; Запорожье – 28,05/28,11 UAH/USD; евро – 32,35/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,416/0,423 RUB/USD.





Двойная порция отложенного из-за длинных выходных в США предложения обязательной части экспортной выручки в комплекте с пролонгацией сжатия гривневой ликвидности, о чем дали понять упавшие остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора, с одной стороны уронили курс «зеленого» безнала на торгах межбанка, с другой, позволили НБУ пополнить свои резервы по демпинговой цене (27,99 UAH/USD) выкупал долларовые излишки с платформы Matching.

Наличный рынок довольно сдержанно отнесся к падению цен на «зеленый» безнал, имея представление о причинах этой коррекции. При этом, полагаю, уместно обратить внимание на перемены в курсовых «отношениях» наличного и безналичного долларов. Последний к среде оказался ниже первого.



Пока складывается впечатление об очевидном нежелании регулятора позволять цене безналичного «американца» закрепляться ниже концептуальнозначимой отметки 28,00 UAH/USD, хотя, представляется, в «воспитательных» целях регулятору очень хотелось бы вытрясти накопленные СКВ кубышки экспортеров. То, что рынок наполнен СКВ сверх меры, дали понять результаты предыдущей торговли, когда в отсутствие из-за выходных в США притока экспортной выручки из-за рубежа, валютный межбанк прекрасно справился с этим, дав при этом возможность регулятору пополнить свои закрома на $10,0 млн.



Есть вероятность, что из-за опасений потерять на курсе в случае текущего состояния гривневой ликвидности, на ближайших торгах межбанка сохранится нисходящий тренд рынка безналичного доллара, дав прекрасную возможность НБУ снова пополнить свои резервы. Последние новости с этого участка дают основание считать, что этот вопрос регулятор поставил во главу угла, на время оставив в стороне проблемы с гривневой ликвидность.



Так что, существует высокая вероятность сохранения присутствия на межбанковском рынке присутствия «зеленых медведей» на ближайшей сессии.



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