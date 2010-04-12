crazymod написав:Не стал ждать завтра, купил евро по 32,20 на все
*Відправлено з Чату
На жаль у нас такого курсу немає, у нас пови купляють по 32.20 , продають 32.50, а так да було б смачно напевно зайти по 32.20 або 1.146
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 жов, 2018 13:42
На жаль у нас такого курсу немає, у нас пови купляють по 32.20 , продають 32.50, а так да було б смачно напевно зайти по 32.20 або 1.146
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Додано: Сер 10 жов, 2018 13:46
Как раз все наоборот, гривневые остатки ОВГЗ сократились, то есть за последних пару недель выплеснулось несколько миллиардов гривен из ОВГЗ.
Живите своим умом!
Додано: Сер 10 жов, 2018 13:51
при приёме в Харькове по 40?
нда,учётки плодить и заливать,это не мешки ворочать
а вообще удачный заброс на вентилятор,теперь я знаю,кого периодически бомбит и не только во снах
п.с. тем кто ждёт чью-то маму,а можете представить сколько придётся ждать,если всё таки договорятся с МВФ?
а на рынке тишь да гладь,в столице по 28.08 нальют хоть лям,даже Лад успокоился со своим апокалипсисом и перетаскиванием всего помоечного с рашадушком на ветку,настоящий боковик )))
Додано: Сер 10 жов, 2018 14:14
Ленивым тупням, которым лень заглянуть в таблицу курсов банков, поехать и купить, я не доктор. Теоретик, блин
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 10 жов, 2018 14:15
"Укргаз" наличкой дал или на короткий депозит бросили?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Сер 10 жов, 2018 14:16
Я в банке брал, на нале приём выше
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 10 жов, 2018 14:17
Налом, я даже удивился
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 10 жов, 2018 14:21
В Газе и депо по евро нормальные
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 10 жов, 2018 14:24
Re: Валютный рынок в контексте
Да, Газмяс всех менял переплюнул. Зашел через депо, хотя можно было и налом.
Додано: Сер 10 жов, 2018 14:50
Re: Валютный рынок в контексте
Вообще-то, ОВГЗ выпускает минфин.
НБУ связывает лишнюю гривну депосертификатами. Вчера было привлечено на депосертификаты больше, чем погашено. При этом привлекли как овернайты, так и двухнедельные. Суммарное увеличение объема сертификатов составило около 5 млрд.
При этом нужно учитывать, что покупка депосертификатов - дело добровольное. Т.е. у банков была возможность направить эти средства на покупку валюты, но банки предпочли войти в гривневые активы. Или норматив позиции выполнили.
Похоже, дисбаланс спроса и предложения носит вполне естественный характер. НБУ действительно вполне профессионально его компенсирует, пополняя по случаю закрома.
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