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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6456645764586459>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:42

  crazymod написав:Не стал ждать завтра, купил евро по 32,20 на все

*Відправлено з Чату

На жаль у нас такого курсу немає, у нас пови купляють по 32.20 , продають 32.50, а так да було б смачно напевно зайти по 32.20 або 1.146
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:46

  antey1969 написав:Вообще-то, НБУ работает весьма профессионально.
Сначала связывает ОВГЗ излишки гривны, а потом выходит с пылесосом по более низкому курсу.
Для возврата СКВ-долгов недостаточно, но чтобы поддерживать курс - вполне


Как раз все наоборот, гривневые остатки ОВГЗ сократились, то есть за последних пару недель выплеснулось несколько миллиардов гривен из ОВГЗ.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:51

  crazymod написав:Не стал ждать завтра, купил евро по 32,20 на все

*Відправлено з Чату

при приёме в Харькове по 40?
нда,учётки плодить и заливать,это не мешки ворочать :P

а вообще удачный заброс на вентилятор,теперь я знаю,кого периодически бомбит и не только во снах :D

п.с. тем кто ждёт чью-то маму,а можете представить сколько придётся ждать,если всё таки договорятся с МВФ? :mrgreen:

а на рынке тишь да гладь,в столице по 28.08 нальют хоть лям,даже Лад успокоился со своим апокалипсисом и перетаскиванием всего помоечного с рашадушком на ветку,настоящий боковик )))
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:14

  somilitark написав:при приёме в Харькове по 40? нда,учётки плодить и заливать,это не мешки ворочать а вообще удачный заброс на вентилятор,теперь я знаю,кого периодически бомбит и не только во снах п.с. тем кто ждёт чью-то маму,а можете представить сколько придётся ждать,если всё таки договорятся с МВФ? а на рынке тишь да гладь,в столице по 28.08 нальют хоть лям,даже Лад успокоился со своим апокалипсисом и перетаскиванием всего помоечного с рашадушком на ветку,настоящий боковик )))

Ленивым тупням, которым лень заглянуть в таблицу курсов банков, поехать и купить, я не доктор. Теоретик, блин

*Відправлено з Чату
crazymod
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:15

  crazymod написав:
  somilitark написав:при приёме в Харькове по 40? нда,учётки плодить и заливать,это не мешки ворочать а вообще удачный заброс на вентилятор,теперь я знаю,кого периодически бомбит и не только во снах п.с. тем кто ждёт чью-то маму,а можете представить сколько придётся ждать,если всё таки договорятся с МВФ? а на рынке тишь да гладь,в столице по 28.08 нальют хоть лям,даже Лад успокоился со своим апокалипсисом и перетаскиванием всего помоечного с рашадушком на ветку,настоящий боковик )))

Ленивым тупням, которым лень заглянуть в таблицу курсов банков, поехать и купить, я не доктор. Теоретик, блин

*Відправлено з Чату


"Укргаз" наличкой дал или на короткий депозит бросили?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:16

Я в банке брал, на нале приём выше

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crazymod
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:17

Налом, я даже удивился

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crazymod
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:21

В Газе и депо по евро нормальные

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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:24

Re: Валютный рынок в контексте

Да, Газмяс всех менял переплюнул. Зашел через депо, хотя можно было и налом.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:50

Re: Валютный рынок в контексте

  antey1969 написав:Вообще-то, НБУ работает весьма профессионально.
Сначала связывает ОВГЗ излишки гривны, а потом выходит с пылесосом по более низкому курсу.

Вообще-то, ОВГЗ выпускает минфин.
НБУ связывает лишнюю гривну депосертификатами. Вчера было привлечено на депосертификаты больше, чем погашено. При этом привлекли как овернайты, так и двухнедельные. Суммарное увеличение объема сертификатов составило около 5 млрд.
При этом нужно учитывать, что покупка депосертификатов - дело добровольное. Т.е. у банков была возможность направить эти средства на покупку валюты, но банки предпочли войти в гривневые активы. Или норматив позиции выполнили.
Похоже, дисбаланс спроса и предложения носит вполне естественный характер. НБУ действительно вполне профессионально его компенсирует, пополняя по случаю закрома.
Сибарит
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