По Евро играю по семафору. Границей себе поставил 1,15. Будет ниже, куплю через месяц еще. Сегодня сомневался, пока самый низкий курс был у Юнекса - 32,31. Как только Укргаз засветил 32,20, сомнения отпали. Будет ниже, переживать не буду, когда-нибудь точно будет выше.
а у вас только запоребриковское есть сравнение,к месту или не в ту степь,значения не имеет? давайте уже принимайтесь за работу,отскальпируйте Гагарина,на сколько сотых копейки он сегодня подорожал,а потом,после всего мусора,что найдёте в сети и притащенного сюда за день резюмируйте,ниже 28.1ХХХ продаж не вижу,наверное это было дно из дна и дешевле уже не будет ,стареете,ничего нового,никакого креатива,за что заказчики деньги платят,не понимаю
п.с. а я признаю свои ошибки,мне сны бомбезные не снятся,я сделал ставку на осенний девал,снял две гривны и мне нормально,сейчас МВФ подтянется и вы только и будете с витлоподобными плакаться,мол гады,опять разрулили,а дефолт же как всегда был неизбежен
Прошу выяснять свои отношения в личке. непрофильная публичность никому не интересна.
а у вас только запоребриковское есть сравнение,к месту или не в ту степь,значения не имеет? давайте уже принимайтесь за работу,отскальпируйте Гагарина,на сколько сотых копейки он сегодня подорожал,а потом,после всего мусора,что найдёте в сети и притащенного сюда за день резюмируйте,ниже 28.1ХХХ продаж не вижу,наверное это было дно из дна и дешевле уже не будет ,стареете,ничего нового,никакого креатива,за что заказчики деньги платят,не понимаю
п.с. а я признаю свои ошибки,мне сны бомбезные не снятся,я сделал ставку на осенний девал,снял две гривны и мне нормально,сейчас МВФ подтянется и вы только и будете с витлоподобными плакаться,мол гады,опять разрулили,а дефолт же как всегда был неизбежен
Извините что влез та вашу беседу но МВФ до выборов не подтянется
Что дали очередной транш нужно выполнить требования МВФ а это очень не популярные меры перед выборами, думаю что этой команде уже не поверят однозначно. Будут ждать новую кровь, если можно так выразиться.
Есть мнение, что декабря января подрастем до 29,6-29,9 затем февраль март 1,5-2 грн вниз а с лета до конца 2019 года растем до 33 ну и пик кризиса 40-45 в 20 году. Откат зимой даст возможность ещё раз получить двойную прибыль на гос облигациям. Тем кто в это играет.
"При подавляющем большинстве сделка неизбежна", - написал исполнительный директор лондонского хеджфонда Eurizon SLJ Capital в записке клиентам по вторникам. "Шансы на жесткий Brexit, выход без сделки, очень низки, и сделка случится в ближайшие недели, что, вероятно, спровоцирует ралли фунта”. Стерлинг “очень недооценен и перепродан”, - сказал Джен. "По-прежнему разумно рассматривать 1.55 как действительную справедливую стоимость и центр тяжести для кабеля", - сказал он, используя терминологию трейдеров в отношении пары фунт/доллар. "Фунт может быть волатильным в краткосрочной перспективе, но его позитивные долгосрочные перспективы более очевидны, чем у многих других валют из группы 10 ведущих мировых валют”, - сказал он. "Потенциал роста существенный, как против доллара, так и против евро”.