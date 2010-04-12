somilitark написав:

ЛАД написав: Вор кричит: "Держи вора!"

Вор кричит: "Держи вора!"

а у вас только запоребриковское есть сравнение,к месту или не в ту степь,значения не имеет?давайте уже принимайтесь за работу,отскальпируйте Гагарина,на сколько сотых копейки он сегодня подорожал,а потом,после всего мусора,что найдёте в сети и притащенного сюда за день резюмируйте,ниже 28.1ХХХ продаж не вижу,наверное это было дно из дна и дешевле уже не будет,стареете,ничего нового,никакого креатива,за что заказчики деньги платят,не понимаюп.с. а я признаю свои ошибки,мне сны бомбезные не снятся,я сделал ставку на осенний девал,снял две гривны и мне нормально,сейчас МВФ подтянется и вы только и будете с витлоподобными плакаться,мол гады,опять разрулили,а дефолт же как всегда был неизбежен