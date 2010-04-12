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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6457645864596460>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 15:44

По Евро играю по семафору. Границей себе поставил 1,15. Будет ниже, куплю через месяц еще. Сегодня сомневался, пока самый низкий курс был у Юнекса - 32,31. Как только Укргаз засветил 32,20, сомнения отпали. Будет ниже, переживать не буду, когда-нибудь точно будет выше.
crazymod
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:01

  striped написав:я очень извиняюсь - а когда выборы были предсказуемыми ?


у нас никогда, за поребриком всегда
crazymod
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:11

  somilitark написав:
  ЛАД написав:Вор кричит: "Держи вора!" :)

а у вас только запоребриковское есть сравнение,к месту или не в ту степь,значения не имеет?
давайте уже принимайтесь за работу,отскальпируйте Гагарина,на сколько сотых копейки он сегодня подорожал,а потом,после всего мусора,что найдёте в сети и притащенного сюда за день резюмируйте,ниже 28.1ХХХ продаж не вижу,наверное это было дно из дна и дешевле уже не будет :lol: ,стареете,ничего нового,никакого креатива,за что заказчики деньги платят,не понимаю :lol:

п.с. а я признаю свои ошибки,мне сны бомбезные не снятся,я сделал ставку на осенний девал,снял две гривны и мне нормально,сейчас МВФ подтянется и вы только и будете с витлоподобными плакаться,мол гады,опять разрулили,а дефолт же как всегда был неизбежен :lol:



Прошу выяснять свои отношения в личке. непрофильная публичность никому не интересна.

И попрошу "собеседников "убрать за собой.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:11

Re: Валютный рынок в контексте

somilitark написав:
  ЛАД написав:Вор кричит: "Держи вора!" :)

а у вас только запоребриковское есть сравнение,к месту или не в ту степь,значения не имеет?
давайте уже принимайтесь за работу,отскальпируйте Гагарина,на сколько сотых копейки он сегодня подорожал,а потом,после всего мусора,что найдёте в сети и притащенного сюда за день резюмируйте,ниже 28.1ХХХ продаж не вижу,наверное это было дно из дна и дешевле уже не будет ,стареете,ничего нового,никакого креатива,за что заказчики деньги платят,не понимаю

п.с. а я признаю свои ошибки,мне сны бомбезные не снятся,я сделал ставку на осенний девал,снял две гривны и мне нормально,сейчас МВФ подтянется и вы только и будете с витлоподобными плакаться,мол гады,опять разрулили,а дефолт же как всегда был неизбежен
Извините что влез та вашу беседу но МВФ до выборов не подтянется
portoz
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:13

  greenozon написав:
  ЛАД написав:Во-первых, так получается при ставке 21%, а таких депо сегодня, вроде, нет.


Єсть!

Моно банк
Депозит Спортивний
він правда особливий, але дає рівно 21


Але там є умова проходити у день не менше ніж 10 000 кроків, інакше ставка впаде до 11% річних.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:15

Re: Валютный рынок в контексте

Что дали очередной транш нужно выполнить требования МВФ а это очень не популярные меры перед выборами, думаю что этой команде уже не поверят однозначно. Будут ждать новую кровь, если можно так выразиться.
portoz
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:21

Re: Валютный рынок в контексте

Есть мнение, что декабря января подрастем до 29,6-29,9 затем февраль март 1,5-2 грн вниз а с лета до конца 2019 года растем до 33 ну и пик кризиса 40-45 в 20 году. Откат зимой даст возможность ещё раз получить двойную прибыль на гос облигациям. Тем кто в это играет.
portoz
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:22

Re: Валютный рынок в контексте

Не претендую на пророка, просто высказываю предложение.
portoz
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:54

Евро 1,15335. Укргаз завтра локти кусать будет из-за своей сегодняшней щедрости.
crazymod
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 17:06

"При подавляющем большинстве сделка неизбежна", - написал исполнительный директор лондонского хеджфонда Eurizon SLJ Capital в записке клиентам по вторникам. "Шансы на жесткий Brexit, выход без сделки, очень низки, и сделка случится в ближайшие недели, что, вероятно, спровоцирует ралли фунта”. Стерлинг “очень недооценен и перепродан”, - сказал Джен. "По-прежнему разумно рассматривать 1.55 как действительную справедливую стоимость и центр тяжести для кабеля", - сказал он, используя терминологию трейдеров в отношении пары фунт/доллар.
"Фунт может быть волатильным в краткосрочной перспективе, но его позитивные долгосрочные перспективы более очевидны, чем у многих других валют из группы 10 ведущих мировых валют”, - сказал он. "Потенциал роста существенный, как против доллара, так и против евро”.

http://www.profinance.ru/news/2018/10/10/bp1v-funt-gotovitsya-k-istoricheskomu-vzletu-do-1-55-khedzhfond-eurizon-slj-capital.html
crazymod
 
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