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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 жов, 2018 17:10
crazymod написав:
"По-прежнему разумно рассматривать 1.55 как действительную справедливую стоимость
и центр тяжести для кабеля", - сказал он, используя терминологию трейдеров в отношении пары фунт/доллар.
Это он ЭОК так обозвал?
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Сибарит
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Додано: Сер 10 жов, 2018 17:38
Сибарит написав: crazymod написав:
"По-прежнему разумно рассматривать 1.55 как действительную справедливую стоимость
и центр тяжести для кабеля", - сказал он, используя терминологию трейдеров в отношении пары фунт/доллар.
Это он ЭОК так обозвал?
Эх, надо было больше фунта брать. Когда цена перевалила за 36,40 (1,3 к 28,00) перестал его брать. Хотя опять же, прогнозы такие прогнозы ...
Востаннє редагувалось crazymod
в Сер 10 жов, 2018 18:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 18:08
crazymod написав:
В Газе и депо по евро
нормальные*Відправлено з Чату
И с гривной у них нормально , на фоне других хгосов...
Востаннє редагувалось Vadim V
в Сер 10 жов, 2018 18:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 18:15
KirillT8 написав: greenozon написав: ЛАД написав:
Во-первых, так получается при ставке 21%, а таких депо сегодня, вроде, нет.
Єсть!
Моно банк
Депозит Спортивний
він правда особливий, але дає рівно 21
Але там є умова проходити у день не менше ніж 10 000 кроків, інакше ставка впаде до 11% річних.
Хитросделаных
надо обходить стороной и не лукаться на замануху .
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Додано: Сер 10 жов, 2018 18:26
KirillT8 написав: greenozon написав: ЛАД написав:
Во-первых, так получается при ставке 21%, а таких депо сегодня, вроде, нет.
Єсть!
Моно банк
Депозит Спортивний
він правда особливий, але дає рівно 21
Але там є умова проходити у день не менше ніж 10 000 кроків, інакше ставка впаде до 11% річних.
я в свои свободные дни обычно прохожу 20 000 - 30 000. У меня ставка будет 31 - 41% ? Они как меряют? По браслету Xiaomi? Так его можно подвесить на устройство, которое будет просто двигаться вверх-вниз. Вчера читал, что браслет Xiaomi определил пульс у стопки бумажных салфеток.
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crazymod
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Додано: Сер 10 жов, 2018 18:56
Востаннє редагувалось Долярчик
в Сер 10 жов, 2018 19:03, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Сер 10 жов, 2018 19:02
Валютный рынок в контексте
Mazay256 написав: Долярчик написав:
аааа, чуть не забув! - цього тижня курс буде падати(на мою думку), - аргумент
мені показав Ощад, - який завалений доларами!
- чому?
- бо завжди потрібно було замовляти наперед долари, коли закінчується депо...... - а тут, Я просто зайшов переоформити/розкидати на інші стовпці..... - ну і зняти частину
при нагоді(якщо буде на моменті в касі) 300-500дол...... - а вони такі: "та в касі є, можна і всі забрати
..."
По Ощаду делать какие-либо выводы нельзя
. К примеру, в Эксиме никогда не заказывал и суммы на порядок большие, какое это имеет отношение к курсу? Никакого
... то що тепер скажете???!
crazymod написав:
Налом, я даже удивился*Відправлено з Чату
Vint написав:
Да, Газмяс всех менял переплюнул. Зашел через депо, хотя можно было и налом.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Сер 10 жов, 2018 19:18
[quote="4471592:crazymod"]
я в свои свободные дни обычно прохожу 20 000 - 30 000.
А сколько по времени и сколько по километражу выходит ?
...я тоже КАЖДЫЙ вечер хожу (бегаю) вокруг моей любимой Дубовочки(парк отдыха )
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холява
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Додано: Сер 10 жов, 2018 19:23
Что происходит на рынках? Как-то резко вдруг все индексы рухнули
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antey1969
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Додано: Сер 10 жов, 2018 19:26
холява написав: crazymod написав:
я в свои свободные дни обычно прохожу 20 000 - 30 000.
А сколько по времени и сколько по километражу выходит ?
...я тоже КАЖДЫЙ вечер хожу (бегаю) вокруг моей любимой Дубовочки(парк отдыха )
ну умножить на 0,7, будет примерно киллометраж. В смартфоне программа шагами меряет. Хотя наверняка есть и в км, раз геолокация работает. Просто не было такой цели мерять. А программа в шагах сообщения на экран сама выводит. 25 км в день пешком не проблема. Но это в отпуске, в путешествиях. Если по городам - то каждый день. Когда-то 40 км за день прошел по степи, заблудился. Поэтому и написал - в свободные дни. В рабочий день бывает и километра не пройдешь, если на машине на работу и с работы.
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crazymod
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