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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 64586459646064616462>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 17:10

Re: Валютный рынок в контексте

  crazymod написав:"По-прежнему разумно рассматривать 1.55 как действительную справедливую стоимость и центр тяжести для кабеля", - сказал он, используя терминологию трейдеров в отношении пары фунт/доллар.

Это он ЭОК так обозвал? :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 17:38

  Сибарит написав:
  crazymod написав:"По-прежнему разумно рассматривать 1.55 как действительную справедливую стоимость и центр тяжести для кабеля", - сказал он, используя терминологию трейдеров в отношении пары фунт/доллар.

Это он ЭОК так обозвал? :)


Эх, надо было больше фунта брать. Когда цена перевалила за 36,40 (1,3 к 28,00) перестал его брать. Хотя опять же, прогнозы такие прогнозы ...
Востаннє редагувалось crazymod в Сер 10 жов, 2018 18:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 18:08

  crazymod написав:В Газе и депо по евро нормальные

*Відправлено з Чату

И с гривной у них нормально , на фоне других хгосов...
Востаннє редагувалось Vadim V в Сер 10 жов, 2018 18:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 18:15

  KirillT8 написав:
  greenozon написав:
  ЛАД написав:Во-первых, так получается при ставке 21%, а таких депо сегодня, вроде, нет.


Єсть!

Моно банк
Депозит Спортивний
він правда особливий, але дає рівно 21


Але там є умова проходити у день не менше ніж 10 000 кроків, інакше ставка впаде до 11% річних.

Хитросделаных :twisted: надо обходить стороной и не лукаться на замануху .
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 18:26

  KirillT8 написав:
  greenozon написав:
  ЛАД написав:Во-первых, так получается при ставке 21%, а таких депо сегодня, вроде, нет.


Єсть!

Моно банк
Депозит Спортивний
він правда особливий, але дає рівно 21


Але там є умова проходити у день не менше ніж 10 000 кроків, інакше ставка впаде до 11% річних.


я в свои свободные дни обычно прохожу 20 000 - 30 000. У меня ставка будет 31 - 41% ? Они как меряют? По браслету Xiaomi? Так его можно подвесить на устройство, которое будет просто двигаться вверх-вниз. Вчера читал, что браслет Xiaomi определил пульс у стопки бумажных салфеток.
crazymod
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 18:56

Re: Валютный рынок в контексте

:arrow:
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 10 жов, 2018 19:03, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 19:02

Re: Валютный рынок в контексте

  Mazay256 написав:
  Долярчик написав:аааа, чуть не забув! - цього тижня курс буде падати(на мою думку), - аргумент мені показав Ощад, - який завалений доларами!
- чому?
- бо завжди потрібно було замовляти наперед долари, коли закінчується депо...... - а тут, Я просто зайшов переоформити/розкидати на інші стовпці..... - ну і зняти частину при нагоді(якщо буде на моменті в касі) 300-500дол...... - а вони такі: "та в касі є, можна і всі забрати..." :shock: :shock: :shock:


По Ощаду делать какие-либо выводы нельзя :). К примеру, в Эксиме никогда не заказывал и суммы на порядок большие, какое это имеет отношение к курсу? Никакого

Валютный рынок в контексте

... то що тепер скажете???! :D
  crazymod написав:Налом, я даже удивился

*Відправлено з Чату

  Vint написав:Да, Газмяс всех менял переплюнул. Зашел через депо, хотя можно было и налом.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 19:18

[quote="4471592:crazymod"]





я в свои свободные дни обычно прохожу 20 000 - 30 000.


А сколько по времени и сколько по километражу выходит ?
...я тоже КАЖДЫЙ вечер хожу (бегаю) вокруг моей любимой Дубовочки(парк отдыха )
холява
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 19:23

Что происходит на рынках? Как-то резко вдруг все индексы рухнули
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 19:26

  холява написав:
  crazymod написав:




я в свои свободные дни обычно прохожу 20 000 - 30 000.


А сколько по времени и сколько по километражу выходит ?
...я тоже КАЖДЫЙ вечер хожу (бегаю) вокруг моей любимой Дубовочки(парк отдыха )


ну умножить на 0,7, будет примерно киллометраж. В смартфоне программа шагами меряет. Хотя наверняка есть и в км, раз геолокация работает. Просто не было такой цели мерять. А программа в шагах сообщения на экран сама выводит. 25 км в день пешком не проблема. Но это в отпуске, в путешествиях. Если по городам - то каждый день. Когда-то 40 км за день прошел по степи, заблудился. Поэтому и написал - в свободные дни. В рабочий день бывает и километра не пройдешь, если на машине на работу и с работы.
crazymod
 
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