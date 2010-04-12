Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 жов, 2018 19:39
Население принесло в банки в сентябре :
гривна - 7 млрд
доллары - 120 млн
Юрики завели
гривны - 0,2 млрд
долларов - 50 млн
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zzzzzz
в Сер 10 жов, 2018 19:50, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Додано: Сер 10 жов, 2018 19:40
Сейчас можно придти с улицы в банк и купить 3-5Кдолл? Будут в наличии?
bmwbmw
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Додано: Сер 10 жов, 2018 19:49
bmwbmw написав:
Сейчас можно придти с улицы в банк и купить 3-5Кдолл? Будут в наличии?
на этот вопрос нет однозначного ответа. Когда-то да, когда-то нет. В каком-то банке да, в каком-то нет. В каком-то банке сегодня да, завтра нет. В каком-то банке сегодня нет, завтра да. Если ты любитель лучших, чем на опте, курсов, ты не имеешь права быть ленивым.
Но в одном отделении чаще нет, чем да. В 3-5 отделениях одного банка чаще да, чем нет.
Востаннє редагувалось
crazymod
в Сер 10 жов, 2018 20:09, всього редагувалось 1 раз.
crazymod
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Додано: Сер 10 жов, 2018 19:52
antey1969 написав:
Что происходит на рынках? Как-то резко вдруг все индексы рухнули
ставки растут и деньги, на время, возвращаются домой
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 20:00
Доуджонс так взагалі на межі 26000.Дивишся на індекси і таке відчуття що криза уже почалася.
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
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Додано: Сер 10 жов, 2018 20:11
Курс рубля на момент - 66,666
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Сер 10 жов, 2018 20:18
antey1969 написав:
Что происходит на рынках? Как-то резко вдруг все индексы рухнули
Лавина аукционов госдолга США отправила в пике биржи по всему миру https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/lavina-aukcionov-gosdolga-ssha-otpravila-v-pike-birzhi-po-vsemu-miru-1027605565
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Додано: Сер 10 жов, 2018 20:24
В нафтовій столиці теплопостачання дорожчає на 22%.
tea
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Додано: Сер 10 жов, 2018 20:25
crazymod написав: bmwbmw написав:
Сейчас можно придти с улицы в банк и купить 3-5Кдолл? Будут в наличии?
на этот вопрос нет однозначного ответа. Когда-то да, когда-то нет. В каком-то банке да, в каком-то нет. В каком-то банке сегодня да, завтра нет. В каком-то банке сегодня нет, завтра да. Если ты любитель лучших, чем на опте, курсов, ты не имеешь права быть ленивым.
Но в одном отделении чаще нет, чем да. В 3-5 отделениях одного банка чаще да, чем нет.
Плюсую.
В цьому питанні роліки собаку з"їли.
tea
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Додано: Сер 10 жов, 2018 20:29
фигня это всё биржи падают не со среды, а с 1 октября - начала фингода в США, когда фонду наверх уже тянуть не надо...
edvardd
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