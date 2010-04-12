RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6459646064616462>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 19:39

Население принесло в банки в сентябре :
гривна - 7 млрд
доллары - 120 млн

Юрики завели
гривны - 0,2 млрд
долларов - 50 млн


Зображення
Востаннє редагувалось zzzzzz в Сер 10 жов, 2018 19:50, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28114
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2730 раз.
Подякували: 4471 раз.
 
Профіль
5
1
1
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 19:40

Re: Валютный рынок в контексте

Сейчас можно придти с улицы в банк и купить 3-5Кдолл? Будут в наличии?
bmwbmw
 
Повідомлень: 36
З нами з: 31.01.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 19:49

  bmwbmw написав:Сейчас можно придти с улицы в банк и купить 3-5Кдолл? Будут в наличии?


на этот вопрос нет однозначного ответа. Когда-то да, когда-то нет. В каком-то банке да, в каком-то нет. В каком-то банке сегодня да, завтра нет. В каком-то банке сегодня нет, завтра да. Если ты любитель лучших, чем на опте, курсов, ты не имеешь права быть ленивым.
Но в одном отделении чаще нет, чем да. В 3-5 отделениях одного банка чаще да, чем нет.
Востаннє редагувалось crazymod в Сер 10 жов, 2018 20:09, всього редагувалось 1 раз.
crazymod
 
Повідомлень: 321
З нами з: 17.08.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 19:52

  antey1969 написав:Что происходит на рынках? Как-то резко вдруг все индексы рухнули

ставки растут и деньги, на время, возвращаются домой
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13180
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1761 раз.
Подякували: 3670 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 20:00

Re: Валютный рынок в контексте

Доуджонс так взагалі на межі 26000.Дивишся на індекси і таке відчуття що криза уже почалася.
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
Повідомлень: 1580
З нами з: 03.07.12
Подякував: 105 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 20:11

Курс рубля на момент - 66,666

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28114
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2730 раз.
Подякували: 4471 раз.
 
Профіль
5
1
1
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 20:18

  antey1969 написав:Что происходит на рынках? Как-то резко вдруг все индексы рухнули


Лавина аукционов госдолга США отправила в пике биржи по всему миру
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/lavina-aukcionov-gosdolga-ssha-otpravila-v-pike-birzhi-po-vsemu-miru-1027605565
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6359
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4252 раз.
Подякували: 1466 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 20:24

В нафтовій столиці теплопостачання дорожчає на 22%.
tea
 
Повідомлень: 15904
З нами з: 15.11.08
Подякував: 411 раз.
Подякували: 2065 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 20:25

  crazymod написав:
  bmwbmw написав:Сейчас можно придти с улицы в банк и купить 3-5Кдолл? Будут в наличии?


на этот вопрос нет однозначного ответа. Когда-то да, когда-то нет. В каком-то банке да, в каком-то нет. В каком-то банке сегодня да, завтра нет. В каком-то банке сегодня нет, завтра да. Если ты любитель лучших, чем на опте, курсов, ты не имеешь права быть ленивым.
Но в одном отделении чаще нет, чем да. В 3-5 отделениях одного банка чаще да, чем нет.

Плюсую.
В цьому питанні роліки собаку з"їли.
tea
 
Повідомлень: 15904
З нами з: 15.11.08
Подякував: 411 раз.
Подякували: 2065 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 20:29

  Вкладчик1234 написав:
  antey1969 написав:Что происходит на рынках? Как-то резко вдруг все индексы рухнули


Лавина аукционов госдолга США отправила в пике биржи по всему миру
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/lavina-aukcionov-gosdolga-ssha-otpravila-v-pike-birzhi-po-vsemu-miru-1027605565

фигня это всё биржи падают не со среды, а с 1 октября - начала фингода в США, когда фонду наверх уже тянуть не надо...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5326
З нами з: 20.11.08
Подякував: 63 раз.
Подякували: 1303 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6459646064616462>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 641, 642, 643
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6427 1362895
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 жов, 2018 20:14
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1347, 1348, 1349
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13482 1521064
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 жов, 2018 18:10
Sergo
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246156
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13252)
10.10.2018 21:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.