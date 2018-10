Додано: Сер 10 жов, 2018 21:03

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся во вторник относительно доллара на 0,65 коп., на торгах среды укрепился на 7,85 коп., оказавшись на уровне 28,0029 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 10-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв заметные 8,55 коп., составил 27,9993 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 10 октября с уровней предыдущего закрытия 28,030/28,055 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 10.03 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на МЕЖБАНКЕ упала до 28,01/28,04 UAH/USD. Вскоре безналичная пара доллар-гривня пробила вниз концептуальнозначимую отметку 28,00 UAH/USD, оказавшись ненадолго на цифре 27,98/27,99 UAH/USD, чем не на шутку «разволновала» регулятор, моментально появившийся на рынке, выкупая с платформы Matching «лишние» доллары по 27,99 UAH/USD.



Это вернуло котировки доллара на МЕЖБАНКЕ к отметке 27,99/28,01 UAH/USD по состоянию на 10.45 Киева.



Видимо, присутствие регулятора на рынке затянулось, поскольку эти цены оставались действующими до полудня. В течение этого времени НБУ порциями выкупал долларовую ликвидность.

С 12.00 немногочисленная когорта импортеров, составив конкуренцию НБУ, начала свои покупки по более высокому курсу, одномоментно подняв цены СКВ на МЕЖБАНКЕ к 27,01/28,03 UAH/USD.



На 12.20 спред котировок безналичного доллара сузился до цифры к 27,01/28,02, а после 13.20 снова немного растянулся вначале до 27,010/28,025, а после 15.05 на опустевшем МЕЖБАНКЕ к 27,01/28,03 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими до закрытия торгов.



Сессия по безналичному доллару на МЕЖБАНКЕ в среду завершились в районе этой отметки.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ 10 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,0029 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 0,23% с 28,0672 UAH/USD до 28,0029 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 10 октября гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,00% годовых (с 12.20 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 10 октября, углубив «медвежий» тренд заметно потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, как и предполагалось, в среду на рынок пришла «двойная порция» экспортной выручки из-за длинных выходных в Америке, дополнив существующее со вторника долларовое изобилие новыми оферами обязательных продаж СКВ.



Во-вторых, на фоне роста количества СКВ на межбанке гривневая ликвидность продолжала таять, смещая акцент валютных торгов с доллара на нашу нацвалюту.



Последнее подтверждалось падением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 41 455,4 млн. грн. к отметке 38 163,1млн. грн. Между прочим, это минимальное значение индикатора с 13 августа. Тренд совпадал с сохранением ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo в «приподнявшемся» накануне состоянии.



В-третьих, откат безналичного «американца» на МЕЖБАНКЕ был поддержан неспешной коррекцией цен наличного рынка.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 10 октября заметно повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, удвоился приток экспортной выручки и-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже.



Во-вторых, рынок безналичного доллара стал более «медвежьим», что, как известно, стимулирует ликвидность. Если во вторник доллар потерял 0,65 коп., нынче средневзвешенный его курс упал на 7,85 коп.



В-третьих, опасаясь «потерять на курсе», держатели СКВ не стали в первой половине среды «придерживать» доллар, активно реализуя его на МЕЖБАНКЕ ради дефицитной на моменте гривни.



В четвертых, в торгах 10 октября активно участвовал регулятор, причем объем выкупленной им «лишней» СКВ заметно превысил «скромный улов» $10,0 млн. на торгах вторника.



Наличный рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса до полудня 10 октября довольно динамично снижался, после обеда заморозив откат и даже немного отскочив из-за рисков снижения клиентского «приноса», а также активизации покупателей СКВ. Последнее, вероятнее всего, стало следствием послеполуденного роста безналичного доллара, низы которого начали выкупать импортеры, убедившиеся, что ниже отметки 27,99/28,01 UAH/USD курс безналичного американца» не пойдет. В первую очередь из-за регулятора, но пустившего СКВ ниже уровня 28,00 UAH/USD. Поэтому импортеры после полудня, составив конкуренцию НБУ, выкупавшему «лишнюю» СКВ по 27,99 UAH/USD более высокими уровнями спроса. Это вызвало подорожание «зеленого» безнала до 28,01/28,03 UAH/USD, оказав воздействие на настроения клиентов наличного рынка.

Влияние это оказалось настолько действенным, что на рынке Запорожья сессия среды завершилась «перекосом», констатировав доминирование спроса.



В остальных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Киев, Одесса, Харьков и Крыжополь) торги 10-го завершились в равновесии покупок и продаж. Однако, как мы указали выше, ценой этому равновесию стало послеобеденного довольно заметное повышение действующих цен в паре доллар-гривня.



По итогам среды ликвидность во всех вышеперечисленных населенных пунктах в целом повторила показатели предыдущей сессии.



В течение 10 октября позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Запорожье, Одесса), либо выросла на 1,0-3,0 коп. Офера доллара 10-го либо не изменились (Днепр, Одесса, Киев, Харьков), либо выросли на копейку (Запорожье).



По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца»

Либо не изменились (Харьков), либо потеряли 1,0-3,0 коп. (Запорожье, Днепр, Одесса), либо прибавили 3,0 коп. (Киев).



Позиция «предложение» наличного доллара за сутки либо не изменилась (Харьков), либо потеряла 1,0-3,0 коп.



Курсовые хроники наличного «неформального» рынка и эволюция тамошнего настроения клиентов, повторившие в целом, сюжет торгов «зеленого» безнала вряд ли претендует на звание прогноза для ближайшей сессии валютного межбанка.



Немного забегая вперед, рискнем предположить попытку регулятора смягчить текущую, излишне жесткую монетарную ситуацию и предпринять меры для расширения гривневой ликвидности. Основанием для подобных ожиданий стало завершение в среду периода обязательного резервирования. Кстати, полагаю, вынудило ряд банков продавать валюту со своей позиции для выполнения этих нормативов. Иначе говоря, нужда в гривне в четверг должна заметно упасть, а приток экспортной выручки вернуться к прежним, «рутинным» объемам. Комплект только что перечисленных факторов дает надежду на терминацию «жесткой» ревальвации гривни, источниками которой стали длинные выходные в США и отчетность по обязательному резервированию, и вхождение рынка «зеленого» безнала в период относительной стабильности.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 10 октября в первом приближении отражает общую картину среды на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся. Отметив

при этом дополуденное отсутствие курсовой динамики на рынке Днепра в паре доллар-гривня, поскольку местные дилеры уже на старте понизили действующие цены до уровней, которые в течение пяти часов не требовали ревизии, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.



Торги 10 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,05/28,10 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль – 0,415/0,422 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях равновесия спроса и предложения, большей частью, виртуального, без реальных сделок.

Осторожность проистекала из опасений динамичного падения курса «американца» на МЕЖБАНКЕ . Как известно, чрезмерная курсовая динамика отпугивает клиентов наличного рынка.



До полудня «зеленое» антиралли ралли на межбанке было заморожено гривневыми интервенциями НБУ, что в комплекте с «естественным» равновесием покупок и продаж, дало возможность нашим дилерам не менять действующие цены.



Около 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не изменились, составив 28,03/28,10 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,415/0,422 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня.

С невысокой ликвидностью. Это равновесие лишало местных валютчиков повода для ценовых ревизий.



В дальнейшем валютчики Днепра ограничились незначительным повышением более значимых бидов, стараясь стимулировать клиентский «принос». Как в рамках мероприятий по балансировке рынка, так и для оборотов. Кроме того, надо было отреагировать на выросший клиентский спрос из-за незначительного отскока курса безналичного доллара на МЕЖБАНКЕ после полудня.



Обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», повторили показатели предыдущей сессии.



По итогам дня в мелкооптовом и розничном сегменте наличного рынка Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж, которое, помогло сберечь обороты на приличном уровне – ликвидность, заслужив «четверку с плюсом», повторила показатели предыдущей сессии.



В течение 10 октября позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара повысилась на 2,0 коп., офера не изменились.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре потеряли 2,0 коп., офера стали ниже на 3,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, долларовые торги среды в котором завершились уровнями 28,05/28,10 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию изначально заниженными ценами, что позволило им до полудня не прибегать к курсовым ревизиям. Кроме того, равновесие покупок и продаж не давало повода оптовикам менять действующие цены.



К полудню в оптовом сегменте наличного рынка Днепра действовали следующие цены: 28,03/28,10 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,415/0,422 UAH/RUB, повторяя уровни открытия и сопровождаясь балансом спроса и предложения.



После обеда из-за выросшей активности клиентских покупок, ставшей следствием незначительного курсового отскока безналичного «американца» на МЕЖБАНКЕ после полудня, дилерам опта пришлось поднимать более значимые биды, параллельно стараясь сохранить текущее равновесие спроса и предложения.

Баланс удалось сохранить до самого финиша сессии, и это в немалой степени способствовало приличной итоговой ликвидности. Последняя, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 10 октября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 2,0 коп., офера не претерпели изменений.



По сравнению с закрытием 09 октября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера стали ниже на 3,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 10 октября уровнями 32,30/32,50 UAH/EUR, констатировав в течение среды стабильность обеих позиций.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, офера стали выше на 7,0 коп.



Со слов дилеры-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение среды пришлось предельно аккуратно и весьма оперативно отслеживать эволюцию безналичной пары доллар-гривня на МЕЖБАНКЕ , стараясь опережать рынок «правильными» ценовыми ревизиями и не нарушить при этом текущего равновесия спроса и предложения.



Понятно, что в подобных условиях наличной паре евро-гривня уделялось меньше внимания.

Кроме того, текущая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1505 к $1,1530, прибавив в течение этого промежутка времени 25 пунктов.



Полагаю, наши дилеры проигнорировали этот рост как по вышеупомянутому «воздержанию» от объемных операций с «нервному» в последнее время евро на мировом рынке forex, так и вследствие довольно позднему, стартовавшему после 16.00 Киева ралли пары евро-доллар «в миру».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 10 октября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1492, пара евро-доллар буквально сразу же поднялась в диапазон $1,1505-1,1512, который не покидала до начала европейской сессии форекса, «ознаменовав» ее начало провалом к $1,1490. В районе этой отметки пара пребывала до 13.30, начав с этого часа ралли, динамика которого выросла после 16.00 Киева, забросив пару евро-доллар в диапазон $1,1532-1,1543¸который она не покидала до 21.30 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар США стабилизировался на европейской сессии рынка forex в среду в паре с евро, его курс по отношению к большинству других валют повышается, поскольку доходность US Treasuries возобновила рост в ожидании аукционов американского министерства финансов.



Евро к 15.45 Киева стоил $1,1493 по сравнению с $1,1492 на закрытие североамериканских торгов во вторник.



Курс доллара находится на уровне ¥113,24 против ¥112,96 накануне, курс евро к иене поднялся до ¥130,14 со ¥129,79 на закрытие предыдущей сессии.



Индекс доллара USDX, оценивающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, прибавляет в ходе торгов менее 0,1%.



Доходность десятилетних US Treasuries вновь близка к семилетнему максимуму, в ходе торгов в среду она повысилась до примерно 3,23%.



Данные министерства труда США о динамике цен производителей, опубликованные в среду, засвидетельствовали восстановление оптовой инфляции. Индекс PPI повысился в сентябре на 0,2% относительно предыдущего месяца, в котором было зафиксировано первое за 1,5 года снижение. Однако в годовом выражении рост цен производителей в США замедлился с 2,6% в августе до 2,8% в сентябре.



Теперь внимание трейдеров направлено на данные о потребительской инфляции в США за сентябрь, которые будут обнародованы министерством труда в четверг. По оценкам экспертов, потребительские цены в стране в прошлом месяце выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 2,4% в годовом выражении.



Фунт стерлингов дорожает в ожидании последнего этапа переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit). Курс фунта вырос на 0,1% к доллару, до $1,3155, и на 0,3% к иене.

По данным The Times, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет на следующей неделе заседание кабинета министров, в ходе которого намерена обсудить компромиссные предложения по Brexit. Заседание пройдет 16 октября, накануне ее поездки в Брюссель, где 17-18 октября состоится саммит ЕС. В ходе этой поездки Т.Мэй надеется наметить компромиссную сделку по вызывающему наибольше споры вопросу - статусу ирландской границы



Ближе к вечеру среды курс доллара динамичной снижается из-за данных и подъема курса фунта.



Доллар до полудня по Киеву на европейских торгах прервал снижение, поскольку доходность казначейских облигаций США вернулась к росту. После подъема до 3,26% доходность снижалась до 3,20%.

По состоянию на 16.ё5 Киева она составляла 3,23%. И к этому моменту курс доллара снова слегка снижается.



Данные министерства труда США о более слабом, чем ожидалось, росте цен производителей, опубликованные около 15.30 Киева, спровоцировали легкое давление на доллар в преддверии намеченной на четверг публикации более важных данных по потребительской инфляции.



Индекс PPI вырос в сентябре на 0,2% м/м и на 2,6% г/г. В августе промышленные цены росли на 2,8% г/г. По оценкам экономистов, потребительские цены в США в сентябре выросли на 0,2% м/м и на 2,4% в годовом выражении.



Превышение фактических цифр прогноза вызвало бы рост курса доллара. И, соответственно, наоборот.



На этом фоне прогресс на переговорах Brexit помог поддержать фунт во время его падения в реакции на более слабые, чем прогнозировалось, торговые данные.



Меж тем, индекс доллара растет третью неделю подряд, поскольку доходность 10-летнего казначейства близка к циклическому максимуму, а евро сталкивается с продажами во время подъемов выше $1,15.



Евро к 18.00 Киева стоил $1,1530 по сравнению с $1,1492 на закрытие североамериканских торгов во вторник.



Пара доллар-иена в этот час торгуется на уровне ¥113,13 против ¥112.96 накануне.



Фунт стерлингов дорожает на 0,24% к доллару, до $1,3200 по состоянию на 18.00 Киева.



Стерлинг поднялся до самого сильного уровня за последние две недели в надежде, что чиновники достигнут компромиссной договоренности о Brexit, которая могла бы позволить Великобритании временно остаются в таможенном союзе ЕС. Более широкий, чем прогнозировался, дефицит торгового баланса способствовал продажам фунта, на которых он вернулся к уровню открытия.



The Times пишет, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на следующей неделе на заседании кабинета министров обсудит компромиссные предложения по Brexit (16 октября). Сразу после этого она направится в Брюссель, где 17-18 октября пройдет саммит ЕС. Если здесь будет найден компромисс, фунт может показать ралли. Некоторые даже обещают рост до $1,55 к доллару в долгосрочной перспективе.



Основной вопрос - статус ирландской границы. Политический эксперт телеканала ITV Роберт Пестон, ссылаясь на свои источники, заявил сегодня, что представитель министерства по делам Brexit в парламенте Британии Оливер Роббинс добился значительного прогресса в переговорах с ЕС по вопросу об ирландской границе. Стороны якобы продвинулись по пути создания такой системы, в которой спорные регионы останутся «в пределах таможенной зоны, союза, что означает отсутствие таможенных проверок между Северной Ирландией и Республикой Ирландия».



Вопрос об ирландской границе остается камнем преткновения. Сторонам нужно решить, как не нарушить условия Белфастского соглашения и не допустить появления реальной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после Brexit и при этом не нарушить целостность Соединенного Королевства. Британцам нужно окончательно договориться об условиях сделки по Brexit не позднее ноября, иначе не останется времени на все необходимые ратификации, чтобы соглашение успело вступить в силу к моменту истечения срока - 29 марта 2019 года. В противном случае нас ждет «жестким» Brexit.



Итак, после обеда среды индекс доллара снижается после достижения накануне максимума с августа. Наблюдается падение фондовых индексов в США, индекс Nasdaq снижается на 2,1%.



Причиной падения рынка акций США, полагаем, стало ухудшение торговых отношений между США и Китаем, а также рост доходности облигаций в США. Доходность 10-летних облигаций выросла сегодня на 0,020 пункта до уровня 3,230%.



Необходимо отметить рост индекса промышленных цен в США после неожиданного падения в предыдущем месяце. Также отмечается рост чистого индекса цен в годовом исчислении. В четверг ожидается публикация более важных данных об уровне потребительских цен в США.



Курс пары фунт-доллар вырос до максимума с 26 сентября выше отметки $1,3200. Переговорщик со стороны ЕС Барнье заявил, что в переговорном процессе с Великобританией наблюдается прогресс. По его словам, порядка 80% договоренностей достигнуто.

Изрядное укрепление относительно доллара оказало опосредованное воздействие и на пару евро-доллар, которая тоже выросла. Кстати, фунт не в первый раз вытаскивает своим укреплением вверх и единую евровалюту. Подобное уже наблюдалось не так давно, еще этой осенью.



Некоторую поддержку евро получил из Италии: министр экономики этой страны Триа заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы вернуть доверие финансовых рынков.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «самостоятельной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 32,30/32,50 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не претерпев в течение среды изменений ни в бидах, ни в оферах.



Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,415/0,422 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового рубля не изменились, офера выросли на 20 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 10 октября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по не изменившемуся с закрытия вторника спросу и прибавившему 7,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 10 октября не изменились по спросу, прибавив 20 пунктов по предложению.



Двойная порция отложенного из-за длинных выходных в США предложения обязательной части экспортной выручки в комплекте с пролонгацией сжатия гривневой ликвидности, о чем дали понять упавшие остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора, с одной стороны уронили курс «зеленого» безнала на торгах межбанка, с другой, позволили НБУ пополнить свои резервы по демпинговой цене (27,99 UAH/USD) выкупал долларовые излишки с платформы Matching.



Наличный рынок довольно сдержанно отнесся к падению цен на «зеленый» безнал, имея представление о причинах этой коррекции. При этом, полагаю, уместно обратить внимание на перемены в курсовых «отношениях» наличного и безналичного долларов. Последний к среде оказался ниже первого.



Пока складывается впечатление об очевидном нежелании регулятора позволять цене безналичного «американца» закрепляться ниже концептуальнозначимой отметки 28,00 UAH/USD, хотя, представляется, в «воспитательных» целях регулятору очень хотелось бы вытрясти накопленные СКВ кубышки экспортеров.



То, что рынок наполнен СКВ сверх меры, дали понять результаты предыдущей торговли, когда в отсутствие из-за выходных в США притока экспортной выручки из-за рубежа, валютный межбанк прекрасно справился с этим, дав при этом возможность регулятору пополнить свои закрома на $10,0 млн.



Есть вероятность, что из-за опасений потерять на курсе в случае текущего состояния гривневой ликвидности, на ближайших торгах межбанка сохранится нисходящий тренд рынка безналичного доллара, дав возможность НБУ снова пополнить свои резервы. Последние новости с этого участка дают основание считать, что этот вопрос регулятор поставил во главу угла, на время оставив в стороне проблемы с гривневой ликвидность.



Так что, существует высокая вероятность сохранения присутствия на межбанковском рынке присутствия «зеленых медведей» на ближайшей сессии.



Однако, полагаю, рынок безналичного доллара на ближайших торгах может начать движение к относительной стабильности.



Как мы заметили выше, можно предположить попытку регулятора смягчить текущую, излишне жесткую монетарную ситуацию и предпринять меры для расширения гривневой ликвидности. Основанием для подобных ожиданий стало завершение в среду периода обязательного резервирования. Кстати, полагаю, это вынудило ряд банков продавать валюту со своей позиции для выполнения этих самых нормативов.



Иначе говоря, нужда в гривне в четверг должна заметно упасть, а приток экспортной выручки вернуться к прежним, «рутинным» объемам. Комплект только что перечисленных факторов дает надежду на терминацию «жесткой» ревальвации гривни, источниками которой стали длинные выходные в США и отчетность по обязательному резервированию, и вхождение рынка «зеленого» безнала в период относительной стабильности.



US