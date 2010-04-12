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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6459646064616462

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 916
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 916
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 00:24

  crazymod написав:
  bmwbmw написав:Сейчас можно придти с улицы в банк и купить 3-5Кдолл? Будут в наличии?


на этот вопрос нет однозначного ответа. Когда-то да, когда-то нет. В каком-то банке да, в каком-то нет. В каком-то банке сегодня да, завтра нет. В каком-то банке сегодня нет, завтра да. Если ты любитель лучших, чем на опте, курсов, ты не имеешь права быть ленивым.
Но в одном отделении чаще нет, чем да. В 3-5 отделениях одного банка чаще да, чем нет.

Таких людей нет, а скоро совсем не будет.
Наше вам с кисточкой.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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  #<1 ... 6459646064616462
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