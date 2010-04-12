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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 жов, 2018 00:24
crazymod написав: bmwbmw написав:
Сейчас можно придти с улицы в банк и купить 3-5Кдолл? Будут в наличии?
на этот вопрос нет однозначного ответа. Когда-то да, когда-то нет. В каком-то банке да, в каком-то нет. В каком-то банке сегодня да, завтра нет. В каком-то банке сегодня нет, завтра да. Если ты любитель лучших, чем на опте, курсов, ты не имеешь права быть ленивым.
Но в одном отделении чаще нет, чем да. В 3-5 отделениях одного банка чаще да, чем нет.
Таких людей нет, а скоро совсем не будет.
Наше вам с кисточкой.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Додано: Чет 11 жов, 2018 08:05
edvardd написав:
фигня это всё биржи падают не со среды, а с 1 октября - начала фингода в США, когда фонду наверх уже тянуть не надо...
Неделя открылась падением китайского рынка. Shanghai Composite и Shenzhen SE Component Index потеряли, соответственно (-3.89%) и (-4.05%), задав тон всем азиатским рынкам. Падение произошло после недельных каникул, так называемой Golden Week, а также воскресного решения Китайского центрального банка снизить нормы резервирования для коммерческих банков на 1%, в попытке стимулировать экономику, опасаясь последствий американо-китайских торговых войн. (с)
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Додано: Чет 11 жов, 2018 08:06
Корнеев написав:
Доуджонс так взагалі на межі 26000.Дивишся на індекси і таке відчуття що криза уже почалася.
Даже не надейтесь) Он, конечно, будет - но не тогда когда Вы его не будете ждать!!!!
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Investor_33
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Додано: Чет 11 жов, 2018 08:24
Investor_33
Я як піонер- завжди готовий до кризи
Але спеціально не чекаю, прийде коли прийде.
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
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Корнеев
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Додано: Чет 11 жов, 2018 08:40
Investor_33 написав: Корнеев написав:
Доуджонс так взагалі на межі 26000.Дивишся на індекси і таке відчуття що криза уже почалася.
Даже не надейтесь) Он, конечно, будет - но не тогда когда Вы его не будете ждать!!!!
Если ждать каждый день...
Даже сломанные механические часы два раза в сутки показывают абсолютно точное время!)))
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