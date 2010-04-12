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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6459646064616462

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 916
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 916
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 00:24

  crazymod написав:
  bmwbmw написав:Сейчас можно придти с улицы в банк и купить 3-5Кдолл? Будут в наличии?


на этот вопрос нет однозначного ответа. Когда-то да, когда-то нет. В каком-то банке да, в каком-то нет. В каком-то банке сегодня да, завтра нет. В каком-то банке сегодня нет, завтра да. Если ты любитель лучших, чем на опте, курсов, ты не имеешь права быть ленивым.
Но в одном отделении чаще нет, чем да. В 3-5 отделениях одного банка чаще да, чем нет.

Таких людей нет, а скоро совсем не будет.
Наше вам с кисточкой.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 08:05

  edvardd написав:
  Вкладчик1234 написав:
  antey1969 написав:Что происходит на рынках? Как-то резко вдруг все индексы рухнули


Лавина аукционов госдолга США отправила в пике биржи по всему миру
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/lavina-aukcionov-gosdolga-ssha-otpravila-v-pike-birzhi-po-vsemu-miru-1027605565

фигня это всё биржи падают не со среды, а с 1 октября - начала фингода в США, когда фонду наверх уже тянуть не надо...

Неделя открылась падением китайского рынка. Shanghai Composite и Shenzhen SE Component Index потеряли, соответственно (-3.89%) и (-4.05%), задав тон всем азиатским рынкам. Падение произошло после недельных каникул, так называемой Golden Week, а также воскресного решения Китайского центрального банка снизить нормы резервирования для коммерческих банков на 1%, в попытке стимулировать экономику, опасаясь последствий американо-китайских торговых войн. (с)
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 08:06

Re: Валютный рынок в контексте

  Корнеев написав:Доуджонс так взагалі на межі 26000.Дивишся на індекси і таке відчуття що криза уже почалася.

Даже не надейтесь) Он, конечно, будет - но не тогда когда Вы его не будете ждать!!!!
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 08:24

Investor_33
Я як піонер- завжди готовий до кризи :)
Але спеціально не чекаю, прийде коли прийде.
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 08:40

  Investor_33 написав:
  Корнеев написав:Доуджонс так взагалі на межі 26000.Дивишся на індекси і таке відчуття що криза уже почалася.

Даже не надейтесь) Он, конечно, будет - но не тогда когда Вы его не будете ждать!!!!

Если ждать каждый день...
Даже сломанные механические часы два раза в сутки показывают абсолютно точное время!)))
antey1969
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