Додано: Чет 11 жов, 2018 09:05

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,01/28,03 UAH/USD виртуально, без сделок.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.02 Киева ограничились симметричным расширением спреда, обосновавшись на уровне 28,00/28,04 UAH/USD. «Рынок готовится выбрать направление свое дальнейшего движения», - резюмировал наш консультант.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 11 октября с уровней: доллар – 27,90/28,15 UAH/USD, евро – 32,10/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу по предложению прибавил по 5,0 коп.



Евро по сравнению с 10 октября по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 10 октября по спросу упал на 60 пунктов, потеряв 50 пунктов по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1522, поднявшись до $1,1542 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до отметки $1,1547 на открытии торгов в Европе.



Дата: 11 октября 2018 г. на 09.58



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 28,05/28,14 UAH/USD

€ – 32,35/32,57 UAH/EUR

RUB – 0,415/0,420 UAH/RUB



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