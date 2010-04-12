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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6460646164626463>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 916
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 916
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 00:24

  crazymod написав:
  bmwbmw написав:Сейчас можно придти с улицы в банк и купить 3-5Кдолл? Будут в наличии?


на этот вопрос нет однозначного ответа. Когда-то да, когда-то нет. В каком-то банке да, в каком-то нет. В каком-то банке сегодня да, завтра нет. В каком-то банке сегодня нет, завтра да. Если ты любитель лучших, чем на опте, курсов, ты не имеешь права быть ленивым.
Но в одном отделении чаще нет, чем да. В 3-5 отделениях одного банка чаще да, чем нет.

Таких людей нет, а скоро совсем не будет.
Наше вам с кисточкой.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 08:05

  edvardd написав:
  Вкладчик1234 написав:
  antey1969 написав:Что происходит на рынках? Как-то резко вдруг все индексы рухнули


Лавина аукционов госдолга США отправила в пике биржи по всему миру
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/lavina-aukcionov-gosdolga-ssha-otpravila-v-pike-birzhi-po-vsemu-miru-1027605565

фигня это всё биржи падают не со среды, а с 1 октября - начала фингода в США, когда фонду наверх уже тянуть не надо...

Неделя открылась падением китайского рынка. Shanghai Composite и Shenzhen SE Component Index потеряли, соответственно (-3.89%) и (-4.05%), задав тон всем азиатским рынкам. Падение произошло после недельных каникул, так называемой Golden Week, а также воскресного решения Китайского центрального банка снизить нормы резервирования для коммерческих банков на 1%, в попытке стимулировать экономику, опасаясь последствий американо-китайских торговых войн. (с)
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 08:06

Re: Валютный рынок в контексте

  Корнеев написав:Доуджонс так взагалі на межі 26000.Дивишся на індекси і таке відчуття що криза уже почалася.

Даже не надейтесь) Он, конечно, будет - но не тогда когда Вы его не будете ждать!!!!
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 08:24

Investor_33
Я як піонер- завжди готовий до кризи :)
Але спеціально не чекаю, прийде коли прийде.
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 08:40

  Investor_33 написав:
  Корнеев написав:Доуджонс так взагалі на межі 26000.Дивишся на індекси і таке відчуття що криза уже почалася.

Даже не надейтесь) Он, конечно, будет - но не тогда когда Вы его не будете ждать!!!!

Если ждать каждый день...
Даже сломанные механические часы два раза в сутки показывают абсолютно точное время!)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:05

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,01/28,03 UAH/USD виртуально, без сделок.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.02 Киева ограничились симметричным расширением спреда, обосновавшись на уровне 28,00/28,04 UAH/USD. «Рынок готовится выбрать направление свое дальнейшего движения», - резюмировал наш консультант.

Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 11 октября с уровней: доллар – 27,90/28,15 UAH/USD, евро – 32,10/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием среды, доллар по спросу по предложению прибавил по 5,0 коп.

Евро по сравнению с 10 октября по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.

Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 10 октября по спросу упал на 60 пунктов, потеряв 50 пунктов по предложению.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1522, поднявшись до $1,1542 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до отметки $1,1547 на открытии торгов в Европе.

Дата: 11 октября 2018 г. на 09.58

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,05/28,14 UAH/USD
€ – 32,35/32,57 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,420 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:06

  antey1969 написав:Что происходит на рынках? Как-то резко вдруг все индексы рухнули


Головний інвестиційний директор Commonwealth Financial Network Бред Макміллан зазначив, що зниження індексів стало наслідком звичайної волатильності і що відкат на фондових ринках назрівав давно.

"Думаю, що безпосереднім приводом стали процентні ставки. Коли ставки так сильно зростають, реакція неминуче послідує. Ставки прибутковості US Treasuries лежать в основі всіх фінансових активів, і коли вони підвищуються, наслідки відчуваються повсюдно", - сказав він.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/10/11/641512/
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:14

Re: Валютный рынок в контексте

ну -831 по доу і -915 по ніккей за день це звичайно жесть.
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:27

Привет из Днепра-2

К 10.20 котировки безналичного доллара вернулись к отметке 28,00/28,03 UAH/USD, а наш консультант предположил нынешнее вхождение рынка «американца» в боковой тренд. Этот вариант сценария вполне реальный, однако, на пути его реализации могут появиться трудности. Например эта.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки изрядного расширения гривневой ликвидности.
Об этом дали понять подскочившие с уровня 38 163,1 млн. грн. к отметке 51 893,4млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Банки закончили отчетность по обязательному резервированию.

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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:30

  Корнеев написав:ну -831 по доу і -915 по ніккей за день це звичайно жесть.


Астрономическое размещение трежурок требует жертв.

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дядя Caша
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