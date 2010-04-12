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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6460646164626463

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 916
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 916
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:32

Re: Валютный рынок в контексте

«Я думаю, ФРС сошла с ума», — прокомментировал журналистам падение американских индексов президент США Дональд Трамп. Позднее он добавил, что не считает причиной падения индексов торговую войну с Китаем.

Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/stockmarket ... irzhi.html
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:38

  дядя Caша написав:
  Корнеев написав:ну -831 по доу і -915 по ніккей за день це звичайно жесть.


Астрономическое размещение трежурок требует жертв.

US

И знающие люди (ну и те кто просчитывает на несколько ходов вперед) на этом неплохо заработали...
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:38

Привет из Днепра-3

Вопреки опасениям из-за выросшей ликвидности нацвалюты, котировки безналичного «американца» на межбанке около 10.36 Киева упали к 27,98/28,00 UAH/USD. «Ждем регулятора», - был кратким наш консультант.

Дата: 11 октября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.33

Мелкий опт «неформал»

$ 28,02/28,07 UAH/USD
EUR 32,20/32,45 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 11 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:42

  Investor_33 написав:
  дядя Caша написав:
  Корнеев написав:ну -831 по доу і -915 по ніккей за день це звичайно жесть.


Астрономическое размещение трежурок требует жертв.

US

И знающие люди (ну и те кто просчитывает на несколько ходов вперед) на этом неплохо заработали...

А як зараз справи з можливістю покупки акцій компаній з США в УКраїні?
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:44

  Корнеев написав:«Я думаю, ФРС сошла с ума», — прокомментировал журналистам падение американских индексов президент США Дональд Трамп. Позднее он добавил, что не считает причиной падения индексов торговую войну с Китаем.

Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/stockmarket ... irzhi.html


Лукавит Трамп. Сам же создал дыру в бюджете фискальными послаблениями, которую надо латать размещениями трежурок. А размещать их без "технической" поддержки курса доллара посредством роста ставок сложно. Вчера с долларом конфуз обеспечил фунтик, думаю, дальше "зелени" станет полегче.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:04

Привет из Днепра-4

По состоянию на 11.01 котировки доллара без вмешательства регулятора сузили спред, провалившись ниже цифры 28,00 UAH/USD по обеим позициям - 27,98/27,99 UAH/USD.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 11 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,02/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0), евро – 32,35/32,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 10 октября спрос и офера прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,415/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос не изменился пунктов, офера потеряли 20 пунктов).

На открытии торгов 11 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях «виртуального», по сути, баланса.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,02/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0), евро – 32,35/32,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 10 октября спрос и офера прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,415/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос не изменился пунктов, офера потеряли 20 пунктов).

На старте торгов 11 октября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.

Дата: 11 октября 2018 г. на 10.56

Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,05/28,12 UAH/USD
€ 32,40/32,60 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,420 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания оптового клиентского «приноса».

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:25

Привет из Днепра-5

К 11.19 котировки доллара на межбанке замерли на отметке 27,98/27,99 UAH/USD.
На рынке наблюдается ситуативный баланс спроса и предложения, на продажи экспортеров подтянулись покупатели СКВ.

Дополуденная волатильная торговля безналичным долларом, немного успокоившаяся с появлением на рынке системных покупателей, сбалансировавших спрос и предложение, сопровождалась сохранением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo в «приподнятом» до уровня 17,00/18,00% годовых состоянии. Эта динамика противоречит подскочившим объемам остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

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дядя Caша
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