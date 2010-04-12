Додано: Чет 11 жов, 2018 10:04

Привет из Днепра-4



По состоянию на 11.01 котировки доллара без вмешательства регулятора сузили спред, провалившись ниже цифры 28,00 UAH/USD по обеим позициям - 27,98/27,99 UAH/USD.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 11 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,02/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0), евро – 32,35/32,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 10 октября спрос и офера прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,415/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос не изменился пунктов, офера потеряли 20 пунктов).



На открытии торгов 11 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях «виртуального», по сути, баланса.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,02/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0), евро – 32,35/32,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 10 октября спрос и офера прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,415/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос не изменился пунктов, офера потеряли 20 пунктов).



На старте торгов 11 октября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.



Дата: 11 октября 2018 г. на 10.56



Рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 28,05/28,12 UAH/USD

€ 32,40/32,60 UAH/EUR

RUB – 0,413/0,420 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях

преобладания оптового клиентского «приноса».



US