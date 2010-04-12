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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6462646364646465>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 916
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 916
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:25

Привет из Днепра-7

Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
понизился на 1,04 коп., составив 27,9889 UAH/USD.

На 12.21 цена безналичного «американца» на межбанке не тронулась с отметки 27,975/27,985 UAH/USD в сопровождении сохранившегося равновесия покупок и продаж.

На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» уронили действующие цены доллара, отвечая на клиентские офера и заметное обострение гривнедефицита: 27,98/28,03 UAH/USD, евро – 32,25/32,40-45 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и «вялая» торговля. Обороты «низкие».

По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен на уровне открытия: 28,05/28,10 UAH/USD, евро – 32,45/32,60 UAH/EUR, рубль 0,414/0,420 UAH/RUB. На указанное время здесь утреннее преобладание оптового «приноса» сменилось относительным равновесием покупок и продаж при некотором преобладании спроса и дефиците клиентских оферов валюты. Это стало главной причиной текущей ценовой политики в городе.

Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, реагируя на настроения межбанка, клиентские предложения и в рамках мероприятий по выравниванию рынка, составив 28,00/28,07 UAH/USD, евро – 32,25/32,50 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB.

К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня.
С невысокой ликвидностью.

Дата: 11 октября 2018 г. на 11.53

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,02/28,11 UAH/USD
€ – 32,30/32,53 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,420 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:31

Если НБУ даст продавить 28, начнется панический слив. Надеюсь, что этого не случится. Ревальвация в октябре, а пик в августе? Оригинально'c.
А харьковский нал со вчерашнего сполз на 6 копеек (15 -> 09), немало, вчера были меньше склонны к снижению, стояли на месте, но второй день подряд на МБ и их заставил.
crazymod
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:40

Re: Валютный рынок в контексте

Ну что, идем в этом театре абсурда на 27писят?
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:45

  crazymod написав:Если НБУ даст продавить 28, начнется панический слив.

Тут Ваш земляк,лікар,математик,Сінус/Траст,або як кличуть його на форумі Провидець,писав,що 30 переноситься з вересня на жовтень.
Передайте йому,що він,скоріш за все,не вгадає.
Напишіть йому про це в приватних повідомленнях.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:47

Окуда такая эйфория , курс на 2 копейки просел и сразу прогнозы на 27...друзья расслабтесь, никто не позволит упасть курсу на 27, и причин этому масса.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:48

  zzzzzz написав:Окуда такая эйфория , курс на 2 копейки просел и сразу прогнозы на 27...друзья расслабтесь, никто не позволит упасть курсу на 27, и причин этому масса.

То есть на 27 не позволят, а на 27.05 вполне? :D
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:50

  tea написав:
  crazymod написав:Если НБУ даст продавить 28, начнется панический слив.

Тут Ваш земляк,лікар,математик,Сінус/Траст,або як кличуть його на форумі Провидець,писав,що 30 переноситься з вересня на жовтень.
Передайте йому,що він,скоріш за все,не вгадає.
Напишіть йому про це в приватних повідомленнях.


У вас писалка сломалась? Сами ему и напишите.
crazymod
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:52

  Captain Obvious написав:Ну что, идем в этом театре абсурда на 27писят?

Гривна сильно недооценена , даже 27 много
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:55

Re: Валютный рынок в контексте

ИМХО хороший шанс закупить еще доллара на зиму.
По поводу пика в августе и просадки в октябре, так ведь писали же не раз, что НБУ сломает привычную игру, чтоб не расслаблялись. Ведь не дураки же там сидят.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:59

  crazymod написав:
  tea написав:
  crazymod написав:Если НБУ даст продавить 28, начнется панический слив.

Тут Ваш земляк,лікар,математик,Сінус/Траст,або як кличуть його на форумі Провидець,писав,що 30 переноситься з вересня на жовтень.
Передайте йому,що він,скоріш за все,не вгадає.
Напишіть йому про це в приватних повідомленнях.


У вас писалка сломалась? Сами ему и напишите.

В мене зламалась.Тому я й прошу Вас написати Провидцю в приватні повідомлення від мого імені,що він скоріш за все не вгадав.
tea
 
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