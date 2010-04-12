Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 1,04 коп., составив 27,9889 UAH/USD.
На 12.21 цена безналичного «американца» на межбанке не тронулась с отметки 27,975/27,985 UAH/USD в сопровождении сохранившегося равновесия покупок и продаж.
На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» уронили действующие цены доллара, отвечая на клиентские офера и заметное обострение гривнедефицита: 27,98/28,03 UAH/USD, евро – 32,25/32,40-45 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и «вялая» торговля. Обороты «низкие».
По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен на уровне открытия: 28,05/28,10 UAH/USD, евро – 32,45/32,60 UAH/EUR, рубль 0,414/0,420 UAH/RUB. На указанное время здесь утреннее преобладание оптового «приноса» сменилось относительным равновесием покупок и продаж при некотором преобладании спроса и дефиците клиентских оферов валюты. Это стало главной причиной текущей ценовой политики в городе.
Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, реагируя на настроения межбанка, клиентские предложения и в рамках мероприятий по выравниванию рынка, составив 28,00/28,07 UAH/USD, евро – 32,25/32,50 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня. С невысокой ликвидностью.
Если НБУ даст продавить 28, начнется панический слив. Надеюсь, что этого не случится. Ревальвация в октябре, а пик в августе? Оригинально'c. А харьковский нал со вчерашнего сполз на 6 копеек (15 -> 09), немало, вчера были меньше склонны к снижению, стояли на месте, но второй день подряд на МБ и их заставил.
Тут Ваш земляк,лікар,математик,Сінус/Траст,або як кличуть його на форумі Провидець,писав,що 30 переноситься з вересня на жовтень. Передайте йому,що він,скоріш за все,не вгадає. Напишіть йому про це в приватних повідомленнях.
Тут Ваш земляк,лікар,математик,Сінус/Траст,або як кличуть його на форумі Провидець,писав,що 30 переноситься з вересня на жовтень. Передайте йому,що він,скоріш за все,не вгадає. Напишіть йому про це в приватних повідомленнях.
ИМХО хороший шанс закупить еще доллара на зиму. По поводу пика в августе и просадки в октябре, так ведь писали же не раз, что НБУ сломает привычную игру, чтоб не расслаблялись. Ведь не дураки же там сидят.
Тут Ваш земляк,лікар,математик,Сінус/Траст,або як кличуть його на форумі Провидець,писав,що 30 переноситься з вересня на жовтень. Передайте йому,що він,скоріш за все,не вгадає. Напишіть йому про це в приватних повідомленнях.
У вас писалка сломалась? Сами ему и напишите.
В мене зламалась.Тому я й прошу Вас написати Провидцю в приватні повідомлення від мого імені,що він скоріш за все не вгадав.