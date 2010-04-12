Додано: Чет 11 жов, 2018 12:05

crazymod написав: Если НБУ даст продавить 28, начнется панический слив. Если НБУ даст продавить 28, начнется панический слив.

Captain Obvious написав: Ну что, идем в этом театре абсурда на 27писят? Ну что, идем в этом театре абсурда на 27писят?

Уже продавили.Был достаточно серьезный слив в начале недели, когда продавали, надеясь на высокий курс из-за выходного в США. При этом многие покупатели воздержались от выхода на рынок в эти дни. Большого навеса быть не должно. Все таки определяющую роль на рынке играют не мелкие хомяки-спекулянты.Рынок неплохо отыграл рассинхрон выходных, сохраняя относительный баланс. Интервенции НБУ, похоже, были минимальными и в непривычном для такой ситуации направлении.Обращает на себя внимание тот факт, что позавчера банки массово разместили гривну на овернайтах, а вчера почти всю оставили на счетах. Даже еще и за кредитами овернайт в НБУ сходили. Возникает вопрос, куда эта гривна пойдет дальше?Мы же не в магазине, где нет сдачи, чтобы так увлекаться круглыми числамиЕсли смотреть не на абсолютные величины, а на изменение курса, мы увидим весьма скромные движения, которые не покажутся абсурдными. Впрочем, уже пора качнуться и в другую сторону. Скучно долго идти в одном направлении.