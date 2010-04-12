RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6463646464656466>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 916
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 916
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 12:05

Re: Валютный рынок в контексте

  crazymod написав:Если НБУ даст продавить 28, начнется панический слив.

Уже продавили.
Был достаточно серьезный слив в начале недели, когда продавали, надеясь на высокий курс из-за выходного в США. При этом многие покупатели воздержались от выхода на рынок в эти дни. Большого навеса быть не должно. Все таки определяющую роль на рынке играют не мелкие хомяки-спекулянты.
Рынок неплохо отыграл рассинхрон выходных, сохраняя относительный баланс. Интервенции НБУ, похоже, были минимальными и в непривычном для такой ситуации направлении.
Обращает на себя внимание тот факт, что позавчера банки массово разместили гривну на овернайтах, а вчера почти всю оставили на счетах. Даже еще и за кредитами овернайт в НБУ сходили. Возникает вопрос, куда эта гривна пойдет дальше?
  Captain Obvious написав:Ну что, идем в этом театре абсурда на 27писят?

Мы же не в магазине, где нет сдачи, чтобы так увлекаться круглыми числами :)
Если смотреть не на абсолютные величины, а на изменение курса, мы увидим весьма скромные движения, которые не покажутся абсурдными. Впрочем, уже пора качнуться и в другую сторону. Скучно долго идти в одном направлении.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3312
З нами з: 02.09.15
Подякував: 711 раз.
Подякували: 1166 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 12:05

  Vadim V написав:
  Captain Obvious написав:Ну что, идем в этом театре абсурда на 27писят?

Гривна сильно недооценена , даже 27 много

Согласен. 8.15 самое оно.
Всё остальное — загоны спекулянтов, и все, кто купит даже па9.00 — пожалеют.
Востаннє редагувалось Captain Obvious в Чет 11 жов, 2018 12:07, всього редагувалось 1 раз.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
Повідомлень: 932
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 12:06

  tea написав:
  crazymod написав:В мене зламалась.Тому я й прошу Вас написати Провидцю в приватні повідомлення від мого імені,що він скоріш за все не вгадав.


Поезжайте в Одессу, пойдите на Дерибасовскую, спросите магазин тети Сони, купите у нее гуся и компостируйте ему мозги. Мне не надо. Обратитесь со своим бредом к вашему семейному доктору Холяве. Тем более, что у него как раз нужная специализация.
crazymod
 
Повідомлень: 325
З нами з: 17.08.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 12:12

Re: Валютный рынок в контексте

  sailed написав:По поводу пика в августе и просадки в октябре, так ведь писали же не раз, что НБУ сломает привычную игру, чтоб не расслаблялись. Ведь не дураки же там сидят.

Позвольте напомнить, что во второй декаде октября прошлого года гривна тоже укреплялась. Привычная игра вполне целая :)
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3312
З нами з: 02.09.15
Подякував: 711 раз.
Подякували: 1166 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 12:20

Re: Валютный рынок в контексте

  Captain Obvious написав:Согласен. 8.15 самое оно.Всё остальное — загоны спекулянтов, и все, кто купит даже па9.00 — пожалеют

ПисАли тут уже что купившие по 28,38 тоже в плюсе ... ну когда то будут ... наверное...
З.Ы. Киев 28,03 на отдачу (на табло)
Investor_33
 
Повідомлень: 581
З нами з: 16.05.17
Подякував: 38 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 12:44

А что ж никто не пишет, что Нацбанк сегодня активно выкупает?
При этом уже два раза курс понижал...Прозрачно намекая, чтобы сдавали активнее, пока не подешевело...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1940
З нами з: 22.02.16
Подякував: 242 раз.
Подякували: 449 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:06

  Investor_33 написав:
  Captain Obvious написав:Согласен. 8.15 самое оно.Всё остальное — загоны спекулянтов, и все, кто купит даже па9.00 — пожалеют

ПисАли тут уже что купившие по 28,38 тоже в плюсе ... ну когда то будут ... наверное...
З.Ы. Киев 28,03 на отдачу (на табло)

Долар від липня виріс на 2.50 грн, скоригував на 50 копійок.Якщо це приносить вам відчуття задоволення то нехай.З 1996 року долар виріс з 1.76 до 28 грн, тобто щороку в середньому прибавляв 1.20 грн.Не бачу причини чому цього року чи наступного маєбути інакше, але щиросердечно хотів би щоб ця вакханалія закінчилась і ми перетворились в стабільну країну з низькими кредитними та депозитними ставками.Але на жаль...
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
Повідомлень: 1588
З нами з: 03.07.12
Подякував: 107 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:12

7км с утра 28,05-28,10

после 11-ти 28,04-28,08

после обеда 28,02-28,07
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
prodigy
 
Повідомлень: 4094
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1859 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:15

Re: Валютный рынок в контексте

да і говерла прийом підняла з 27.92 на 27.95
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
Повідомлень: 1588
З нами з: 03.07.12
Подякував: 107 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:18

  Искатель написав:А что ж никто не пишет, что Нацбанк сегодня активно выкупает?
При этом уже два раза курс понижал...Прозрачно намекая, чтобы сдавали активнее, пока не подешевело...

А що ніхто не пише,що ціна на газ дійсна до 18 числа,і залишився всього тиждень.
tea
 
Повідомлень: 15908
З нами з: 15.11.08
Подякував: 411 раз.
Подякували: 2065 раз.
 
Профіль
4
3
  #<1 ... 6463646464656466>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bobb, Слушатель, ЛОБ і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1347, 1348, 1349
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13487 1521981
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 жов, 2018 11:36
Patr1ot
Валютный рынок в мире 1 ... 642, 643, 644
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6430 1363233
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 жов, 2018 09:14
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246189
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.