Уже продавили. Был достаточно серьезный слив в начале недели, когда продавали, надеясь на высокий курс из-за выходного в США. При этом многие покупатели воздержались от выхода на рынок в эти дни. Большого навеса быть не должно. Все таки определяющую роль на рынке играют не мелкие хомяки-спекулянты. Рынок неплохо отыграл рассинхрон выходных, сохраняя относительный баланс. Интервенции НБУ, похоже, были минимальными и в непривычном для такой ситуации направлении. Обращает на себя внимание тот факт, что позавчера банки массово разместили гривну на овернайтах, а вчера почти всю оставили на счетах. Даже еще и за кредитами овернайт в НБУ сходили. Возникает вопрос, куда эта гривна пойдет дальше?
Captain Obvious написав:Ну что, идем в этом театре абсурда на 27писят?
Мы же не в магазине, где нет сдачи, чтобы так увлекаться круглыми числами Если смотреть не на абсолютные величины, а на изменение курса, мы увидим весьма скромные движения, которые не покажутся абсурдными. Впрочем, уже пора качнуться и в другую сторону. Скучно долго идти в одном направлении.
crazymod написав:В мене зламалась.Тому я й прошу Вас написати Провидцю в приватні повідомлення від мого імені,що він скоріш за все не вгадав.
Поезжайте в Одессу, пойдите на Дерибасовскую, спросите магазин тети Сони, купите у нее гуся и компостируйте ему мозги. Мне не надо. Обратитесь со своим бредом к вашему семейному доктору Холяве. Тем более, что у него как раз нужная специализация.
Captain Obvious написав:Согласен. 8.15 самое оно.Всё остальное — загоны спекулянтов, и все, кто купит даже па9.00 — пожалеют
ПисАли тут уже что купившие по 28,38 тоже в плюсе ... ну когда то будут ... наверное... З.Ы. Киев 28,03 на отдачу (на табло)
Долар від липня виріс на 2.50 грн, скоригував на 50 копійок.Якщо це приносить вам відчуття задоволення то нехай.З 1996 року долар виріс з 1.76 до 28 грн, тобто щороку в середньому прибавляв 1.20 грн.Не бачу причини чому цього року чи наступного маєбути інакше, але щиросердечно хотів би щоб ця вакханалія закінчилась і ми перетворились в стабільну країну з низькими кредитними та депозитними ставками.Але на жаль...
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн