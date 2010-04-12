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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6463646464656466

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 916
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 916
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:22

  crazymod написав:
  tea написав:
  crazymod написав:В мене зламалась.Тому я й прошу Вас написати Провидцю в приватні повідомлення від мого імені,що він скоріш за все не вгадав.


Поезжайте в Одессу, пойдите на Дерибасовскую, спросите магазин тети Сони, купите у нее гуся и компостируйте ему мозги. Мне не надо. Обратитесь со своим бредом к вашему семейному доктору Холяве. Тем более, что у него как раз нужная специализация.

Ви всього три місяці на форумі,а вже знаєте,що Пізнайко мій сімейний лікар.Як так трапилось?Ви до цього писали під іншим ніком?
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:23

Евро пока уверенно вверх - 1,1572, намекая, что пару дней назад было локальное дно.
crazymod
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:28

  tea написав:
  Искатель написав:А что ж никто не пишет, что Нацбанк сегодня активно выкупает?
При этом уже два раза курс понижал...Прозрачно намекая, чтобы сдавали активнее, пока не подешевело...

А що ніхто не пише,що ціна на газ дійсна до 18 числа,і залишився всього тиждень.

Кому он нужен , в Днепре +25 загорать можно :) .
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:30

  Vadim V написав:
  tea написав:
  Искатель написав:А что ж никто не пишет, что Нацбанк сегодня активно выкупает?
При этом уже два раза курс понижал...Прозрачно намекая, чтобы сдавали активнее, пока не подешевело...

А що ніхто не пише,що ціна на газ дійсна до 18 числа,і залишився всього тиждень.

Кому он нужен , в Днепре +25 загорать можно :) .

Тоді загорайте в тіні,щоб сонячний удар не отримати.
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:32

  Vadim V написав:
  Captain Obvious написав:Ну что, идем в этом театре абсурда на 27писят?

Гривна сильно недооценена , даже 27 много


угум.
Сальдо торгового баланса сколько кварталов в минусе? Поддержку курсу оказывает только финансовый счёт, который стимулирует приток инвестиций (в гос.бумаги) перманентным ростом процентной ставки. По сколько уже занимают? Под 20% в гривне и почти 8% в долларе.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:49

  tea написав:
  Искатель написав:А что ж никто не пишет, что Нацбанк сегодня активно выкупает?
При этом уже два раза курс понижал...Прозрачно намекая, чтобы сдавали активнее, пока не подешевело...

А що ніхто не пише,що ціна на газ дійсна до 18 числа,і залишився всього тиждень.

Вчора Рева сказав, що продовжать дію, поки не домовляться з МВФ.
twin
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