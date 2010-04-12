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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 жов, 2018 13:22
crazymod написав: tea написав: crazymod написав:
В мене зламалась.Тому я й прошу Вас написати Провидцю в приватні повідомлення від мого імені,що він скоріш за все не вгадав.
Поезжайте в Одессу, пойдите на Дерибасовскую, спросите магазин тети Сони, купите у нее гуся и компостируйте ему мозги. Мне не надо. Обратитесь со своим бредом к вашему семейному доктору Холяве. Тем более, что у него как раз нужная специализация.
Ви всього три місяці на форумі,а вже знаєте,що Пізнайко мій сімейний лікар.Як так трапилось?Ви до цього писали під іншим ніком?
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tea
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Додано: Чет 11 жов, 2018 13:23
Евро пока уверенно вверх - 1,1572, намекая, что пару дней назад было локальное дно.
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crazymod
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Додано: Чет 11 жов, 2018 13:28
tea написав: Искатель написав:
А что ж никто не пишет, что Нацбанк сегодня активно выкупает?
При этом уже два раза курс понижал...Прозрачно намекая, чтобы сдавали активнее, пока не подешевело...
А що ніхто не пише,що ціна на газ
дійсна до 18 числа,і залишився всього тиждень.
Кому он нужен , в Днепре +25 загорать можно
.
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Vadim V
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Додано: Чет 11 жов, 2018 13:30
Vadim V написав: tea написав: Искатель написав:
А что ж никто не пишет, что Нацбанк сегодня активно выкупает?
При этом уже два раза курс понижал...Прозрачно намекая, чтобы сдавали активнее, пока не подешевело...
А що ніхто не пише,що ціна на газ
дійсна до 18 числа,і залишився всього тиждень.
Кому он нужен , в Днепре +25 загорать можно
.
Тоді загорайте в тіні,щоб сонячний удар не отримати.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 13:32
Vadim V написав: Captain Obvious написав:
Ну что, идем в этом театре абсурда на 27писят?
Гривна сильно недооценена , даже 27 много
угум.
Сальдо торгового баланса сколько кварталов в минусе? Поддержку курсу оказывает только финансовый счёт, который стимулирует приток инвестиций (в гос.бумаги) перманентным ростом процентной ставки. По сколько уже занимают? Под 20% в гривне и почти 8% в долларе.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 13:49
tea написав: Искатель написав:
А что ж никто не пишет, что Нацбанк сегодня активно выкупает?
При этом уже два раза курс понижал...Прозрачно намекая, чтобы сдавали активнее, пока не подешевело...
А що ніхто не пише,що ціна на газ дійсна до 18 числа,і залишився всього тиждень.
Вчора Рева сказав, що продовжать дію, поки не домовляться з МВФ.
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