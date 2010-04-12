RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6465646664676468>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 916
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 916
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:26

  Искатель написав:А что ж никто не пишет, что Нацбанк сегодня активно выкупает?
При этом уже два раза курс понижал...Прозрачно намекая, чтобы сдавали активнее, пока не подешевело...


На, если сказали "а", говорите и "б". Все свои стесняться нечего. Но есть один нюанс: участие НБУ в торгах гривневыми интервенциями как раз и замедляет коррекцию курса доллара. Разумеется, на фоне пополнения "закромов".

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67645
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4278 раз.
Подякували: 7802 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:29

курс

Владельцы терминалов порта Южный в знак протеста могут остановить экспорт на два дня:"Собирай народ! Обзвони всех. Ты же всех знаешь. На пару дней тормознуть экспорт (лучше на пару недель), пусть корабли постоят и валюта в страну не позаходит. Забастовка - у всех нормальных форс-мажор. Курс 30 и этих 3,14аров на вилах вынесут. Твари", - добавил Петрище.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5327
З нами з: 20.11.08
Подякував: 63 раз.
Подякували: 1303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:30

  tea написав:
  tea написав:
  crazymod написав:В мене зламалась.Тому я й прошу Вас написати Провидцю в приватні повідомлення від мого імені,що він скоріш за все не вгадав.


Поезжайте в Одессу, пойдите на Дерибасовскую, спросите магазин тети Сони, купите у нее гуся и компостируйте ему мозги. Мне не надо. Обратитесь со своим бредом к вашему семейному доктору Холяве. Тем более, что у него как раз нужная специализация.

Ви всього три місяці на форумі,а вже знаєте,що Пізнайко мій сімейний лікар.Як так трапилось?Ви до цього писали під іншим ніком?[/quote]

ДС на правах старожила может вылечить многих. Прошу прекратить склоку, сосредоточившись на деньгах. Наших и не наших.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67645
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4278 раз.
Подякували: 7802 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:35

  дядя Caша написав:ДС на правах старожила может вылечить многих. Прошу прекратить склоку, сосредоточившись на деньгах. Наших и не наших.

US[/color][/b]


Согласен. Постоянного провокатора нужно банить. И желательно подольше, может тогда дойдет, что нужно писать по теме.
crazymod
 
Повідомлень: 329
З нами з: 17.08.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:39

Re: Валютный рынок в контексте

Та шо пісать , дєнєг нєт, всє вложени в нєліквід па 28.38.Но ми дєржимся ...
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
Повідомлень: 1591
З нами з: 03.07.12
Подякував: 107 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:41

Как-то наблюдается лёгкая паника, на форуме заговорили уже о 27,50 и ниже. :D
На паралл. ветке писал ещё в субботу:
Обратите внимание на график прошлого года.
Курс падал с 26,80 05.10.2017 до 26,42 19.10, затем 26,96 06.11 и опять упал до 26,49 22.11. И уже после этого начался стабильный и достаточно быстрый рост. Т.е. было 2 относительно глубоких падения
Вполне вероятно повторение такого и в этом году.
Правда, сегодняшние уровни заметно выше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 10541
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3284 раз.
Подякували: 3107 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:45

  Корнеев написав:Та шо пісать , дєнєг нєт, всє вложени в нєліквід па 28.38.Но ми дєржимся ...


Я последний раз брал по 27,85, так что пока еще в плюсах.
Заметил, кстати, что вроде внутренний рынок стал слегка более адекватным.
Раньше при падении индекса доллара в миру, гривня часто наоборот падала по отношению к доллару. То есть театр абсурда был полным. А теперь временами (как сейчас) синхрон.
Евро уже почти 1,16.
Востаннє редагувалось crazymod в Чет 11 жов, 2018 14:47, всього редагувалось 1 раз.
crazymod
 
Повідомлень: 329
З нами з: 17.08.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:47

  edvardd написав:Владельцы терминалов порта Южный в знак протеста могут остановить экспорт на два дня:"Собирай народ! Обзвони всех. Ты же всех знаешь. На пару дней тормознуть экспорт (лучше на пару недель), пусть корабли постоят и валюта в страну не позаходит. Забастовка - у всех нормальных форс-мажор. Курс 30 и этих 3,14аров на вилах вынесут. Твари", - добавил Петрище.



Владелец терминалов порта один -государство Украина
http://nikvesti.com/news/politics/141501

п.с. валюта поступает, но ее объемы не сопоставимы даже с одним днем торгов МБ
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
prodigy
 
Повідомлень: 4095
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1859 раз.
Подякували: 1103 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:51

  crazymod написав:
  Корнеев написав:Та шо пісать , дєнєг нєт, всє вложени в нєліквід па 28.38.Но ми дєржимся ...


Я последний раз брал по 27,85, так что пока еще в плюсах.
Заметил, кстати, что вроде внутренний рынок стал слегка более адекватным.
Раньше при падении индекса доллара в миру, гривня часто наоборот падала по отношению к доллару. То есть театр абсурда был полным. А теперь временами (как сейчас) синхрон.
Евро уже почти 1,16.

Ееее, а чому абсурд? Індекс долара росте - валюти країн що розвиваються падають.Що не так?
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
Повідомлень: 1591
З нами з: 03.07.12
Подякував: 107 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:07

По итогам трех кварталов план поступлений только в общий фонд недовыполнен на 93,6 млрд грн. Такое заключение было представлено на заседании Счетной палаты Украины на основе оперативной информации Государственной казначейской службы.

По данным Счетной палаты, в первом квартале недовыполнение плана составляло 66 млрд грн, на конец второго квартала – 74 млрд грн. Показатель в 93,6 млрд грн, который был достигнут на конец сентября, – это уже 11,1% недовыполнения по общему фонду госбюджета, или 10,2% от всего госбюджета.

Напомним, закон о госбюджете допускает предельный объем дефицита Госбюджета 80,6 млрд грн, в том числе дефицит общего фонда бюджета – 60,5 млрд грн, дефицит специального фонда – 20,1 млрд грн.
.....
Наибольший "вклад" в дефицит бюджета внесли непоступления от внешних заимствований. Как сообщил на заседании Счетной палаты ее председатель Валерий Пацкан, по итогам 9 месяцев план по заимствованиям не выполнен почти на треть (на 32,9%).
.....
Вторым по размеру источником дефицита госбюджета стали прямые доходы общего фонда бюджета (сборы по налогам и пр.). На сегодня план не выполнен на 17,2 млрд грн, или на 2,8%
....
И третья провальная статья – приватизация. При плане 10,7 млрд грн получено лишь 77 млн, или 0,7% от плана, говорит Валерий Пацкан.

https://www.segodnya.ua/economics/finance/deficit-gosudarstvennogo-byudzheta-prevysil-11-chto-budet-dalshe-1178591.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 10541
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3284 раз.
Подякували: 3107 раз.
 
Профіль
1
2
4
  #<1 ... 6465646664676468>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Слушатель, дядя Caша і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1347, 1348, 1349
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13489 1522078
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 жов, 2018 15:35
Surfer
Валютный рынок в мире 1 ... 642, 643, 644
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6430 1363252
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 жов, 2018 09:14
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246191
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.