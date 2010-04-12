По итогам трех кварталов план поступлений только в общий фонд недовыполнен на 93,6 млрд грн. Такое заключение было представлено на заседании Счетной палаты Украины на основе оперативной информации Государственной казначейской службы.



По данным Счетной палаты, в первом квартале недовыполнение плана составляло 66 млрд грн, на конец второго квартала – 74 млрд грн. Показатель в 93,6 млрд грн, который был достигнут на конец сентября, – это уже 11,1% недовыполнения по общему фонду госбюджета, или 10,2% от всего госбюджета.



Напомним, закон о госбюджете допускает предельный объем дефицита Госбюджета 80,6 млрд грн, в том числе дефицит общего фонда бюджета – 60,5 млрд грн, дефицит специального фонда – 20,1 млрд грн.

.....

Наибольший "вклад" в дефицит бюджета внесли непоступления от внешних заимствований. Как сообщил на заседании Счетной палаты ее председатель Валерий Пацкан, по итогам 9 месяцев план по заимствованиям не выполнен почти на треть (на 32,9%).

.....

Вторым по размеру источником дефицита госбюджета стали прямые доходы общего фонда бюджета (сборы по налогам и пр.). На сегодня план не выполнен на 17,2 млрд грн, или на 2,8%

....

И третья провальная статья – приватизация. При плане 10,7 млрд грн получено лишь 77 млн, или 0,7% от плана, говорит Валерий Пацкан.