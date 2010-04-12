На, если сказали "а", говорите и "б". Все свои стесняться нечего. Но есть один нюанс: участие НБУ в торгах гривневыми интервенциями как раз и замедляет коррекцию курса доллара. Разумеется, на фоне пополнения "закромов".
US
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 жов, 2018 14:26
На, если сказали "а", говорите и "б". Все свои стесняться нечего. Но есть один нюанс: участие НБУ в торгах гривневыми интервенциями как раз и замедляет коррекцию курса доллара. Разумеется, на фоне пополнения "закромов".
US
Додано: Чет 11 жов, 2018 14:29
курс
Владельцы терминалов порта Южный в знак протеста могут остановить экспорт на два дня:"Собирай народ! Обзвони всех. Ты же всех знаешь. На пару дней тормознуть экспорт (лучше на пару недель), пусть корабли постоят и валюта в страну не позаходит. Забастовка - у всех нормальных форс-мажор. Курс 30 и этих 3,14аров на вилах вынесут. Твари", - добавил Петрище.
Додано: Чет 11 жов, 2018 14:30
Ви всього три місяці на форумі,а вже знаєте,що Пізнайко мій сімейний лікар.Як так трапилось?Ви до цього писали під іншим ніком?[/quote]
ДС на правах старожила может вылечить многих. Прошу прекратить склоку, сосредоточившись на деньгах. Наших и не наших.
US
Додано: Чет 11 жов, 2018 14:35
Додано: Чет 11 жов, 2018 14:39
Re: Валютный рынок в контексте
Та шо пісать , дєнєг нєт, всє вложени в нєліквід па 28.38.Но ми дєржимся ...
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Додано: Чет 11 жов, 2018 14:41
Как-то наблюдается лёгкая паника, на форуме заговорили уже о 27,50 и ниже.
На паралл. ветке писал ещё в субботу:
Обратите внимание на график прошлого года.
Курс падал с 26,80 05.10.2017 до 26,42 19.10, затем 26,96 06.11 и опять упал до 26,49 22.11. И уже после этого начался стабильный и достаточно быстрый рост. Т.е. было 2 относительно глубоких падения
Вполне вероятно повторение такого и в этом году.
Правда, сегодняшние уровни заметно выше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Додано: Чет 11 жов, 2018 14:45
Я последний раз брал по 27,85, так что пока еще в плюсах.
Заметил, кстати, что вроде внутренний рынок стал слегка более адекватным.
Раньше при падении индекса доллара в миру, гривня часто наоборот падала по отношению к доллару. То есть театр абсурда был полным. А теперь временами (как сейчас) синхрон.
Евро уже почти 1,16.
Востаннє редагувалось crazymod в Чет 11 жов, 2018 14:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 11 жов, 2018 14:47
Владелец терминалов порта один -государство Украина
п.с. валюта поступает, но ее объемы не сопоставимы даже с одним днем торгов МБ
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Чет 11 жов, 2018 14:51
Ееее, а чому абсурд? Індекс долара росте - валюти країн що розвиваються падають.Що не так?
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Додано: Чет 11 жов, 2018 15:07
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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