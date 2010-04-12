Додано: Чет 11 жов, 2018 15:10

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 7,85 коп., на торгах четверга укрепился на 1,84 коп., оказавшись на уровне 27,9845 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 11-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв «скромные» 1,04 коп., составил 27,9889 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 11 октября с уровней предыдущего закрытия 28,01/28,03 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 10.02 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке ограничилась симметричным расширением спреда до 28,00/28,04 UAH/USD, индицируя процесс выбора рынком дальнейшего тренда. Вскоре безналичная пара доллар-гривня понизилась к 28,00/28,03 UAH/USD, продемонстрировав свои «симпатии» к «медведям» и дав старт коррекции «американца», по состоянию на 11.00 оказавшемуся ниже цифры 28,00 UAH/USD на уровне 27,98/27,99 UAH/USD, которую СКВ не покидала до 11.40 Киева.



В этот час доллар сделал еще полшага вниз(27,975/27,985 UAH/USD), замерев на этой отметке до 15.10 Киева в сопровождении равновесия покупок и продаж, в которые анонимно принимал участие и регулятор, пополняя свои резервы.



К 15.10 на опустевшем межбанке агрессивность покупателей упала, дав старт предфинишной порционной коррекции долларовых цен, оказавшихся, в конечном счете, в районе отметки 27,96/27,98 UAH/USD.



Большинство сделок на межбанке 11 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9845 UAH/USD UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,29% с 28,0672 UAH/USD до 27,9845 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 11 октября гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,00% годовых (с 12.21 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 11 октября, немного замедлив «медвежий» тренд потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке сохранилось изрядное количество валюты, к которому добавился выросший к четвергу приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже.



Во-вторых, нисходящий тренд безналичного доллара заставлял экспортеров возможно скорее расставаться с «обязательной» частью выручки. Тем самым катализировав коррекцию



В-третьих, после 11.40 Киева стало очевидно, что регулятор «не препятствует» снижению курса СКВ ниже концептуальнозначимой отметки 28,00 UAH/USD, что заметно катализировало продажи доллара.



В-четвертых, откат безналичного «американца» был поддержан в более сдержанной форме наличным рынком.



В-пятых, коррекции долларовых цен на межбанке благоприятствовало отличие ситуации в которой оказались продавцы и покупатели СКВ. Первым было «необходимо» продать обязательную часть внешнеторговой выручки, а вторые «могли приобрести СКВ», конкурируя при этом с регулятором.



На сей раз у покупателей была гривня для приобретения СКВ, хотя они не очень торопились с покупками. О расширении гривневого ресурса дал понять заметно выросший (с уровня 38 163,1 млн. грн. к отметке 51 893,4 млн. грн.)объем остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Полагаю, это случилось после сворачивания НБУ процесса изымания с рынка гривневой ликвидности, а также по завершению отчетности обязательного резервирования коммбанками.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 11 октября повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке сохранился приличный объем доллара, для покупки которого была расширена гривневая ликвидность.



Во-вторых, замедление темпов коррекции доллара (с 7,85 коп. в среду до ннешних 1,84 коп.) свидетельствовал об очевидном «крене» рынка «американца» в сторону стабильности. Об этом же дал понять большой процент времени, в течение которого СКВ не покидала отметку 27,975/27,985 UAH/USD.



В-третьих, в торгах 11 октября активно участвовал регулятор, неоднократно выкупая «лишнюю» СКВ.



Дата: 10 октября 2018 г. 17.10



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,97/28,05 UAH/USD (с утра – 28,02/28,08 UAH/USD, к полудню - 28,00/28,07 UAH/USD)

€ – 32,30/32,55 UAH/EUR (с утра – 32,35/32,55 UAH/EUR, к полудню - 32,25/32,50 UAH/EUR)

RUB – 0,412/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,420 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях равновесия спроса и предложения, большей частью, виртуального, без реальных сделок. Стартовавшая на межбанке коррекция долларовых цен предопределила нисходящий тренд и на рынке наличных Днепра. Здешние дилеры старались не «перегнуть палку» чрезмерным дисконтированием и не потерять на этом обороты.



До полудня валютчики Днепра также сохраняли сбалансированность покупок и продаж в паре доллар-гривня.



Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, реагируя на настроения межбанка, клиентские предложения и в рамках мероприятий по выравниванию рынка, составив 28,00/28,07 UAH/USD, евро – 32,25/32,50 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня.

С невысокой ликвидностью.



В дальнейшем валютчики Днепра пролонгировали снижение действующих цен в паре доллар-гривня, реагирую на ставший более активным принос.



Обороты, заслужив от дилеров опта Днепра «твердую четверку», повторили

показатели предыдущей сессии.





Дата: 11 октября 2018 г. 16.25

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 28,00/28,03 UAH/USD (с утра 28,02/28,07 UAH/USD, к полудню 27,98/28,03 UAH/USD)

€ 32,25/32,40 UAH/EUR (с утра 32,20/32,45 UAH/EUR, к полудню 32,25/32,40-45 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 11 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики в дебюте торгов успевали за рынком.



До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение равновесия покупок и продаж, которое поддерживалось заметным дисконтированием действующих цен. К подобным операциям киевлян склонял обострившийся в городе дефицит гривни.



На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» уронили действующие цены доллара, отвечая на клиентские офера и заметное обострение гривнедефицита: 27,98/28,03 UAH/USD, евро – 32,25/32,40-45 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и «вялая» торговля. Обороты «низкие».



После обеда на столичном наличном рынке местные дилеры констатировали проблемы с клиентским «приносом» валюты. Это заставило местных дилеров приподнять более значимые биды на пару копеек. Рынок снова выровнялся в баланс спрос/предложение, который, как и ранее, не смог обеспечить прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от киевских дилеров-«неформалов» «тройку», повторили показатели предыдущей сессии.



Дата: 11 октября 2018 г. 17.01



Рынок Запорожья, опт:



$ - 28,00/28,06 UAH/USD (с утра - 28,05/28,12 UAH/USD, к полудню – 28,05/28,10 UAH/USD)

€ – 32,40/32,52 UAH/EUR (с утра – 32,40/32,60 UAH/EUR, к полудню – 32,45/32,60 UAH/EUR)

RUB – 0,415/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,420 UAH/RUB, к полудню 0,414/0,420 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях

преобладания оптового клиентского «приноса».



В период до полудня на рынке города наметилась динамичная смена настроения: преобладавшие клиентские офера из-за проблем с «приносом» начали трансформироваться в относительное равновесие покупок и продаж.



По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен на уровне открытия: 28,05/28,10 UAH/USD, евро – 32,45/32,60 UAH/EUR, рубль 0,414/0,420 UAH/RUB. На указанное время здесь утреннее преобладание оптового «приноса» сменилось относительным равновесием покупок и продаж при некотором преобладании спроса и дефиците клиентских оферов валюты. Это стало главной причиной текущей ценовой политики в городе.



После обеда на рынке Запорожья снова вернулись клиентские офера, в конечном счете, выровняшие рынок в «полноценное» равновесие спроса и предложения.

При этом местные дилеры понизили действующие цены.



По итогам дня на рынке Запорожья сбалансированность спроса и предложения и «тройка» за обороты. Как и на предыдущей сессии.





Дата: 11 октября 2018 г. на 16.17



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 28,00/28,07 UAH/USD (с утра - 28,05/28,14 UAH/USD, к полудню - 28,02/28,11 UAH/USD, к обеду - 28,00/28,09 UAH/USD)

€ – 32,33/32,47 UAH/EUR (с утра – 32,35/32,57 UAH/EUR, к полудню - 32,30/32,53 UAH/EUR, к обеду - 32,32/32,48 UAH/EUR)

RUB 0,414/0,421 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,420 UAH/RUB, к обеду - 0,415/0,420 UAH/RUB)



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